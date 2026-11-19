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Για μία ακόμη χρονιά, η Alpha Bank αναδείχθηκε Best Private Bank in Greece στα διεθνούς κύρους PWM Global Private Banking Awards 2026, που διοργανώνουν οι εκδόσεις Professional Wealth Management (PWM) και The Banker του Ομίλου Financial Times. Η διάκριση επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της και επιβραβεύει τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών Private Banking και Wealth Management της Alpha Bank.

Η διάκριση έρχεται σε μια περίοδο στρατηγικής ωρίμανσης για την Alpha Bank, μετά την ολοκλήρωση του πολυετούς μετασχηματισμού της, το rebranding και την παρουσίαση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Alpha Accelerated. Στο πλαίσιο αυτό, το Wealth Management αποτελεί βασικό πεδίο ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας για τους πελάτες της Τράπεζας.

Στον τομέα του Wealth Management, η Τράπεζα έχει επανασχεδιάσει συνολικά το μοντέλο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαμορφώνοντας ένα ενιαίο μοντέλο εξυπηρέτησης. Με επίκεντρο τον Πελάτη, η Alpha Bank μεταβαίνει από μια προϊοντική προσέγγιση σε ένα ολοκληρωμένο, εξατομικευμένο και συμβουλευτικά προσανατολισμένο μοντέλο Wealth Management.

Σημαντικό ρόλο στη μετάβαση αυτή διαδραματίζει η νέα Wealth Platform, η οποία παρέχει στους Private Bankers ενιαία πρόσβαση σε πληροφορίες, επενδυτικά εργαλεία, δυνατότητες παρακολούθησης χαρτοφυλακίων και προηγμένες λειτουργίες επενδυτικής συμβουλευτικής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της συμβουλευτικής σχέσης και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας.

Παράλληλα, η Τράπεζα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και διευρύνει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των Πελατών της για τη διαχείριση της περιουσίας τους εκτός Ελλάδας. Με τη δημιουργία μιας νέας, διακριτής μονάδας Private Banking στο Λουξεμβούργο, την ενίσχυση της ομάδας Private Banking στο Λονδίνο, καθώς και μέσω του Private Banking της AstroBank στην Κύπρο, η Τράπεζα αναπτύσσει ένα διεθνές δίκτυο που προσφέρει στους Πελάτες της πρόσβαση σε ευρύτερες επενδυτικές επιλογές και εξειδικευμένες υπηρεσίες Wealth Management.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer της Alpha Bank, δήλωσε: «Οι ανάγκες των πελατών γίνονται ολοένα πιο σύνθετες και οι προσδοκίες τους για εξατομικευμένες λύσεις και διεθνή πρόσβαση αυξάνονται. Με επίκεντρο τον Private Banker και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, διαμορφώνουμε μια πιο ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εμπειρία Private Banking, στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, το Λονδίνο και την Κύπρο. Η αναγνώριση της Alpha Bank ως Best Private Bank in Greece επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση για τη συνεχή εξέλιξη του Wealth Management. Συνεχίζουμε, με τη φιλοδοξία να αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη των πελατών μας, δημιουργώντας διαρκή αξία στη διαχείριση της περιουσίας τους».

Τα PWM Global Private Banking Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο του Private Banking και του Wealth Management, αναγνωρίζοντας οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, την καινοτομία και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στους Πελάτες τους.