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Η δυνατότητα της CrediaBank να μετατρέψει την ταχεία αύξηση των μεγεθών της σε υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ανάλυσης της Jefferies. Ο επενδυτικός οίκος προβλέπει ότι μέσα στην επόμενη διετία η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της τράπεζας θα υπερτριπλασιαστεί, ενώ το ενεργητικό της θα προσεγγίσει τα 21 δισ. ευρώ, με την εξαγορά της HSBC Μάλτας να επιταχύνει την αλλαγή των οικονομικών μεγεθών του ομίλου.

Η Jefferies αυξάνει την τιμή στόχο στα 1,35 ευρώ από 1,30 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς, με περιθώριο ανόδου 48%. Η σχέση δυνητικής απόδοσης προς κίνδυνο διαμορφώνεται στο 4,58 προς 1, ενώ υπό ευνοϊκότερες συνθήκες η αξία της μετοχής θα μπορούσε να φτάσει τα 1,90 ευρώ.

Πώς αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις προβλέψεις του οίκου εντοπίζεται στην περίοδο 2027-2028, όταν η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της CrediaBank αναμένεται να αποτυπωθεί ουσιαστικά στα αποτελέσματά της.

Για το 2027, η Jefferies αναβαθμίζει κατά 3,8% την πρόβλεψή της για τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη, στα 177 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2028 ανεβάζει τον πήχη στα 275 εκατ. ευρώ από 269 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Για τη φετινή χρήση, η αντίστοιχη εκτίμηση αναθεωρείται πτωτικά στα 80 εκατ. ευρώ από 84 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της κερδοφορίας στηρίζεται κυρίως στη διεύρυνση των εσόδων, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν με αισθητά χαμηλότερους ρυθμούς. Ειδικότερα, μεταξύ 2026 και 2028 τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 141%, έναντι αύξησης των λειτουργικών εξόδων κατά 73%.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ προβλέψεων προβλέπεται να ανέλθουν σε 390 εκατ. ευρώ το 2028 από 111 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα 255 εκατ. ευρώ από 63 εκατ. ευρώ.

Η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ελληνική αγορά

Ανεξάρτητα από τη συνεισφορά των εξαγορών, η Jefferies διαπιστώνει ότι το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο της CrediaBank εμφανίζει ήδη ενδείξεις σημαντικής βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Στο τρίτο τρίμηνο η τράπεζα εμφάνισε την υψηλότερη καθαρή πιστωτική επέκταση μεταξύ των έξι ελληνικών τραπεζών που συγκρίνει ο οίκος. Συγκεκριμένα, οι νέες καθαρές χορηγήσεις ανήλθαν σε 700 εκατ. ευρώ, έναντι 400 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, 100 εκατ. ευρώ της Εθνικής, 500 εκατ. ευρώ της Πειραιώς, 600 εκατ. ευρώ της Eurobank και 300 εκατ. ευρώ της Optima Bank.

Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, στα 8,8 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε στο 2,35% από 2,07% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αύξηση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών δαπανών κατά 18% ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 39%, επιβεβαιώνοντας, κατά τον οίκο, τα οφέλη που αρχίζει να αποκομίζει η τράπεζα από την αύξηση του μεγέθους της.

Οι δυνατότητες αξιοποίησης της HSBC Μάλτας

Η Jefferies αντιμετωπίζει την εξαγορά στη Μάλτα όχι απλώς ως προσθήκη ενός δεύτερου τραπεζικού ισολογισμού, αλλά ως ευκαιρία αξιοποίησης διαθέσιμων κεφαλαίων και ρευστότητας για την παραγωγή νέων δανείων.

Στα πλεονεκτήματα της συναλλαγής περιλαμβάνονται το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, οι αναπτυγμένες δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και η γεωγραφική διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν οι εξαγορές της Παντελάκης και της Ευρώπη, για τις οποίες η διοίκηση έχει θέσει αθροιστικό μεσοπρόθεσμο στόχο εσόδων περίπου 50 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας τις δραστηριότητες που δεν απαιτούν αντίστοιχη δέσμευση εποπτικών κεφαλαίων με τις τραπεζικές χορηγήσεις.

Η αποτίμηση και οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανόδου

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2028, η CrediaBank αποτιμάται σε 7,9 φορές τα κέρδη της και περίπου 1,4 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της, με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να προσεγγίζει το 18%.

Στο αισιόδοξο σενάριο της Jefferies, η χαμηλότερη επιβάρυνση από πιστωτικές προβλέψεις και το μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων δικαιολογούν περιθώριο ανόδου 108%. Αντίθετα, στο δυσμενές σενάριο, το οποίο ενσωματώνει υψηλότερο πιστωτικό κόστος και χαμηλότερη λειτουργική αποτελεσματικότητα, η τιμή στόχος περιορίζεται στα 0,70 ευρώ.

Η επιτυχής ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας και η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση των προβλέψεων του οίκου. Το επόμενο σημείο αξιολόγησης θα είναι η παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων και των επικαιροποιημένων στόχων της διοίκησης.