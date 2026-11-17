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Η ενδεχόμενη εξαγορά της First Investment Bank (FIB) στη Βουλγαρία μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην προσπάθεια της Eurobank να ενισχύσει τη θέση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να μειώσει περαιτέρω την εξάρτηση της κερδοφορίας της από την ελληνική αγορά. Η Jefferies εξετάζει τις οικονομικές και στρατηγικές επιπτώσεις μιας πιθανής συμφωνίας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 130 εκατ. ευρώ στα ετήσια καθαρά κέρδη του ομίλου, χωρίς να υπολογίζονται οι συνέργειες.

Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Eurobank, με τιμή στόχο τα 5,85 ευρώ και περιθώριο ανόδου 20% από τα 4,86 ευρώ. Αν και οι δύο τράπεζες δεν έχουν επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα για προχωρημένες διαπραγματεύσεις, η Jefferies θεωρεί ότι μια τέτοια συναλλαγή θα είχε θετικό οικονομικό και στρατηγικό αντίκτυπο.

Από την τέταρτη στην πρώτη θέση της αγοράς

Η βουλγαρική αγορά αποτελεί ήδη βασικό πυλώνα δραστηριότητας της Eurobank. Στο τέλος του 2025, η θυγατρική της κατείχε την τέταρτη θέση βάσει ενεργητικού, με μερίδιο 12%, ενώ η First Investment Bank βρισκόταν στην πέμπτη θέση με 8%.

Μια ενδεχόμενη συνένωση θα δημιουργούσε τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της χώρας, με συνολικό μερίδιο περίπου 20%, ξεπερνώντας τη United Bulgarian Bank της KBC με 19%, την DSK Bank της OTP με 18% και τη UniCredit Bulgaria με 15%.

Η First Investment Bank διαθέτει ενεργητικό 10,6 δισ. ευρώ και δανειακό χαρτοφυλάκιο 5,33 δισ. ευρώ, ενώ η βουλγαρική θυγατρική της Eurobank εμφανίζει αντίστοιχα 14,8 δισ. και 9,9 δισ. ευρώ καθαρά δάνεια.

Η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές. Τον Σεπτέμβριο, τα δάνεια προς τα νοικοκυριά στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, έναντι 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η θυγατρική της Eurobank κατέγραψε αύξηση 16% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά το τρίτο τρίμηνο.

Το τίμημα και η επίπτωση στα κεφάλαια

Η Jefferies υπολογίζει ότι η First Investment Bank μπορεί να συνεισφέρει περίπου 130 εκατ. ευρώ ετησίως στην κερδοφορία της Eurobank, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 6%-7% των εκτιμώμενων καθαρών κερδών για το 2027 και το 2028.

Στο εννεάμηνο, η FIB εμφάνισε καθαρά κέρδη 96,9 εκατ. ευρώ, έναντι 182 εκατ. ευρώ της βουλγαρικής θυγατρικής της Eurobank.

Η ενσώματη λογιστική αξία της FIB ανέρχεται περίπου σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται στα 872 εκατ. ευρώ. Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 0,8 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της.

Εφόσον η εξαγορά πραγματοποιηθεί σε τίμημα κοντά στη λογιστική αξία, η Jefferies εκτιμά ότι θα απορροφήσει περίπου 130 μονάδες βάσης από τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της Eurobank.

Με τον δείκτη στο 14,3%, μετά την επίδραση της Eurolife, η πιθανή συναλλαγή θα μπορούσε να τον οδηγήσει κοντά στον εσωτερικό στόχο του 13% έως το τέλος του 2026.

Το πλεονάζον κεφάλαιο της Eurobank υπολογίζεται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα απαιτούσε αξιοποίηση σημαντικού μέρους της διαθέσιμης κεφαλαιακής ευελιξίας.

Μια Eurobank με το μισό των κερδών εκτός Ελλάδας

Πέρα από την αύξηση των κερδών, η πιθανή εξαγορά θα άλλαζε τη γεωγραφική διάρθρωση του ομίλου. Σύμφωνα με την Jefferies, η συνεισφορά της Βουλγαρίας στα συνολικά καθαρά κέρδη θα αυξανόταν από περίπου 15% σε 20%-21%, ενώ η συμμετοχή της Ελλάδας θα περιοριζόταν από 54% σε περίπου 50%. Η Κύπρος θα εξακολουθούσε να αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα διεθνούς κερδοφορίας, με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά να πλησιάζει τη συνεισφορά της ελληνικής αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη στρατηγική διαφοροποίησης της Eurobank, η οποία επεκτείνει σταδιακά τις δραστηριότητές της στην τραπεζική, την ασφάλιση και τη διαχείριση περιουσίας. Η διοίκηση έχει ήδη επισημάνει ότι η υψηλή συγκέντρωση της βουλγαρικής αγοράς αφήνει περιθώρια περαιτέρω ενοποίησης, ενώ έχει διατηρήσει πρόσθετα κεφάλαια για πιθανές εξαγορές.

Για την Jefferies, η ενδεχόμενη απόκτηση της First Investment Bank θα επιτάχυνε τη μετεξέλιξη της Eurobank σε περιφερειακό χρηματοοικονομικό όμιλο, με μεγαλύτερη παρουσία στη Βουλγαρία και πιο ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή κερδών. Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί κυρίως από το τίμημα, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις συνέργειες που θα μπορούσαν να προκύψουν.