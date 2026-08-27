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Στην ισχυρή επίδοση της Betano, στην επέκταση της PrizePicks στις prediction markets, στις προκλήσεις της βρετανικής αγοράς και στη μεγάλη απόσταση μεταξύ λειτουργικού και προσαρμοσμένου EBITDA επικεντρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της Allwyn για το β’ τρίμηνο 2026.

Betano: Ανάπτυξη 26% με ισχυρή Βραζιλία

Η Betano κατέγραψε αύξηση εσόδων 26% στο Β’ τρίμηνο, με τη διοίκηση να αποδίδει την επίδοση τόσο στην ηγετική θέση της στη Βραζιλία όσο και στην ανάπτυξη των υπόλοιπων διεθνών αγορών. Δεν δόθηκε γεωγραφική ανάλυση, όμως η εταιρεία χαρακτήρισε την πορεία στη Βραζιλία «εξαιρετική», σε μια περίοδο κατά την οποία ανταγωνιστές ανέφεραν μειώσεις εσόδων 15% ή και περισσότερο.

Η έγκαιρη είσοδος της Betano στη χώρα δημιούργησε, σύμφωνα με την Allwyn, ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε φορολογικές και ρυθμιστικές πιέσεις. Ως προς τη μετατροπή του EBITDA σε καθαρά κέρδη, το β’ τρίμηνο 2025 είχε ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό, ενώ το 2026 η επίδοση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικοποιημένα επίπεδα. Για τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται παρόμοιος αλλά οριακά υψηλότερος ρυθμός μετατροπής.

Βόρεια Αμερική: Η PrizePicks διευρύνει το προϊόν της

Η PrizePicks επιδιώκει να εξελιχθεί από πλατφόρμα Daily Fantasy Sports σε ευρύτερη επιχείρηση αθλητικής ψυχαγωγίας, συνδυάζοντας Player Picks, Team Picks και prediction markets. Το πλήρως ενοποιημένο προϊόν θα παρουσιαστεί ενόψει της νέας περιόδου του NFL, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των υφιστάμενων χρηστών και την προσέλκυση νέων πελατών.

Η διοίκηση δεν αντιμετωπίζει τις αγορές πρόβλεψης (prediction markets) ως αυτόνομη δραστηριότητα που απαιτεί ξεχωριστή επένδυση εκκίνησης, αλλά ως επέκταση της ίδιας εμπειρίας και της ίδιας πελατειακής βάσης. Αναγνώρισε, πάντως, ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ παραμένει ρευστό και ενδέχεται να αποσαφηνιστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο εντός του επόμενου έτους. Δεν ποσοτικοποίησε τη συνεισφορά των αγορές πρόβλεψης στον μεσοπρόθεσμο στόχο ανάπτυξης.

Το EBITDA της PrizePicks μειώθηκε κατά 26% στο β’ τρίμηνο, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων marketing κατά το Παγκόσμιο Κύπελλο και της προώθησης των νέων προϊόντων. Αν και το Β’ τρίμηνο είναι συνήθως ήπιο για τις διαφημιστικές δαπάνες στις ΗΠΑ, η διοργάνωση του 2026 θεωρήθηκε σπάνια ευκαιρία διεύρυνσης της πελατειακής βάσης: το Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια, αλλά φιλοξενείται στις ΗΠΑ μία φορά κάθε 2 ή 3 δεκαετίες.

Η Allwyn αναμένει ότι η αυξημένη συμμετοχή θα μεταφερθεί στο γ’ και το δ’ τρίμηνο, όταν ξεκινούν οι περίοδοι NFL, NHL και NBA. Παραδέχθηκε ότι ο ανταγωνισμός για την απόκτηση παικτών έχει ενταθεί, αλλά επικαλέστηκε την αναγνωρισιμότητα του brand, τη χαμηλή αποχώρηση χρηστών και την πειθαρχημένη αξιολόγηση του κόστους απόκτησης πελατών.

Παρά την αύξηση των συμμετοχών, τα καθαρά έσοδα κινήθηκαν πιο συγκρατημένα, καθώς το β’ τρίμηνο 2025 είχε επωφεληθεί από εξαιρετικά ευνοϊκά αθλητικά αποτελέσματα ενώ φέτος τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Η συγκριτική βάση γίνεται ευκολότερη στο γ’ και το δ’ τρίμηνο, αλλά η διοίκηση δεν δεσμεύτηκε για επιστροφή του EBITDA σε ετήσια ανάπτυξη ούτε έδωσε στόχο κανονικοποιημένου περιθωρίου.

Η PrizePicks ενοποιείται από τις 16 Ιανουαρίου 2026. Η μείωση των δαπανών προσωπικού και προμηθειών έναντι του Α’ τριμήνου συνδέεται εν μέρει με bonus που αφορούν την συναλλαγή και άλλα κόστη εξαγοράς, τα οποία αφαιρέθηκαν από την προσαρμοσμένη επίδοση, και όχι αποκλειστικά με οργανική βελτίωση.

