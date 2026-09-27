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Τρία χρόνια μετά την απόφαση να βάλει την Ελλάδα στον διεθνή επενδυτικό της χάρτη, η Cegeka ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη και σαφώς πιο φιλόδοξη φάση του ελληνικού της στοιχήματος. Ο βελγικός όμιλος τεχνολογίας ανοίγει δεύτερο γραφείο στην Αθήνα, σχεδιάζει νέες επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, αναθέτει στην ελληνική ομάδα συγκεκριμένο διεθνή ρόλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανάπτυξη εφαρμογών, ενώ παράλληλα θέλει να διευρύνει τη δραστηριότητά του στην εγχώρια αγορά και αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εξαγορών ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας.

Κι όλα αυτά σε μια χώρα που δεν αποτελεί κάποια από τις μεγάλες αγορές της. Η Cegeka εξακολουθεί να έχει ισχυρό κέντρο βάρους στο Βέλγιο και επιδιώκει μεγαλύτερο αποτύπωμα στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Για την Ελλάδα, όμως, το κριτήριο είναι διαφορετικό: το ανθρώπινο δυναμικό που βρήκε εδώ και η δυνατότητα δημιουργίας ενός εξειδικευμένου τεχνολογικού κόμβου για ολόκληρο τον όμιλο.

«Αυτό που βλέπω εδώ είναι το βάθος του ταλέντου που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους θεμελιώδεις λόγους για τους οποίους ποντάρουμε στην Ελλάδα ως μέρος του παγκόσμιου δικτύου μας. Οταν λέω ότι πρέπει να πάμε από τους 200 στους 300, στους 400 ανθρώπους μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, είναι επειδή έχουμε το ταλέντο εδώ. Και όταν έχεις το ταλέντο, μπορείς να δημιουργήσεις εκατοντάδες ανθρώπους εξειδικευμένους σε νέους τομείς», δηλώνει στο «business stories» ο κ. Κουν Ντερίκιρε, ο οποίος ανέλαβε τον περασμένο Μάιο CEO της Cegeka έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην Accenture.

Η ελληνική επένδυση ξεκίνησε το 2023 με τη δημιουργία στην Αθήνα ενός κόμβου για έργα του ομίλου στο εξωτερικό. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 200 ανθρώπους, με τον στόχο των 300 έως το τέλος του 2026 να αποτελεί πλέον ενδιάμεσο σταθμό.

«Η στρατηγική είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη δραστηριότητά μας. Ετσι δημιουργείς κλίμακα, πραγματικό ταλέντο, καινοτομία και διαδρομές εξέλιξης για τους ανθρώπους. Αν έχεις εκατοντάδες ανθρώπους αντί για 20, μπορείς να παίξεις ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι», εξηγεί. Και όταν τον ρωτάμε πόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η ελληνική δραστηριότητα, απαντά: «Σε δύο ή τρία χρόνια από σήμερα θα πρέπει να είμαστε υπερδιπλάσια».

Διπλός ρόλος

Η ελληνική επένδυση αποκτά πλέον και δεύτερη διάσταση. «Υπάρχουν δύο πλευρές: η μία είναι να είμαστε ένας πολύ σημαντικός κόμβος εκατοντάδων ανθρώπων στο δίκτυό μας και η δεύτερη να δουλέψουμε με ένα επιλεγμένο σύνολο εταιρειών. Αν σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, έχεις μια ισχυρή βάση ως μέρος του παγκόσμιου δικτύου, αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να αναπτύξεις και την τοπική αγορά», εξηγεί.

Ο κ. Ντερίκιρε δείχνει προς δύο κλάδους: «Υπάρχουν κλάδοι στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει σημαντικούς παίκτες. Σκέφτομαι, μεταξύ άλλων, τη ναυτιλία και τις τράπεζες. Θα πρέπει να δουλεύουμε με αυτές τις εταιρείες, γιατί είναι το φυσικό μας πεδίο. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία».

