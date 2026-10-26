Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους επενδυτικούς πόλους της παγκόσμιας οικονομίας, κινητοποιώντας κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέες υποδομές, προηγμένους επεξεργαστές και ψηφιακές υπηρεσίες. Όσο όμως αυξάνονται οι αποτιμήσεις και οι τεχνολογικοί όμιλοι επιταχύνουν τις επενδύσεις τους, τόσο εντονότερο γίνεται το ερώτημα εάν η αγορά προεξοφλεί κέρδη που θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να πραγματοποιηθούν.

Η σύγκριση με τη χρηματιστηριακή φούσκα των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990 επανέρχεται στο προσκήνιο. Δεν πρόκειται απαραίτητα για επανάληψη της ίδιας ιστορίας, αλλά για μια υπενθύμιση ότι ακόμη και μια τεχνολογία που αλλάζει ριζικά την οικονομία μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες επενδυτικές απώλειες.

Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιες εταιρείες θα πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη της AI, αλλά ποιες θα καταφέρουν να μετατρέψουν τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης σε σταθερή κερδοφορία και πραγματικές ταμειακές ροές.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί και το στοίχημα της κερδοφορίας

Σε αντίθεση με την εποχή του Internet, αρκετές από τις επιχειρήσεις που οδηγούν σήμερα την επενδυτική κούρσα διαθέτουν ήδη ισχυρή οικονομική βάση.

Η Microsoft, για παράδειγμα, ολοκλήρωσε την οικονομική χρήση του Ιουνίου 2026 με έσοδα 331,8 δισ. δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 155,2 δισ. δολαρίων. Η Nvidia έχει επίσης μετατρέψει την αυξανόμενη ζήτηση για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης σε σημαντικά έσοδα και κέρδη.

Αυτή η πραγματικότητα διαφοροποιεί τη σημερινή αγορά από τη δεκαετία του 1990, όταν πολλές εισηγμένες τεχνολογικές εταιρείες δεν είχαν ακόμη αποδείξει ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ωστόσο, η οικονομική ισχύς δεν εξαλείφει τον επενδυτικό κίνδυνο. Οι τεράστιες δαπάνες για data centers, ενεργειακές υποδομές και υπολογιστική ισχύ δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις απόδοσης.

Για εταιρείες όπως η Alphabet, το ζητούμενο είναι διπλό: να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της AI και παράλληλα να προστατεύσουν τις ήδη κερδοφόρες δραστηριότητές τους από τις τεχνολογικές αλλαγές.

Το κραχ που εξαφάνισε το 78% της αξίας του Nasdaq

Η ιστορία των dot-com δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και στα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα.

Το 1999 ο Nasdaq ενισχύθηκε περίπου 86%, ενώ στις 10 Μαρτίου 2000 έφτασε τις 5.048,62 μονάδες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές θεωρούσαν ότι το Internet θα ανέτρεπε τους παραδοσιακούς κανόνες της οικονομίας.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2002, ο δείκτης είχε χάσει περίπου 78% της αξίας του.

Μια επένδυση 100.000 δολαρίων που ακολουθούσε την πορεία του δείκτη από την κορυφή θα είχε περιοριστεί περίπου στα 22.000 δολάρια.

Η τεχνολογική επανάσταση δεν ακυρώθηκε. Αντίθετα, επιταχύνθηκε τα επόμενα χρόνια. Εκείνο που κατέρρευσε ήταν οι υπερβολικές αποτιμήσεις και η πεποίθηση ότι κάθε επιχείρηση με διαδικτυακή δραστηριότητα θα εξελισσόταν σε μελλοντικό κολοσσό.

Οι εταιρείες που εξαφανίστηκαν και τα δισεκατομμύρια που χάθηκαν

Χαρακτηριστική περίπτωση υπήρξε η Webvan, η οποία επιχείρησε να δημιουργήσει ένα προηγμένο δίκτυο ηλεκτρονικών παραγγελιών και κατ’ οίκον παράδοσης προϊόντων σούπερ μάρκετ.

Παρά τη συγκέντρωση περίπου 800 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία οδηγήθηκε σε κλείσιμο το 2001, καθώς το κόστος ανάπτυξης ξεπέρασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Ανάλογη κατάληξη είχε η Pets.com, που άντλησε 82,5 εκατ. δολάρια από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του 2000 και ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας της μόλις εννέα μήνες αργότερα.

