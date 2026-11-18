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Ένα νέο κύμα ισχυρών ρευστοποιήσεων βύθισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η πρόσκαιρη αισιοδοξία που προκάλεσαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia εξανεμίστηκε, δίνοντας τη θέση της σε εκτεταμένες πωλήσεις. Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη και τη Βρετανία, η αβεβαιότητα για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης συνέθεσαν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο επενδυτικό περιβάλλον.

Έτσι, λοιπόν, ο Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,03% στις 644,05 μονάδες, διευρύνοντας έτσι τις βαριές απώλειες της Τρίτης, όταν ο πανευρωπαϊκός δείκτης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Μάρτιο.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε «βουτιά» ύψους 1,19% στις 25.736 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,85% στις 8.146 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε σε ποσοστό 1,30% και τις 10.441 μονάδες

Αντιστοίχως στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 1,32% στις 50.173 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.373 μονάδες μειωμένος κατά 1,28%.

Τα αποτελέσματα της Nvidia αποτέλεσαν αρχικά την αφορμή για μια προσπάθεια ανάκαμψης του τεχνολογικού κλάδου. Ο αμερικανικός κολοσσός των ημιαγωγών ξεπέρασε τις προβλέψεις της Wall Street τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία του τρίτου τριμήνου, ενώ παρουσίασε ισχυρότερες από τις αναμενόμενες προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαίωσαν τη δυναμική των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθησυχάζοντας προσωρινά τους επενδυτές που ανησυχούν για τη βιωσιμότητα των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών στον κλάδο.

Η αρχική αντίδραση ήταν ιδιαίτερα θετική για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών, όπως η ASML, η ASM International, η Soitec όπως επίσης οι BE Semiconductor, STMicroelectronics, Infineon και Capgemini.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι εταιρείες που συνδέονται με τις ενεργειακές υποδομές των κέντρων δεδομένων, όπως η Legrand και η Schneider Electric.

Ωστόσο, η αντίδραση αυτή δεν αποδείχθηκε αρκετή για να στηρίξει το σύνολο της αγοράς. Οι υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και η αβεβαιότητα για τις μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων στην AI εξακολουθούν να προβληματίζουν, ενώ πρόσθετη επιφυλακτικότητα προκαλεί η κρίση εταιρικής διακυβέρνησης στη Nvidia μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Μάλιστα, η αδυναμία των αγορών να συντηρήσουν ακόμη και μια περιορισμένη ανοδική αντίδραση αποτυπώνει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών με φόντο και τις νέες πιέσεις που καταγράφει σήμερα η Wall Street με επίκεντρο κυρίως τον Dow Jones.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το Claude, η οποία επιδιώκει αποτίμηση έως 1,4 τρισ. δολάρια. Η τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς αναμένεται εντός της ημέρας, με το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο να αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό τεστ για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντικός παράγοντας για την επιδείνωση του κλίματος στάθηκαν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ενισχύουν τις ανησυχίες ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να διατηρήσουν περιοριστική νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στην Ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, από 3,8% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας στο διπλάσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6%, υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση του 2,5%, υποδηλώνοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην ενέργεια. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,5%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 0,4%.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στη Βρετανία, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,6% τον Οκτώβριο, από 3,5% τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους. Η εξέλιξη περιπλέκει τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας και προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις βρετανικές επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Federal Reserve του Οκτωβρίου, αναζητώντας ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Τα πρόσφατα ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ η αγορά θα εξετάσει προσεκτικά οποιαδήποτε αναφορά στο ενδεχόμενο ακόμη επιθετικότερης παρέμβασης, της τάξης των 50 μονάδων βάσης, όπως αυτή που διατύπωσε το μέλος του συμβουλίου, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές σημείωσαν σημαντική πτώση μετά και τα στοιχεία που έδειξαν αύξηση στα αμερικανικά αποθέματα αργού, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει ηρεμήσει δεδομένων και των νέων επιθέσεων από το Ιράν και τους Χούθι.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου υποχώρησε 1,84% στα 91,44 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έκανε βουτιά άνω του 3% στα 83,39 δολάρια το βαρέλι.

Ισχυρή διόρθωση και για τον χρυσό με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει πάνω από 3% στα 3.745 δολάρια την ουγγιά, ήτοι στο χαμηλότερο σημείο εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Η πίεση αυτή ήρθε σε αντιδιαστολή με τα κέρδη που κατέγραψε το δολάριο λόγω των εκτιμήσεων για πιο αυστηρή περιοριστική πολιτική από τη Fed.

Ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε στο 103,82, ήτοι στο υψηλότερο σημείο από τον Απρίλιο του 2025 και η ισοτιμία με το ευρώ κινήθηκε στο 1,0969, με το ευρωπαϊκό νόμισμα να πέφτει περίπου 0,25%.

Πάντως, δεδομένης της νομισματικής στροφής της Fed οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως το δολάριο θα κρατήσει, αν όχι θα διευρύνει κι άλλο τα κέρδη του.

Ο αναλυτής συναλλάγματος της ING, Κρις Τέρνερ, υποστήριξε ότι το δολάριο θα μπορούσε να επεκτείνει την άνοδό του, εφόσον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό συνεχίσουν να ενισχύουν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed. Συγκεκριμένα προέβλεψε ότι ο δείκτης δολαρίου μπορεί να κινηθεί προς τις 104,6 μονάδες, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πιθανή υποχώρηση του ευρώ κοντά στα 1,0880 δολάρια.