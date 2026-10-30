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Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτινάχθηκε την Παρασκευή το κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών για τα ομόλογα ορισμένων από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους των ΗΠΑ. Τα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα της Intel Corp. και της Amazon.com Inc. αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για το κατά πόσο ο πρωτοφανής δανεισμός που χρηματοδοτεί την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης θα αποφέρει τελικά τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Το κόστος ασφάλισης των ομολόγων της Intel έναντι αθέτησης πληρωμών σε ορίζοντα πενταετίας αυξήθηκε έως και κατά 22,4 μονάδες βάσης, φθάνοντας τις 127,9 μονάδες βάσης ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία της ICE Data Services. Τόσο η ημερήσια αύξηση όσο και το επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε αποτελούν ιστορικά ρεκόρ.

Σε νέο υψηλό αναρριχήθηκε και το αντίστοιχο κόστος για την Broadcom Inc., ανταγωνίστρια της Intel στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ για την Advanced Micro Devices Inc. (AMD) διαμορφώθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις αρχές του 2019.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για την Amazon, με το κόστος ασφάλισης του χρέους της να σημειώνει επίσης ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας άνοδο έως και 6,9 μονάδων βάσης, στις 94 μονάδες βάσης ετησίως. Η εξέλιξη ακολούθησε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που έδειξαν υψηλότερες από τις αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς και τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης της βασικής δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας εδώ και τρία χρόνια.

Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκαν και οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου άλλων τεχνολογικών κολοσσών με τεράστιες υποδομές υπολογιστικού νέφους, όπως η Microsoft Inc., η Alphabet Inc. και η SpaceX.

Το τεχνολογικό sell-off εντείνει τους φόβους για το χρέος της AI

Οι απογοητευτικές οικονομικές επιδόσεις των τεχνολογικών εταιρειών ενισχύουν τις αμφιβολίες γύρω από τη βιωσιμότητα του κύματος δανεισμού που τροφοδοτεί τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου συνεχίζουν να αυξάνουν τα επενδυτικά τους προγράμματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι επιχειρήσεις έχουν αντλήσει μέσω δανεισμού σχεδόν 500 δισ. δολάρια από την αρχή του 2026, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και άλλα έργα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Για ολόκληρο το 2025, το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί περίπου στα 200 δισ. δολάρια.

Οι ανησυχίες για τη μεγάλη προσφορά νέων ομολόγων προκαλούν έντονη ανατιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, το κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών έχει φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου των ομολόγων έχουν διευρυνθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Την ίδια στιγμή, σημαντική αύξηση παρατηρείται τόσο στη συναλλακτική δραστηριότητα όσο και στο ύψος της εκκρεμούς έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με έκθεση αναλυτών πιστωτικών αγορών της Barclays Plc, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι δανειολήπτες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 14% των ανοικτών θέσεων σε συμβόλαια ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) μεμονωμένων εταιρειών στην αμερικανική αγορά, έναντι μόλις 4% πριν από έναν χρόνο.

Οι κινήσεις Oracle και Meta για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων

Ορισμένοι από τους τεχνολογικούς κολοσσούς που πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές αρχίζουν ήδη να προσαρμόζουν τη χρηματοδοτική τους στρατηγική, ανταποκρινόμενοι στις πιέσεις που εκδηλώνονται στις πιστωτικές αγορές.

Η Oracle Corp., τα συμβόλαια CDS της οποίας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι σχεδιάζει να αντλήσει επιπλέον κεφάλαια μόλις 20 δισ. δολαρίων τα επόμενα χρόνια, εκ των οποίων μόνο τα 10 δισ. δολάρια θα προέλθουν από ακαθάριστο δανεισμό.

Μετά την ανακοίνωση, τα πενταετή CDS της εταιρείας παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση των τελευταίων σχεδόν εννέα μηνών, αντανακλώντας την υποχώρηση των ανησυχιών για το πιστωτικό της προφίλ.

Στο μεταξύ, η Meta Platforms Inc. προχώρησε σε άντληση σχεδόν 100 δισ. δολαρίων μέσω της αγοράς μετοχικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής της.

Ωστόσο, στην αγορά επικρατεί η εκτίμηση ότι ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να προχωρήσει και σε νέα έκδοση ομολόγων πριν από την έναρξη του 2027.

«Οι πιστωτικές αγορές δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τις πιέσεις», επισημαίνουν οι αναλυτές της Barclays σε σημείωμά τους την Παρασκευή. Όπως υπογραμμίζουν, «ακόμη και με την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, αναμένονται σημαντικές νέες εκδόσεις ομολόγων στις δημόσιες αγορές».

Microsoft: Ομόλογα 25 δισ. δολαρίων με ζήτηση 115 δισ.

Χαρακτηριστική του μεγέθους των χρηματοδοτικών αναγκών στον τεχνολογικό κλάδο είναι η κίνηση της Microsoft, η οποία προχώρησε την Πέμπτη σε έκδοση ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων, στην πρώτη της αντίστοιχη έκδοση στην αμερικανική αγορά από το 2017.

Η ζήτηση υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή, με τις προσφορές των επενδυτών να φθάνουν έως και τα 115 δισ. δολάρια, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ το ποσό που επεδίωκε να αντλήσει η εταιρεία. Ωστόσο, παρά το έντονο ενδιαφέρον κατά την έκδοση, οι τίτλοι μεγαλύτερης διάρκειας παρουσίασαν πιέσεις στη δευτερογενή αγορά.