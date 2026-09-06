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Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους κινητήρες της αμερικανικής οικονομίας, πυροδοτώντας έναν πρωτοφανή επενδυτικό κύκλο σε data centers, ημιαγωγούς και ενεργειακές υποδομές. Όσο όμως αυξάνονται τα κεφάλαια που τοποθετούνται στο οικοσύστημα της AI, τόσο εντονότερο γίνεται το ερώτημα εάν οι πραγματικές αποδόσεις μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των προσδοκιών.

Η σύγκριση με τη φούσκα των dot-com γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη. Όχι επειδή αμφισβητείται απαραίτητα η οικονομική ή τεχνολογική αξία της AI, αλλά επειδή η ιστορία έχει δείξει ότι μια επαναστατική τεχνολογία μπορεί να είναι πραγματική και ταυτόχρονα οι αποτιμήσεις που δημιουργούνται γύρω της να αποδειχθούν υπερβολικές.

Η μεγάλη πρόκληση για τους επενδυτές είναι επομένως διπλή: να μην παραμείνουν εκτός μιας τεχνολογικής αλλαγής που μπορεί να καθορίσει τις επόμενες δεκαετίες και, παράλληλα, να μην υποτιμήσουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συσσωρεύονται.

Η AI εξελίσσεται σε κινητήρα της αμερικανικής οικονομίας

Το μέγεθος της επενδυτικής έκρηξης αποτυπώνει πόσο κεντρική θέση έχει αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδέονταν με την AI είχαν συνεισφέρει 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ, ξεπερνώντας ακόμη και την κατανάλωση ως μοχλό οικονομικής μεγέθυνσης.

Έκτοτε, ο επενδυτικός πυρετός έχει ενταθεί. Τεράστια κεφάλαια διοχετεύονται σε κέντρα δεδομένων, προηγμένους ημιαγωγούς, δίκτυα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι τεχνολογικοί όμιλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν την υποδομή που απαιτεί η επόμενη γενιά συστημάτων AI.

Η επενδυτική λογική είναι ισχυρή. Εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη οδηγήσει στις αναμενόμενες αυξήσεις παραγωγικότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν περισσότερα με χαμηλότερο κόστος, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα περιθώρια κέρδους τους.

Υπάρχει, όμως, και η αντίθετη πλευρά. Η ανάπτυξη και η χρηματιστηριακή άνοδος έχουν συγκεντρωθεί σε σχετικά μικρό αριθμό εταιρειών, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία ολόκληρης της αγοράς σε μια ενδεχόμενη απότομη διόρθωση των τεχνολογικών αποτιμήσεων, σύμφωνα με το forbesgreece.

Το «παγόβουνο» των τρισ. δολαρίων

Η χρηματοδότηση των υποδομών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο σημείο κινδύνου.

Οι Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft εμφανίζουν περίπου 600 δισ. δολάρια δεσμεύσεων για υποδομές στους ισολογισμούς τους. Το ποσό, όσο εντυπωσιακό και αν είναι, αποτυπώνει μόνο ένα μέρος της πραγματικής επενδυτικής έκθεσης.

Πέρα από τις παραδοσιακές κεφαλαιουχικές δαπάνες, υπάρχουν περίπου 2,4 τρισ. δολάρια πρόσθετων δεσμεύσεων αγορών και μισθώσεων εκτός ισολογισμού που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Παράλληλα, ένα αυξανόμενο κομμάτι της χρηματοδότησης περνά μέσα από private equity και ιδιωτική πίστη, όπου η πληροφόρηση είναι λιγότερο διαφανής από ό,τι στις δημόσιες αγορές.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες: εάν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται πολύ ταχύτερα από τη δημιουργία πραγματικών εσόδων, κάποια στιγμή η αγορά θα απαιτήσει αποδείξεις ότι τα κεφάλαια μπορούν πράγματι να αποδώσουν.

Το μάθημα των dot-com

Η ιστορία των τεχνολογικών κύκλων δείχνει ότι η ύπαρξη μιας «φούσκας» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ίδια η τεχνολογία δεν έχει αξία.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τεράστια ποσά επενδύθηκαν σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές και δίκτυα οπτικών ινών. Οι προσδοκίες ξεπέρασαν τις πραγματικές δυνατότητες πολλών επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε υπερβάλλουσα δυναμικότητα και αρκετές εταιρείες με αδύναμα επιχειρηματικά μοντέλα κατέρρευσαν.

Ο Nasdaq, με βάση το 1995 στις 100 μονάδες, έφτασε στις 505 μονάδες τον Μάρτιο του 2000, για να υποχωρήσει στις 111 έως τον Οκτώβριο του 2002.

Η χρηματιστηριακή καταστροφή, όμως, δεν εξαφάνισε το διαδίκτυο. Οι υποδομές που είχαν δημιουργηθεί αποτέλεσαν αργότερα τη βάση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το cloud και μεγάλο μέρος της σημερινής ψηφιακής οικονομίας.

