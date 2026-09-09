Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε επαναγορά κρατικών ομολόγων ύψους έως 6 δισ. δολαρίων, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς κρατικού χρέους.

Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση τριπλασιάζει το συνηθισμένο μέγεθος των πράξεων επαναγοράς, καθώς αφορά τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας, και έρχεται μετά τη δήλωση της 19ης Αυγούστου από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με την οποία το υπουργείο θα αύξανε τουλάχιστον στο διπλάσιο τις αγορές ήδη εκδομένων τίτλων.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης ότι οι μελλοντικές πράξεις επαναγοράς θα ανέρχονται τουλάχιστον σε 4 δισ. δολάρια.

Στόχος η ρευστότητα, αλλά οι αγορές βλέπουν προσπάθεια συγκράτησης των αποδόσεων

Αν και η επίσημη αιτιολόγηση της κίνησης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά κρατικών ομολόγων, ειδικά για τους τίτλους διάρκειας 10 και 20 ετών, η έκτακτη παρέμβαση εκλαμβάνεται από αρκετούς επενδυτές και ως προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Οι αποδόσεις είχαν ήδη ενισχυθεί σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν αρνητική. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν να αυξάνονται, αν και με έντονη μεταβλητότητα, με τους μακροπρόθεσμους τίτλους να ενισχύουν τις αποδόσεις τους έως και κατά 5 μονάδες βάσης πριν περιορίσουν τις απώλειες.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε το 4,841% ενώ η απόδοση του 20ετούς τίτλου ανήλθε στο 5,314%, και το 30ετές ομόλογο ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας επίσης το κρίσιμο επίπεδο του 5,3%, με τελευταία απόδοση στο 5,307%. Μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01%.

«Δεν πρόκειται για τη “μπαζούκα” του Χανκ Πόλσον», σχολίασε ο Μαρκ Σπίντελ, επικεφαλής επενδύσεων της Potomac River Capital, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. «Και τότε χρειάστηκε πράξη του Κογκρέσου για να συμβεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Οι εκτιμήσεις για μεγαλύτερη παρέμβαση

Πριν από την ανακοίνωση της Τετάρτης, υπήρχαν εκτιμήσεις ότι το ύψος των επαναγορών θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης, καθώς το υπουργείο είχε αναφέρει ότι το ποσό θα αυξανόταν «τουλάχιστον» στο διπλάσιο από τη συνήθη πράξη των 2 δισ. δολαρίων.

«Η αύξηση του μεγέθους στα 6 δισ. δολάρια σημαίνει τριπλασιασμό των επαναγορών, γεγονός που αποτελεί σημαντική κλιμάκωση, αλλά δεν ξεφεύγει από το πνεύμα της φράσης “τουλάχιστον διπλάσιο”», ανέφεραν αναλυτές της Wrightson ICAP.

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι η αύξηση ακόμη και στα 8 έως 10 δισ. δολάρια δεν θα ήταν απίθανη, ωστόσο κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «μια δεύτερη σημαντική αλλαγή στη στρατηγική διαχείρισης χρέους του υπουργείου μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες».

Η πίεση από το χρέος, τον πληθωρισμό και την ενέργεια

Οι επαναγορές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, σε διαδικασία διάρκειας 20 λεπτών, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 14:00 ώρα Νέας Υόρκης.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων έχει προκληθεί από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως το διογκούμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο ξεπέρασε πρόσφατα τα 40 τρισ. δολάρια, οι αυξημένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω των δασμών και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, το μακρινό άκρο της καμπύλης αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αποτελεί το λιγότερο ενεργό τμήμα μιας αγοράς που θεωρείται η βαθύτερη και πιο ρευστή στον κόσμο.

Οι νέες εκδόσεις χρέους των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί φέτος κατά 11,8% σε σχέση με το 2025, ενώ το δημόσια διακρατούμενο χρέος ύψους 31,8 τρισ. δολαρίων έχει αυξηθεί κατά 8,2%.

«Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επαναγορές μικρότερες από ό,τι ήλπιζε η αγορά (ή φοβόταν, ανάλογα με την οπτική)», έγραψε ο οικονομολόγος της Mizuho, Άλεξ Πελέ. «Ο κίνδυνος είναι ότι το υπουργείο θα αυξήσει περαιτέρω την παρέμβαση μετά την αντίδραση της αγοράς», πρόσθεσε.

Κριτική για αλλαγή στρατηγικής

Η επιτάχυνση των επαναγορών έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με επικριτές να αμφισβητούν τόσο την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας κίνησης σε μια τόσο μεγάλη αγορά όσο και την απόκλιση από την έως τώρα προβλέψιμη στρατηγική του υπουργείου.

Ένας από τους πιο έντονους επικριτές είναι ο Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ, επικεφαλής του Duquesne Family Office και πρώην μέντορας του Σκοτ Μπέσεντ.

«Όταν οι αγορές πιστέψουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών υπερασπίζεται μια συγκεκριμένη τιμή, κάθε άνοδος των αποδόσεων μετατρέπεται σε δοκιμασία της αποφασιστικότητας των αρχών και οι πράξεις πρέπει να αυξάνονται για να ανταποκριθούν στις πιέσεις», έγραψε σε άρθρο του στη Wall Street Journal.

«Οι κυβερνήσεις που επιχειρούν να υπερασπιστούν τις τιμές απέναντι στα θεμελιώδη μεγέθη πάντα χάνουν. Το μόνο ερώτημα είναι πόσα χρήματα θα δαπανήσουν πριν υποχωρήσουν», πρόσθεσε.

Οι κινήσεις του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης παράλληλη παρέμβαση για τη στήριξη του ιαπωνικού γεν, πραγματοποιούνται την ώρα που ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, τάσσεται υπέρ της περιορισμένης παρέμβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η Fed αναμένεται να λάβει απόφαση για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, με τις αγορές να προεξοφλούν ήδη μια αύξηση επιτοκίων.

«Οι πράξεις και όχι τα λόγια είναι αυτά που έχουν σημασία, και σε αυτή την περίπτωση οι πράξεις σημαίνουν αλλαγές στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής ή των επιτοκίων», δήλωσε ο Άνιλ Κασιάπ, οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Διαβάστε ακόμη

Νέα εργαλεία από την Κομισιόν για τη στεγαστική κρίση – Τι αλλάζει για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom, Tιμ Χέτγκες: Επενδύσεις €600 εκατ. ετησίως σε οπτικές ίνες και 5G στην Ελλάδα (pics)

Καμπανάκι και από δεύτερο ερευνητή της Anthropic – «Πάνω από 10% η πιθανότητα η AI να εξοντώσει την ανθρωπότητα» (tweet)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