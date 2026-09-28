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Προσωρινό μέτρο που απαγορεύει το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα και τα online παιχνίδια καζίνο τέθηκε σε ισχύ στη Βραζιλία στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Allwyn. Η εταιρεία έχει παρουσία στη βραζιλιάνικη αγορά μέσω της συμμετοχής της κατά 36,75% στην Kaizen Gaming, η οποία λειτουργεί το εμπορικό σήμα Betano.

Το μέτρο έχει προσωρινή ισχύ έως 120 ημέρες, με παράταση για τις περιόδους κατά τις οποίες το Κογκρέσο της Βραζιλίας διακόπτει τις εργασίες του. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να παραμείνει σε ισχύ έως τις αρχές Μαρτίου του 2027. Θα πάψει αυτομάτως να ισχύει εάν απορριφθεί από ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου ή εάν δεν επικυρωθεί και από τα δύο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η Betano αξιολογεί τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων και προετοιμάζει νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της στη Βραζιλία. Η εταιρεία επικαλείται την πενταετή άδεια λειτουργίας που της χορηγήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2025, επί της σημερινής κυβέρνησης.

Παρότι η Βραζιλία αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της Betano, οι δραστηριότητές της στις υπόλοιπες χώρες συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της και έχουν εμφανίσει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την Allwyn. Η Betano σχεδιάζει επίσης να συνεχίσει την επέκτασή της, με στόχο την είσοδο σε τέσσερις ακόμη χώρες στις αρχές του 2027.

Για την Allwyn, η Betano αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων σε λοταρίες και τυχερά παιχνίδια. Η συμμετοχή της στην Kaizen Gaming αποτυπώνεται στις οικονομικές της καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Επομένως, τυχόν επίδραση στα αποτελέσματα του 2026 από το βραζιλιάνικο μέτρο θα εμφανιστεί κυρίως στο μερίδιο κερδών από εταιρείες που ενοποιούνται με αυτή τη μέθοδο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Allwyn, εάν η απαγόρευση παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του 2026, η επίδραση στο περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου αναμένεται να είναι περιορισμένη, λόγω της σχετικής βαρύτητας της Betano στα ενοποιημένα μεγέθη. Ωστόσο, η προηγούμενη πρόβλεψη για περιθώριο περίπου 37% το 2026 δεν θα ισχύει πλέον υπό αυτό το σενάριο.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η εκτίμηση παραμένει προκαταρκτική. Το τελικό μέγεθος της επίδρασης θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μπορέσουν να μειωθούν κόστη που συνήθως δεν προσαρμόζονται άμεσα. Για τις επόμενες περιόδους, καθοριστικοί παράγοντες θα είναι η διάρκεια ισχύος του μέτρου και οι κινήσεις για την ενίσχυση των εσόδων και τον περιορισμό των δαπανών.

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