Ανάλογο μπορεί να είναι και το στοίχημα της AI: η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει πραγματικά την οικονομία, ακόμη και αν ένα μέρος των σημερινών επενδύσεων ή αποτιμήσεων αποδειχθεί υπερβολικό.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Amazon. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και για χρόνια έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη αντί στην κερδοφορία, καταγράφοντας το πρώτο τριμηνιαίο κέρδος της μόλις στα τέλη του 2001. Επέζησε από την κατάρρευση των dot-com και εξελίχθηκε σε κυρίαρχη δύναμη τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στο cloud computing.

Οι τέσσερις κίνδυνοι της AI

Στον σημερινό επενδυτικό κύκλο ξεχωρίζουν τέσσερα σημεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές αστάθειας.

Πρώτο είναι η υπερβολική συγκέντρωση της χρηματιστηριακής αξίας. Οι αποκαλούμενες «Magnificent Seven» αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής κεφαλαιοποίησης του S&P 500. Στην κορύφωση των dot-com, οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες αντιστοιχούσαν περίπου στο 15%.

Δεύτερο είναι η τεράστια απόσταση μεταξύ CapEx και πραγματικών εσόδων. Τρισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνονται σε υποδομές, την ώρα που η εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη σε πολύ διαφορετική κλίμακα.

Η πίεση αρχίζει να γίνεται ορατή ακόμη και στις ταμειακές ροές μεγάλων ομίλων. Η Alphabet κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο αρνητικής ελεύθερης ταμειακής ροής από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, στοιχείο που δείχνει πόσο κεφαλαιοβόρος έχει γίνει η κούρσα της AI.

Τρίτος κίνδυνος είναι η αδιαφάνεια των ιδιωτικών αγορών και η δημιουργία ενός δικτύου αλληλοσυνδεόμενων επενδύσεων γύρω από μεγάλους παίκτες, όπως η Nvidia και η OpenAI. Όσο περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτούν, προμηθεύουν ή επενδύουν η μία στην άλλη, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μια αστοχία να μεταδοθεί σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

Τέταρτος είναι η ανάγκη των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών AI να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρευστότητα των δημόσιων αγορών. Μόνο μέσα στο 2026, ιδιώτες επενδυτές έχουν δεσμεύσει σχεδόν 250 δισ. δολάρια στις OpenAI, Anthropic και xAI/SpaceX.

Η είσοδος τέτοιων εταιρειών στο χρηματιστήριο σημαίνει ότι αποτιμήσεις, έσοδα, ζημίες, κατανάλωση μετρητών και μελλοντικές υποχρεώσεις θα εξετάζονται πλέον πολύ αυστηρότερα.

Το κρίσιμο στοίχημα της ζήτησης

Όλα τελικά εξαρτώνται από ένα ερώτημα: υπάρχει αρκετή ζήτηση ώστε να δικαιολογηθούν οι πρωτοφανείς επενδύσεις;

Μέχρι στιγμής, η υιοθέτηση της AI κινείται εντυπωσιακά γρήγορα. Σχεδόν ένας στους δύο Αμερικανούς ενηλίκους έχει χρησιμοποιήσει chatbot τεχνητής νοημοσύνης, ενώ περίπου το 30% των εργαζομένων στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί AI αρκετές φορές την εβδομάδα.

Η χρήση επεκτείνεται και στον δημόσιο τομέα, όπου έχουν καταγραφεί 3.611 εφαρμογές AI σε 56 ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ταχύτητα διάδοσης είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί στα πρώτα χρόνια τόσο των προσωπικών υπολογιστών όσο και του διαδικτύου. Αυτό προσφέρει ισχυρό επιχείρημα υπέρ της κατασκευής περισσότερων data centers.

Η υιοθέτηση, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με κερδοφορία.

Στην καταναλωτική αγορά, για παράδειγμα, περισσότερο από το 90% των χρηστών της OpenAI βρίσκεται στο δωρεάν επίπεδο. Το κρίσιμο στοίχημα είναι πόσοι από αυτούς μπορούν να μετατραπούν σε πελάτες που πληρώνουν και ποιες νέες πηγές εσόδων μπορούν να δημιουργηθούν.

Στις επιχειρήσεις η εικόνα είναι περισσότερο ελκυστική. Τα συμβόλαια είναι μεγαλύτερης αξίας, η χρήση περισσότερο προβλέψιμη και η ενσωμάτωση της AI στις καθημερινές λειτουργίες αυξάνει το κόστος αλλαγής προμηθευτή. Παράλληλα όμως, οι οικονομικοί διευθυντές εξετάζουν αυστηρότερα την απόδοση της επένδυσης, ενώ φθηνότερα μοντέλα ανοικτού κώδικα μπορούν να καλύψουν αρκετές εφαρμογές.

