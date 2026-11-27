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Η υψηλή μερισματική απόδοση και η ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Κύπρο στηρίζουν την αποτίμηση της Allwyn, όμως η αβεβαιότητα γύρω από τις επενδύσεις του ομίλου σε Βραζιλία και ΗΠΑ περιορίζει τις προοπτικές ανάκαμψης της μετοχής, σύμφωνα με τη Jefferies.

Ο διεθνής επενδυτικός οίκος ξεκινά την κάλυψη της Allwyn με σύσταση Hold και τιμή στόχο τα 9,30 ευρώ, έναντι χρηματιστηριακής τιμής 9,50 ευρώ. Συνυπολογίζοντας τις μερισματικές διανομές, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση ανέρχεται περίπου στο 9%.

Η Jefferies εκτιμά ότι οι προβλέψεις της αγοράς για την κερδοφορία της επόμενης διετίας παραμένουν υπερβολικά αισιόδοξες, ακόμη και αν μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών κινδύνων έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή της μετοχής.

Το 70% της ανάπτυξης εξαρτάται από δύο επενδύσεις

Η μεταβολή του επιχειρηματικού μοντέλου της Allwyn βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες του ομίλου παράγουν το 72% των EBITDA, αλλά αναμένεται να συνεισφέρουν μόλις το 30% της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας έως το 2029.

Αντίθετα, η Betano και η PrizePicks αναμένεται να καλύψουν περίπου το 70% της μελλοντικής ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι αμφότερες αντιμετωπίζουν σημαντικές ρυθμιστικές προκλήσεις.

Στη Βραζιλία, από την οποία προερχόταν περίπου το ήμισυ των εσόδων της Betano πριν από την απαγόρευση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, η Jefferies αποδίδει πιθανότητα 50% στη διατήρηση της απαγόρευσης, 40% στη μερική επαναλειτουργία της αγοράς και 10% στην πλήρη επαναλειτουργία της.

Στις ΗΠΑ, η PrizePicks βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό των αγορών προβλέψεων και τον κίνδυνο ευρύτερης νομιμοποίησης του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος. Ο οίκος αποδίδει πιθανότητα 70% στην επιβολή περιορισμών ή απαγόρευσης στις ανταγωνιστικές πλατφόρμες προβλέψεων.

Οι αποφάσεις στη Βραζιλία αναμένονται έως τις 4 Μαρτίου 2027, ενώ η δικαστική διευθέτηση του ζητήματος στις ΗΠΑ θα μπορούσε να καθυστερήσει έως το 2028.

Η αξία των ελληνικών δραστηριοτήτων και το μέρισμα

Σχεδόν το ήμισυ της λειτουργικής κερδοφορίας της Allwyn εξακολουθεί να προέρχεται από την Ελλάδα και την Κύπρο, με τις δραστηριότητες του ΟΠΑΠ να αντιστοιχούν στο 48% των εκτιμώμενων EBITDA του 2026.

Η Jefferies υπολογίζει το μερίδιο του ομίλου στην ελληνική αγορά διαδικτυακού στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών στο 55%, ενώ καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBITDA του ΟΠΑΠ κατά 5% την τελευταία δεκαετία.

Οι αποκλειστικές άδειες, τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας άνω του 30% και οι περιορισμένες ανάγκες κεφαλαιουχικών δαπανών αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Παράλληλα, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της ψηφιοποίησης των λοταριών, της εισαγωγής νέων προϊόντων και της ανάκαμψης των δραστηριοτήτων στη βρετανική αγορά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, οι ελεύθερες ταμειακές ροές επαρκούν για την κάλυψη του ελάχιστου μερίσματος του 1 ευρώ ανά μετοχή σε όλα τα εξεταζόμενα ρυθμιστικά σενάρια.

Χαμηλότερες προσδοκίες για την κερδοφορία

Για το 2027, η Jefferies προβλέπει αύξηση των εσόδων στα 5,65 δισ. ευρώ από 5,16 δισ. ευρώ φέτος, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 1,85 δισ. ευρώ από 1,79 δισ. ευρώ.

Το 2028 προβλέπει έσοδα 5,97 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη EBITDA ύψους 2,04 δισ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή είναι χαμηλότερες κατά 15% έναντι των συγκλινουσών εκτιμήσεων της αγοράς για το 2027 και κατά 10% για το 2028.

Επιπλέον, η ασθενέστερη πορεία της κερδοφορίας επιβραδύνει την αποκλιμάκωση του δανεισμού, με τον δείκτη μόχλευσης να παραμένει υψηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 2,5 φορών στα περισσότερα σενάρια.

Τι προεξοφλεί σήμερα η αποτίμηση

Η Allwyn διαπραγματεύεται με δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς EBITDA στις 7,9 φορές για το 2028, έναντι 6,2 φορών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και 8,9 φορών για τους διεθνείς διαχειριστές λοταριών.

Στο θετικό σενάριο της Jefferies, η μετοχή μπορεί να φτάσει στα 13,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 38%. Αντίθετα, στο αρνητικό σενάριο η αποτίμηση περιορίζεται στα 5,80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο πτώσης 39%.

Ο οίκος θεωρεί ότι η σχέση δυνητικής απόδοσης και κινδύνου δεν δικαιολογεί σήμερα σύσταση αγοράς. Μέχρι την αποσαφήνιση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων, η υψηλή μερισματική απόδοση αναμένεται να αποτελέσει τη βασική πηγή απόδοσης για τους επενδυτές, χωρίς να εξαλείφει τον κίνδυνο νέων πιέσεων στη μετοχή.