Στην Ευρώπη, η Boo.com κατανάλωσε περίπου 135 εκατ. δολάρια επιχειρηματικών κεφαλαίων πριν καταρρεύσει.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν απέτυχαν απαραίτητα επειδή οι ιδέες τους ήταν λανθασμένες. Αντίθετα, αρκετές υπηρεσίες που επιχείρησαν να αναπτύξουν έγιναν αργότερα ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Το πρόβλημα ήταν ότι οι επενδύσεις και τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονταν ταχύτερα από τα έσοδα, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα κεφάλαια να εξαντλούνται πριν ωριμάσει η αγορά.

Amazon και Google: Οι μεγάλοι νικητές της επόμενης ημέρας

Η κατάρρευση των dot-com δεν σήμανε το τέλος των επιχειρηματικών ευκαιριών. Αντίθετα, μέσα από την κρίση αναδείχθηκαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους της σύγχρονης οικονομίας.

Η Amazon είδε τη μετοχή της να υποχωρεί περισσότερο από 80%, ενώ την ίδια περίοδο οι ετήσιες πωλήσεις της αυξάνονταν από 1,64 σε 2,76 δισ. δολάρια.

Η Google, από την πλευρά της, είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 25 εκατ. δολαρίων το 1999, αλλά παρέμεινε ιδιωτική εταιρεία κατά την κορύφωση της χρηματιστηριακής ευφορίας.

Οι δύο περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι ο επόμενος μεγάλος νικητής δεν είναι υποχρεωτικά εκείνος που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια μιας επενδυτικής έκρηξης.

Η παγίδα των αποτιμήσεων και τα μαθήματα για την AI

Η σημερινή τεχνολογική κούρσα εμφανίζει και άλλες ομοιότητες με το παρελθόν.

Στην εποχή των dot-com, ακόμη και η αλλαγή εταιρικής επωνυμίας μπορούσε να προκαλέσει εντυπωσιακή χρηματιστηριακή άνοδο. Έρευνα για επιχειρήσεις που πρόσθεταν αναφορές στο Internet στο όνομά τους κατέγραψε σωρευτική υπεραπόδοση περίπου 74% γύρω από τη σχετική ανακοίνωση.

Σήμερα, η σύνδεση μιας επιχείρησης με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να ενισχύσει τις προσδοκίες των επενδυτών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργείται αυτομάτως πραγματική οικονομική αξία.

Οι εξαγορές αποτελούν ακόμη ένα πεδίο σύγκρισης. Το 2000 η συγχώνευση AOL–Time Warner ανακοινώθηκε με αποτίμηση περίπου 165 δισ. δολαρίων, ενώ το 2002 ο συνδυασμένος όμιλος κατέγραψε ζημιές 98,7 δισ. δολαρίων, κυρίως λόγω τεράστιων απομειώσεων.

Στη σημερινή αγορά, η επένδυση 14,3 δισ. δολαρίων της Meta στη Scale AI για συμμετοχή 49% αναδεικνύει το μέγεθος των κεφαλαίων που κατευθύνονται στον κλάδο.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο ότι η AI έχει ήδη αναπτύξει σημαντικές εμπορικές εφαρμογές. Ωστόσο, η αύξηση της χρήσης δεν αρκεί από μόνη της για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε αποτίμηση.

Για τους επενδυτές, καθοριστικά κριτήρια παραμένουν η ποιότητα των εσόδων, το κόστος ανάπτυξης, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η πραγματική απόδοση των επενδύσεων.

Η ιστορία του Internet δείχνει ότι η τεχνολογία μπορεί να δικαιώσει τις μεγαλύτερες προσδοκίες ακόμη και όταν οι αγορές διαψεύδουν τις πιο αισιόδοξες αποτιμήσεις.

Το ίδιο ενδέχεται να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη: οι μελλοντικοί τεχνολογικοί νικητές μπορεί να αναδειχθούν μέσα από μια περίοδο έντονης χρηματιστηριακής διόρθωσης, την ώρα που άλλες επιχειρήσεις θα δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν τα δισεκατομμύρια που επενδύθηκαν σε αυτές.