Ενέργεια, κοινωνικές αντιδράσεις και ρύθμιση

Η χρηματοδότηση δεν είναι το μοναδικό όριο στην ανάπτυξη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μοιάζει άυλη, αλλά οι υποδομές της είναι απολύτως φυσικές: χρειάζονται γη, ηλεκτρική ενέργεια, δίκτυα και ανθρώπινο δυναμικό.

Τα data centers εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύσουν σχεδόν το ήμισυ της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ έως το 2030. Εάν η απαιτούμενη ενεργειακή και δικτυακή υποδομή δεν μπορεί να κατασκευαστεί με την ίδια ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η ζήτηση για AI, ο επενδυτικός κύκλος θα συναντήσει ένα πραγματικό φυσικό όριο.

Υπάρχει όμως και ένας τρίτος παράγοντας: η κοινωνική αποδοχή.

Η δημόσια συζήτηση έχει αρχίσει να μετακινείται από τους μακρινούς, θεωρητικούς κινδύνους της AI σε πολύ πιο άμεσα ζητήματα: τι θα συμβεί στις θέσεις εργασίας, πόσο θα αυξηθούν οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, πώς θα επηρεαστούν οι τοπικές κοινωνίες από τα data centers και εάν οι νέοι θα βρίσκουν δουλειά σε μια περισσότερο αυτοματοποιημένη οικονομία.

Αυτές οι ανησυχίες μπορούν να αυξήσουν τις πολιτικές πιέσεις για ρύθμιση. Ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις. Υπερβολικοί ή λανθασμένα σχεδιασμένοι περιορισμοί, αντίθετα, θα μπορούσαν να πλήξουν την προσφορά ή τη ζήτηση και να λειτουργήσουν ως καταλύτης μιας διόρθωσης.

Οι επενδυτές είναι ήδη εκτεθειμένοι

Το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα είναι ότι ένας επενδυτής δεν χρειάζεται να αγοράσει άμεσα μια «μετοχή AI» για να έχει μεγάλη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Ιούλιο του 2026, οι εταιρείες τεχνολογίας πληροφορικής αντιπροσώπευαν περίπου 37% του S&P 500. Μόνο οι Nvidia, Alphabet, Meta και Micron είχαν αντίστοιχα βάρη 7,6%, 5,8%, 2,2% και 1,6%.

Η συγκέντρωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Τα πολιτειακά και τοπικά συστήματα καθορισμένων παροχών του αμερικανικού δημόσιου τομέα διέθεταν το 2025 περιουσιακά στοιχεία 6,5 τρισ. δολαρίων, με μέση έκθεση 42% σε μετοχές.

Σε ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο όπου ολόκληρη αυτή η μετοχική έκθεση ακολουθεί τον S&P 500, μόνο οι τέσσερις παραπάνω εταιρείες θα μπορούσαν να αντιστοιχούν περίπου στο 7% του συνολικού ενεργητικού.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές συμμετέχουν ήδη στην άνοδο της AI, αλλά είναι ταυτόχρονα εκτεθειμένοι σε μια πιθανή διόρθωση.

Η προσοχή επομένως μετατοπίζεται από το εάν κάποιος πρέπει να «επενδύσει στην AI» στο πόση έκθεση διαθέτει ήδη. Κρίσιμα σημεία παρακολούθησης είναι η σχέση των τεράστιων επενδύσεων με τα πραγματικά έσοδα και κέρδη, η αξιοποίηση των data centers, οι ταμειακές ροές, η ιδιωτική πίστη και το εκτός ισολογισμού χρέος, αλλά και η ικανότητα των χρηματιστηρίων να απορροφήσουν τις τεράστιες αποτιμήσεις νέων εταιρειών.

Η ιστορία των dot-com προσφέρει ίσως το πιο χρήσιμο πλαίσιο. Το διαδίκτυο δεν απέτυχε όταν έσκασε η φούσκα του 2000. Απέτυχαν πολλές εταιρείες και αποτιμήσεις που είχαν προηγηθεί πολύ της πραγματικής οικονομικής αξίας που τελικά δημιουργήθηκε.

Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί βαθιά στην οικονομία και η ζήτηση για την τεχνολογία είναι πραγματική. Αυτό όμως δεν εγγυάται ότι κάθε επένδυση, κάθε εταιρεία ή κάθε σημερινή αποτίμηση θα δικαιωθεί.

Η «φούσκα» της AI, επομένως, δεν χρειάζεται απαραίτητα να σκάσει απότομα. Μπορεί να ξεφουσκώσει σταδιακά, καθώς οι αγορές θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν τις εταιρείες που μπορούν να μετατρέψουν τις τεράστιες επενδύσεις σε βιώσιμα έσοδα και κέρδη από εκείνες που στηρίζονται κυρίως στις προσδοκίες. Και αυτή ακριβώς η διαδικασία μπορεί να αναδείξει τους μεγάλους νικητές – και τους μεγάλους χαμένους – της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

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