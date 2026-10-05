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Στάση αναμονής απέναντι στην Allwyn διατηρεί η Eurobank Equities, καθώς το πολιτικό αποτέλεσμα στη Βραζιλία βελτιώνει μεν τις πιθανότητες για ένα ευνοϊκότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς όμως να αίρει την αβεβαιότητα γύρω από τη δραστηριότητα της Betano στη χώρα.

Ο οίκος διατηρεί σύσταση Hold και τιμή στόχο τα 11,10 ευρώ, έναντι τιμής κλεισίματος 11,08 ευρώ στις 2 Οκτωβρίου. Το άμεσο περιθώριο ανόδου της μετοχής είναι μόλις 0,2%, ωστόσο, μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 9%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση φτάνει στο 9,2%.

Η βασική μεταβλητή για την Allwyn παραμένει η Βραζιλία. Στον πρώτο γύρο των εκλογών, ο Bolsonaro προηγείται με περίπου 47% έναντι περίπου 45% του Lula, οδηγώντας τη χώρα σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η επίδοση ήταν καλύτερη από ό,τι προεξοφλούσαν οι δημοσκοπήσεις, ενώ οι πιθανότητες εκλογής Bolsonaro στις αγορές πρόβλεψης έχουν αυξηθεί περίπου στο 85%.

Για την Allwyn, η μεταβολή του πολιτικού σκηνικού θεωρείται θετική, αλλά όχι αρκετή ώστε να αλλάξει πλήρως την εικόνα. Ο Bolsonaro έχει ταχθεί εναντίον της γενικευμένης απαγόρευσης που επέβαλε η κυβέρνηση Lula και εμφανίζεται πιο θετικός προς το ρυθμιζόμενο αθλητικό στοίχημα. Αντίθετα, η στάση του απέναντι στο online casino παραμένει πιο αυστηρή.

Αυτό είναι κρίσιμο για την Betano, καθώς το online casino αντιπροσωπεύει περίπου το 53% της ρυθμιζόμενης online αγοράς της Βραζιλίας. Επομένως, ακόμη και μια αλλαγή κυβέρνησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα πλήρη επαναφορά της κερδοφορίας που είχε η δραστηριότητα πριν από την απαγόρευση.

Το πιθανότερο σενάριο για το νέο καθεστώς

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι, σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης, το πιθανότερο σενάριο δεν είναι η πλήρης επιστροφή στο προηγούμενο πλαίσιο αλλά μια ενδιάμεση λύση. Το αθλητικό στοίχημα θα μπορούσε να παραμείνει νόμιμο, με αυστηρότερους κανόνες, ενώ το online casino ενδέχεται είτε να παραμείνει απαγορευμένο είτε να λειτουργήσει με πολύ αυστηρότερους περιορισμούς.

Ακόμη και για το sportsbook, ο οίκος αναμένει ένα πιο σφιχτό κανονιστικό περιβάλλον, με ενδεχόμενους αυστηρότερους περιορισμούς στη διαφήμιση, στα όρια καταθέσεων ή πονταρισμάτων και στους ελέγχους οικονομικής δυνατότητας των παικτών. Συνεπώς, μία νίκη Bolsonaro θα ενίσχυε περισσότερο τις προοπτικές του αθλητικού στοιχήματος παρά του casino.

Την ίδια στιγμή, το θέμα εξελίσσεται και σε δικαστικό επίπεδο. Οι ενώσεις ANJL και IBJR έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας αναστολή της προσωρινής πράξης, υποστηρίζοντας ότι η αιφνίδια αλλαγή του αδειοδοτικού καθεστώτος πλήττει την ασφάλεια δικαίου και μπορεί να ενισχύσει την παράνομη αγορά.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει ζητήσει να κριθούν αντισυνταγματικά τμήματα της νομοθεσίας του 2018 και του 2023 και διεκδικεί τουλάχιστον 1 δισ. ρεάλ για συλλογική ηθική βλάβη και περίπου 2,6 δισ. ρεάλ για δαπάνες δημόσιας υγείας.

Δύο τρίμηνα εκτός οι δραστηριότητες της Betano

Η μεγαλύτερη αλλαγή της Eurobank Equities αφορά πλέον τις οικονομικές εκτιμήσεις. Ο οίκος υποθέτει μηδενική συνεισφορά της Betano Brazil στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και στο πρώτο τρίμηνο του 2027, με επανέναρξη της δραστηριότητας από το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η παραδοχή αυτή μειώνει κατά περίπου 20%-21% τις εκτιμήσεις EBITDA της Betano για το 2026 και το 2027, καθώς ένα μέρος των σταθερών εξόδων εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να υφίσταται κατά τη διάρκεια της αναστολής. Για την Allwyn, η επίπτωση αντιστοιχεί σε περίπου 3% χαμηλότερα προσαρμοσμένα EBITDA και 5%-6% χαμηλότερα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα δύο έτη.

Παρά την αναθεώρηση, οι προβλέψεις συνεχίζουν να δείχνουν ισχυρή μεσοπρόθεσμη κερδοφορία. Τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται στα 5,067 δισ. ευρώ το 2026, 5,426 δισ. το 2027 και 5,713 δισ. το 2028, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπονται σε 440 εκατ., 595 εκατ. και 742 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η Eurobank Equities θεωρεί μεν ότι η πολιτική εικόνα έχει βελτιωθεί για την Allwyn, αλλά η Βραζιλία παραμένει ένας παράγοντας υψηλής αβεβαιότητας, που δεν επιτρέπει ακόμη στη χρηματιστηριακή να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση για τη μετοχή.

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