Η στροφή προς την εγχώρια αγορά έχει ήδη αρχίσει, με τη Cegeka να έχει αναπτύξει συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με την NN Hellas και τη THEMA, την εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η διεύρυνση συνοδεύεται από νέο κύκλο επενδύσεων. Ο CEO δεν θέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό ανά χώρα, προσδιορίζει όμως την τάξη μεγέθους για την Ελλάδα: «Μιλάμε για εκατομμύρια που θα κατευθυνθούν στη δραστηριότητα εδώ, στην προσέλκυση ταλέντου, στην εκπαίδευσή του στην Τεχνητή Νοημοσύνη και παράλληλα στην ανάπτυξη στην τοπική αγορά».

Η πιο άμεση υλική έκφραση της επέκτασης είναι το δεύτερο γραφείο στην Αθήνα. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Global Delivery της Cegeka Τομ Ντε Βος αποκαλύπτει ότι ο νέος χώρος θα ανοίξει στον Αγιο Δημήτριο, δίπλα στο «Athens Metro Mall», και θα λειτουργεί παράλληλα με τα γραφεία της Αριστείδου. Η Θεσσαλονίκη παραμένει στο ραντάρ, χωρίς πάντως να υπάρχει σήμερα απόφαση εγκατάστασης εκεί. Προς το παρόν, όπως λέει ο κ. Ντε Βος, η Αθήνα καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης.

Εξειδίκευση

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το είδος της τεχνογνωσίας που η Cegeka θέλει πλέον να αναπτύσσεται από την Ελλάδα. Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα δομή του παγκόσμιου δικτύου παροχής υπηρεσιών. Σήμερα αριθμεί περίπου 1.500 ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες και με την ενσωμάτωση ομάδων από τις επιμέρους αγορές θα διευρυνθεί σε 4.000-5.000. Κάθε κόμβος θα αποκτήσει συγκεκριμένες περιοχές εξειδίκευσης.

Στην ερώτηση αν η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί από τόπο παροχής υπηρεσιών σε κέντρο τεχνογνωσίας και καινοτομίας, ο κ. Ντερίκιρε είναι κατηγορηματικός: «Ναι. Και πρέπει να γίνει. Οι ρόλοι για την Ελλάδα θα περιλαμβάνουν, πρώτον, σε πολύ μεγάλο βαθμό την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα διατρέχει ολόκληρο το δίκτυο, αλλά οι επιχειρηματικές εφαρμογές της θα αποτελέσουν έναν πολύ σημαντικό τομέα. Και δεύτερον, την ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών».

Η κατεύθυνση αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποκτά πρόσωπα. Ο κ. Σωτήρης Κάννας, στέλεχος της ελληνικής ομάδας, έχει αναλάβει Global Profession Lead for Advanced Analytics & AI, αποκτώντας διεθνή ρόλο σε έναν από τους τομείς που η Cegeka τοποθετεί στο επίκεντρο της επόμενης φάσης ανάπτυξής της.

Εξαγορές

Η επόμενη κίνηση στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο οργανική. Εξαγορές, συμμετοχές και κοινοπραξίες παραμένουν μέρος της στρατηγικής της Cegeka, με τον κ. Ντερίκιρε να ξεκαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται απλώς να αγοράσει μέγεθος.

«Δεν θα μας δείτε να αγοράζουμε μια εταιρεία 200 εκατ. ευρώ στη Γαλλία απλώς επειδή θέλουμε να είμαστε στη Γαλλία. Μπορεί να μας δείτε να αγοράζουμε μια εταιρεία ανεξαρτήτως τού πού βρίσκεται, με πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες και, για παράδειγμα, έσοδα 10 ή 20 εκατ. ευρώ», λέει, βάζοντας στο επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία.

Μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει αγορά εξαγορών; «Σίγουρα, σίγουρα», απαντά χωρίς περιστροφές.

