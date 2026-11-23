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Η βελτίωση της κερδοφορίας και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της Alpha Bank μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερη αποτίμηση της μετοχής τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την Piraeus Securities. Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή στόχο στα 6,40 ευρώ από 5,50 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς και εκτιμώντας ότι η τράπεζα διαθέτει σημαντικά περιθώρια σύγκλισης με την κερδοφορία των ανταγωνιστών της.

Με τιμή αναφοράς τα 4,31 ευρώ, η νέα τιμή στόχος αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 48%. Η συνολική δυνητική απόδοση έως το 2028, εφόσον συνυπολογιστούν τα μερίσματα και η πρόσθετη αξία από τις επαναγορές μετοχών, προσεγγίζει το 63%.

Η αναθεώρηση ακολουθεί την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030, το οποίο προβλέπει αύξηση των εσόδων, επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους.

Το στοίχημα της αποδοτικότητας

Η Alpha Bank επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 16% έως το 2030, με βασικό μοχλό τη βελτίωση της σύνθεσης του ισολογισμού της.

Το σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση περίπου 3 δισ. ευρώ στοιχείων ενεργητικού χαμηλής απόδοσης, με στόχο τη διοχέτευση κεφαλαίων σε δραστηριότητες που αποφέρουν υψηλότερα έσοδα.

Παράλληλα, η μείωση της συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στα εποπτικά κεφάλαια κάτω από το 5% έως το 2030, από περίπου 38% το 2026, αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα της κεφαλαιακής βάσης.

Η Piraeus Securities προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη μετά τα τοκομερίδια των ομολόγων AT1 θα αυξηθούν από 894 εκατ. ευρώ το 2026 σε 1,35 δισ. ευρώ το 2030, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη θα πλησιάσουν τα 1,87 δισ. ευρώ.

Από τις χορηγήσεις στη διαχείριση περιουσίας

Η ανάπτυξη της Alpha Bank δεν θα στηριχτεί αποκλειστικά στα δάνεια. Η διοίκηση επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα από προμήθειες, αξιοποιώντας τη διαχείριση περιουσίας, τις επενδυτικές υπηρεσίες και τη συνεργασία με τη UniCredit.

Η Piraeus Securities προβλέπει έσοδα προμηθειών 834 εκατ. ευρώ το 2030, έναντι περίπου 607 εκατ. ευρώ το 2026.

Η προοπτική αυτή συνδέεται και με τα περιθώρια ανάπτυξης των επενδυτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Μόλις το 38% των ρευστών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών νοικοκυριών βρίσκεται σε επενδυτικά προϊόντα, έναντι 63% στη Νότια Ευρώπη.

Η Alpha Bank σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει τη διεθνή της δραστηριότητα, με τη δημιουργία της Alpha Bank Lux το 2027 και στόχο τα υπό διαχείριση κεφάλαια εκτός Ελλάδας να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στην Κύπρο, μετά την ενσωμάτωση της AstroBank, επιδιώκει υψηλότερο μερίδιο αγοράς και αύξηση της συνεισφοράς της χώρας στην κερδοφορία του ομίλου.

Πού στηρίζεται η υψηλότερη αποτίμηση

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η στρατηγική σχέση με τη UniCredit, η οποία ελέγχει περίπου το 33% της Alpha Bank, αποτελεί πρόσθετο παράγοντα ενίσχυσης της αποτίμησης.

Στο υπόδειγμά της ενσωματώνει στρατηγικό ασφάλιστρο 15%, με διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 14%, κόστος ιδίων κεφαλαίων 10% και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 2% καταλήγοντας σε τιμή στόχο 6,40 ευρώ, η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 6,70 ευρώ εφόσον συμπεριληφθεί η επίδραση των ακυρώσεων ιδίων μετοχών.

Για την περίοδο 2026-2030, η Piraeus Securities προβλέπει διανομές περίπου 3,4 δισ. ευρώ, έναντι της εκτίμησης της διοίκησης για περίπου 4 δισ. ευρώ.

Από τα προβλεπόμενα ποσά, τα 2,3 δισ. ευρώ αφορούν μερίσματα και τα 1,1 δισ. ευρώ επαναγορές μετοχών.

Η απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων της χρηματιστηριακής και των στόχων της διοίκησης αφήνει πρόσθετα περιθώρια απόδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Alpha Bank θα πετύχει την προβλεπόμενη αύξηση κερδοφορίας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της αποτελεσματικότητας.