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Σε νέα απελευθέρωση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές χώρες να πράξουν το ίδιο. Η απόφαση ελήφθη από τον Λευκό Οίκο καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών των καυσίμων εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό πρόβλημα λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν έως και 40 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR), σε μια κίνηση που αποτελεί την τελευταία συνεισφορά της χώρας στη συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως, συνολικού ύψους 172 εκατ. βαρελιών, η οποία ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Πάντως, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ άσκησε κριτική σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι έχουν καθυστερήσει σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στην εφαρμογή των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο της προσπάθειας που συντονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

«Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μέλη έχουν απελευθερώσει μόνο ένα μέρος του αργού πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν», δήλωσε ο Ράιτ. «Καλούμε κάθε χώρα μέλος να τηρήσει τις δεσμεύσεις της».

Οι τιμές του αργού πετρελαίου, της βενζίνης, του ντίζελ και του καυσίμου αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εντείνοντας την πίεση προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ενέργειας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην αμερικανική αγορά, η τιμή της βενζίνης παραμένει σημαντικά πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ το πετρέλαιο ντίζελ έχει ξεπεράσει το ιστορικό επίπεδο των 6 δολαρίων ανά γαλόνι.

Παρά τη νέα απελευθέρωση αποθεμάτων, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μια νέα αντίστοιχη κίνηση είναι απίθανη στο άμεσο μέλλον.

Το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982 μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας απελευθέρωσης. Η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει μη επείγουσες αποδεσμεύσεις όταν τα αποθέματα πέσουν κάτω από τα 252,4 εκατ. βαρέλια, ενώ έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (GAO) το 1981 είχε ταχθεί εναντίον απελευθερώσεων που θα φέρει τα αποθέματα κάτω από τα 250 εκατ. βαρέλια, εκτός από περιπτώσεις «πολύ σοβαρής έκτακτης ανάγκης».

Το επιχειρησιακό ελάχιστο επίπεδο του αποθέματος, δηλαδή το σημείο κάτω από το οποίο δυσκολεύεται η λειτουργία των υποδομών άντλησης και διανομής, υπολογίζεται περίπου στα 70 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ClearView Energy Partners.

Η νέα απελευθέρωση έχει δομηθεί ως ανταλλαγή, ουσιαστικά ως δάνειο προς τις εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να επιστρέψουν το πετρέλαιο μαζί με τόκους. Το Υπουργείο Ενέργειας έχει αναφέρει ότι η διαδικασία αυτή αναμένεται τελικά να οδηγήσει στην επιστροφή περίπου 200 εκατ. βαρελιών στα αποθέματα μέσα στον επόμενο χρόνο, ποσότητα περίπου 20% μεγαλύτερη από αυτή που θα διατεθεί.

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