Δεν υπονοεί ότι υπάρχει συγκεκριμένη ελληνική συναλλαγή. Η ομάδα εξαγορών, όμως, παρακολουθεί διαρκώς την αγορά, βρίσκεται σε επαφή με επενδυτικές τράπεζες και κάνει και δικές της προσεγγίσεις. Η γεωγραφία είναι δευτερεύον κριτήριο. Αυτό που αναζητεί είναι εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ακόμη και σε τομείς όπως η άμυνα.

Νέα εποχή

Η διεύρυνση της επένδυσης στην Ελλάδα, η αναβάθμιση του ρόλου της Αθήνας και η διάθεση για εξαγορές δεν συνιστούν μεμονωμένες κινήσεις. Εντάσσονται σε μια ευρύτερη αλλαγή πορείας της Cegeka, την οποία καλείται να οδηγήσει ο κ. Ντερίκιρε έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια στην Accenture. Στόχος είναι να οδηγήσει στην επόμενη φάση διεθνοποίησης έναν όμιλο που εξακολουθεί να έχει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του στο Βέλγιο.

«Αυτό που με προσέλκυσε ήταν η δυνατότητα, μαζί με τον Αντρέ (σ.σ.: Κνέπεν, ιδρυτή της Cegeka), την οικογένεια και τον επενδυτή, να δημιουργήσουμε πραγματικά κάτι: έναν αληθινά ευρωπαϊκό παίκτη», αποκαλύπτει.

Η Cegeka έκλεισε το 2025 με έσοδα 1,28 δισ. ευρώ, έπειτα από μια χρονιά μετάβασης. Για το 2026 ο κ. Ντερίκιρε επισημαίνει ότι ο όμιλος βρίσκεται, σε γενικές γραμμές, εντός των οικονομικών δεσμεύσεών του και ότι «αναπτυσσόμαστε ξανά».

Η στρατηγική για την επόμενη φάση συμπυκνώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: οργανική ανάπτυξη με ρυθμούς υψηλότερους από την αγορά, βελτίωση της κερδοφορίας και επιλεκτικές εξαγορές. Πάνω από αυτές βρίσκεται μια σαφής επιλογή ταυτότητας: η Cegeka θέλει να παραμείνει ανεξάρτητη, ευρωπαϊκή και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οταν τον ρωτάμε αν τα 2 δισ. ευρώ είναι ρεαλιστική κλίμακα, απαντά «απολύτως», χωρίς να δεσμεύεται σε χρονοδιάγραμμα. Αργότερα διευκρινίζει: «Αν αυτό σημαίνει ότι θα πάμε από το 1,4 στα 2, στα 3 ή στα 4 δισ. ευρώ, δεν ξέρω». Για τον ίδιο, σημαντικότερο από έναν αριθμητικό στόχο είναι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών να μετακινηθεί προς τις κρίσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία.

Εκεί βλέπει και το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης. Δημόσιος και χρηματοπιστωτικός τομέας αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το 50% των εργασιών του ομίλου, ενώ βιομηχανία και υγεία βρίσκονται στις επόμενες προτεραιότητες.

Ανθρωπος-μηχανή

Καθοριστικό ρόλο στο αν αυτή η στρατηγική μπορεί να αποδώσει θα παίξει η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία ήδη αλλάζει και το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών τεχνολογίας. Για δεκαετίες η αύξηση των εσόδων απαιτούσε σχεδόν αναλογική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο κ. Ντερίκιρε θεωρεί ότι αυτή η σχέση πλέον αλλάζει.

Στην ερώτηση αν μια εταιρεία όπως η Cegeka μπορεί να διπλασιάσει τα έσοδά της χωρίς να διπλασιάσει τους ανθρώπους της, απαντά: «Η σύντομη απάντηση είναι ναι, σίγουρα».

Δεν μιλά, όμως, για αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Περιγράφει ένα μοντέλο «άνθρωπος και μηχανή», στο οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα. Το προσωπικό θα συνεχίσει να μεγαλώνει και τα έσοδα μπορούν να αυξάνονται ταχύτερα.