Στο Illinois, οι συζητήσεις για αναδιαμόρφωση της σύμβασης ιδιωτικής διαχείρισης ξεκίνησαν την εβδομάδα της τηλεδιάσκεψης. Η Allwyn απέφυγε να σχολιάσει τους οικονομικούς όρους, αλλά έθεσε ως προτεραιότητες την ψηφιακή ανάπτυξη, τις ελκυστικότερες προτάσεις προς τους παίκτες και την καινοτομία προϊόντων.

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα αποτελέσματα υπό τη δική της διαχείριση είναι αισθητά καλύτερα από εκείνα των πολιτειακών λοταριών και επιδιώκει μια συμφωνία που θα ευθυγραμμίζει πλήρως τα συμφέροντά της με εκείνα της Πολιτείας.

Ηνωμένο Βασίλειο: Αδύναμη εικόνα, αλλά σταθερή ανάκτηση κόστους

Η διοίκηση χαρακτήρισε απογοητευτική την επίδοση της National Lottery σε επίπεδο ακαθάριστων εσόδων, λόγω απαιτητικών συγκρίσεων και της τεχνολογικής μετάβασης. Η καλύτερη εικόνα των καθαρών εσόδων στηρίχθηκε στον συμβατικό μηχανισμό ανάκτησης του κόστους αναβάθμισης μέσω χαμηλότερων φόρων και εισφορών για κοινωφελείς σκοπούς.

Το όφελος δεν θα λήξει το 2027: η Allwyn θα ανακτά σταθερό ονομαστικό ποσό ανά τρίμηνο, από το β’ τρίμηνο 2026 μέχρι τη λήξη της άδειας. Η ολοκλήρωση της ψηφιακής και λιανικής μετάβασης θεωρείται βάση για την ανανέωση των παιχνιδιών και την εμπορική ανάκαμψη, σε μια αγορά με περισσότερα και λιγότερο ρυθμιζόμενα prize draws.

Το Powerball κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, καθιστώντας τη Βρετανία την πρώτη αγορά εκτός ΗΠΑ που προσφέρει το παιχνίδι. Είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα, καθώς υπάρχουν δεδομένα μόνο λίγων εβδομάδων. Η Allwyn είχε προβλέψει μερικό «καννιβαλισμό», αφού η αγορά διαθέτει πλέον 3 μεγάλα παίγνια με χαρακτηριστικά jackpot αντί για 2, αλλά η έως τώρα επίδοση κινείται σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Προσαρμογές EBITDA και ταμειακές ροές

Οι προσαρμογές του EBITDA του Ομίλου ξεπέρασαν τα €200 εκατ. στο Α’ εξάμηνο και αντιστοιχούσαν περίπου στο 30% του λειτουργικού EBITDA. Περιλάμβαναν το rebranding, τα κόστη του συνδυασμού Allwyn–ΟΠΑΠ και την εξαγορά της PrizePicks. Η διοίκηση εκτιμά ότι το β’ τρίμηνο περιέλαβε την τελευταία ουσιαστική επιβάρυνση από τα έξοδα της συναλλαγής οι δαπάνες rebranding στην Ελλάδα θα παραμείνουν περίπου στα επίπεδα του Β’ τριμήνου για αρκετά ακόμη τρίμηνα.

Σε επίπεδο Ομίλου διατηρήθηκε η καθοδήγηση για αύξηση καθαρών εσόδων στο μεσαίο έως υψηλό εύρος του 20% και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 37%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα €398 εκατ. από €23 εκατ., αλλά ενισχύθηκαν από αύξηση άνω των €80 εκατ. στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, κυρίως λόγω του χρονισμού φορολογικών πληρωμών, και από την έκτακτη αποπληρωμή δανείου €70 εκατ. από τη Novibet. Η Allwyn σημείωσε ότι λειτουργεί συνήθως με ελαφρώς θετικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης και ότι οι τριμηνιαίες διακυμάνσεις δεν αποτελούν μακροπρόθεσμα βασικό παράγοντα των ταμειακών ροών.

Συνολικά, η τηλεδιάσκεψη επιβεβαίωσε την ισχυρή ανάπτυξη της Betano και τις νέες δυνατότητες της PrizePicks, αλλά άφησε ανοιχτά ερωτήματα για την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, τις υψηλές προσαρμογές EBITDA και την ποιότητα της ταμειακής μετατροπής. Στη Βρετανία και στο Illinois υπάρχουν σαφείς στρατηγικές ευκαιρίες, αλλά η εμπορική ανάκαμψη και οι τελικοί όροι των νέων πρωτοβουλιών παραμένουν ζητούμενα.