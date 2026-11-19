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Προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν τελικά να ανακάμψουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, συνεχίζοντας για τέταρτη συνεδρίαση την καθοδική τους πορεία, καθώς οι προσδοκίες από την ιστορική IPO της Anthropic δεν στάθηκαν αρκετές για να επαναφέρουν το θετικό momentum.

Στο ταμπλό, ο Stoxx 600 σημείωσε νέα πτώση 0,88% στις 638,41 μονάδες.

Θυμίζουμε πως ο πανευρωπαϊκός δείκτης είχε καταγράψει δύο συνεχόμενα ιστορικά υψηλά έως και στις 664,14 μονάδες μόλις την περασμένη εβδομάδα, αν και η υποχώρηση των μετοχών εξορυκτικών εταιρειών άσκησε πιέσεις στην αγορά τις τελευταίες ημέρες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 1,06% στις 25.463 μονάδες, ο CAC 40 σημείωσε κάμψη 0,81% στις 8.080 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,93% και τις 10.452 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,46% στις 49.941 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.186 μονάδες μειωμένος κατά 0,97%.

Η επενδυτική επιφυλακτικότητα, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, περιόρισε τη δυναμική των αγοραστών, διατηρώντας τους βασικούς δείκτες σε καθοδική πορεία.

Το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών είναι στραμμένο στην Anthropic, την εταιρεία ανάπτυξης του chatbot Claude, η οποία έκανε νωρίτερα το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στον δείκτη Nasdaq, έπειτα από τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.

Η πολυαναμενόμενη εισαγωγή αποτελεί ορόσημο για τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονους προβληματισμούς σχετικά με το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

H ραγδαία ανερχόμενη εταιρεία ΑΙ άντλησε 81,3 δισ. δολάρια μέσω της IPO, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε πετύχει η SpaceX το καλοκαίρι, ενώ με βάση την πλήρως απομειωμένη μετοχική της βάση, η αποτίμηση της διαμορφώθηκε κοντά στο 1,5 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που εισέρχεται στο χρηματιστήριο, γεγονός που καθιστά την πορεία της μετοχής της κρίσιμο δείκτη για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στον κλάδο.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, οι μετοχές των ASML, STMicroelectronics και Infineon κινήθηκαν ανοδικά, επωφελούμενες από την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την τεχνολογία.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος της Soitec, μετά τις προβλέψεις της για το 2027, οι οποίες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η γαλλική εταιρεία δραστηριοποιείται στην προμήθεια προηγμένων υλικών για την παραγωγή ημιαγωγών.

Παρά την εντυπωσιακή δημόσια εγγραφή της Anthropic, η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τον τεχνολογικό κλάδο έχει κλονιστεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανησυχίες για την τελική κερδοφορία των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για τη δημιουργία της αναγκαίας ψηφιακής υποδομής.

Πρόκειται για επενδύσεις που σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού, εντείνοντας τους προβληματισμούς σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων και τις αποδόσεις που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν οι τεχνολογικοί όμιλοι.

Η αβεβαιότητα έχει ενισχυθεί από την κρίση εταιρικής διακυβέρνησης στη Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διεθνείς αγορές υποδέχθηκαν με περιορισμένο ενθουσιασμό τα ισχυρότερα των προσδοκιών οικονομικά αποτελέσματα και τις αισιόδοξες προβλέψεις πωλήσεων που ανακοίνωσε η εταιρεία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αβεβαιότητα που προκάλεσε η αποχώρηση του Χουάνγκ, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επαναφοράς του ιδρυτή της στην ηγεσία της εταιρείας.

Την ώρα που ο τεχνολογικός κλάδος επιχειρεί να αποτιμήσει τη σημασία της ιστορικής εισαγωγής της Anthropic, το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον ασκεί ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έγιναν ακόμη πιο επιθετικές, μετά τις δηλώσεις του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Γουόλερ υποστήριξε ότι, εάν η αμερικανική κεντρική τράπεζα επιθυμεί να περιορίσει αποφασιστικά τον πληθωρισμό, θα πρέπει να προχωρήσει σε πιο επιθετικές ενέργειες.

Όπως εξήγησε, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με μια μεγάλη αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, είτε μέσω μιας ιδιαίτερα αυστηρής ανακοίνωσης νομισματικής πολιτικής μετά τη συνεδρίαση, η οποία θα προετοιμάζει τις αγορές για νέες αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2027.

Η παρέμβαση του Γουόλερ έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση σειράς στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία αποδείχθηκαν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων προετοιμάζονται για μια νέα περίοδο νομισματικής σύσφιγξης.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε 90% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Το περιβάλλον περιοριστικής νομισματικής πολιτικής δεν αφορά αποκλειστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να στραφεί σε πιο επιθετική κατεύθυνση, υιοθετώντας αυστηρότερη στάση απέναντι στον πληθωρισμό και στις προοπτικές των επιτοκίων.

Η πιθανότητα περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές μετοχές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεξετάζουν τόσο τις εταιρικές αποτιμήσεις όσο και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

Στις αγορές των commodities, η καθοδική πορεία των πετρελαϊκών τιμών σταμάτησε, καθώς οι Χούθι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η τριμερής Τραμπ-Πούτιν-Σι δεν φαίνεται να απέφερε κάτι συγκεκριμένο όσο αφορά των τερματισμό των εχθροπραξιών σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου ανέβηκε 0,57% στα 92,47 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI σκαρφάλωσε στα 83,90 δολάρια το βαρέλι.

Αντιθέτως νέες απώλειες σε χαμηλά 14 μηνών κινήθηκε ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί 1,77% στα 3.675 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος η ανοδική δυναμική του δολαρίου ανεκόπη μετά από ένα κερδοφόρο σερί επτά ημερών, αν και η παύση αυτή θα είναι μάλλον προσωρινή αν λάβουμε υπόψη τις θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών για την πορεία του αμερικανικού νομίσματος με φόντο την περιοριστική πολιτική της Fed. Ο δείκτης δολαρίου διόρθωσε στο 103,85 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,0978.