«Υπάρχουν παραδείγματα στην ανάπτυξη και τις δοκιμές λογισμικού όπου μπορείς να πετύχεις τεράστια αύξηση παραγωγικότητας. Αλλά το να το κάνεις αυτό σε κλίμακα σε μια εταιρεία 9.000 ή 10.000 ανθρώπων παραμένει αδοκίμαστο. Το πόσο, πότε και τι πρέπει να κάνεις για να το πετύχεις είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο ερώτημα για τον κλάδο μας».

Γι’ αυτό θεωρεί ότι το δυσκολότερο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι πλέον πρωτίστως η τεχνολογία. Είναι οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και τα δεδομένα: η επανεκπαίδευση, η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης και η σωστή βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα δουλέψει η τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν θα με ακούσετε να λέω ότι το τεχνολογικό πρόβλημα έχει λυθεί. Αλλά δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα», τονίζει.

Ευρώπη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου. Μαζί με την κυβερνοασφάλεια και την ανάγκη ελέγχου των δεδομένων, μετατρέπει πλέον την τεχνολογία και σε γεωπολιτικό ζήτημα.

Τράπεζες, εταιρείες άμυνας και κρίσιμες υποδομές, λέει ο κ. Ντερίκιρε, εξετάζουν πολύ πιο προσεκτικά ποια τεχνολογική υποδομή μπορούν να εμπιστευτούν και πόσο ασφαλής είναι για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό η εξάρτηση από τους μεγάλους αμερικανικούς παρόχους. Θέτει μάλιστα στο τραπέζι και την Κίνα, εκτιμώντας ότι σε ορισμένους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης η κινεζική τεχνολογία υπερέχει εκείνης της Δύσης.

Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία δεν είναι θεωρητική για τη Cegeka. Ο όμιλος έχει ήδη επενδύσει στο Belgian Critical Cloud, που απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, στην άμυνα και τις κρίσιμες υποδομές και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στροφής προς ασφαλείς ευρωπαϊκές υποδομές.

Η αβεβαιότητα δεν σημαίνει μικρότερες επενδύσεις. Στις κρίσιμες λειτουργίες οι δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνονται, ενώ οι επιχειρήσεις αναζητούν εξοικονομήσεις στα πιο τυποποιημένα επίπεδα της πληροφορικής για να χρηματοδοτήσουν τις νέες επενδύσεις.

Οταν η συζήτηση φτάνει στο γιατί η Ευρώπη δυσκολεύεται να δημιουργήσει τεχνολογικούς πρωταθλητές αντίστοιχους με εκείνους των ΗΠΑ και της Ασίας, η απάντησή του είναι αφοπλιστική: «Λέγεται έκθεση Ντράγκι. Είναι όλα γραμμένα».

Για τον ίδιο, το πρόβλημα συμπυκνώνεται «στον κατακερματισμό, σε συνδυασμό με την έλλειψη ηγεσίας και διακυβέρνησης», αλλά και στην απουσία πραγματικά ενοποιημένων κεφαλαιαγορών. Η Ευρώπη, λέει, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν το υλοποιεί ή το κάνει υπερβολικά αργά.

Για να περιγράψει τη διαφορά θυμάται μια εικόνα από έναν παλιό πελάτη του στην Accenture: σε άλλες αγορές είναι σαν να τρέχεις σε ταρτάν, στην Ευρώπη είναι σαν να τρέχεις στην άμμο – χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για το ίδιο αποτέλεσμα. «Αυτή είναι η Ευρώπη. Είναι δύσκολη. Δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο».

Και ίσως εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο στοίχημα του ανθρώπου που άφησε ύστερα από τρεις δεκαετίες έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό για μια πολύ μικρότερη ευρωπαϊκή εταιρεία: να αποδείξει ότι ακόμη και τρέχοντας στην άμμο μπορεί να χτιστεί ένας νέος ευρωπαϊκός παίκτης τεχνολογίας.

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