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Με ήπια ανοδική τάση κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η προσμονή για το ιστορικό ντεμπούτο της Anthropic στη Wall Street προσφέρει στήριξη στο επενδυτικό κλίμα, παρά τις ανησυχίες για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και την αυστηρή νομισματική πολιτική της Fed. Οι περισσότεροι βασικοί δείκτες καταγράφουν κέρδη, με το Μιλάνο να πρωταγωνιστεί, ενώ το Λονδίνο κινείται οριακά πτωτικά.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,28%, στις 645,86 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει άνοδο 0,63%, στις 25.898,43 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 κερδίζει 0,37%, στις 8.177,34 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρεί οριακά κατά 0,04%, στις 10.547,08 μονάδες. Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο FTSE MIB στο Μιλάνο πρωταγωνιστεί με άνοδο 0,95%, στις 50.651,16 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ενισχύεται κατά 0,20%, στις 19.412,80 μονάδες.

Anthropic: Το χρηματιστηριακό τεστ των 1,5 τρισ. δολαρίων

Το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών επικεντρώνεται στη Wall Street, όπου η Anthropic, η εταιρεία που αναπτύσσει το chatbot Claude, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πολυαναμενόμενο χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.

Η εταιρεία καθόρισε την τιμή διάθεσης στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από το αρχικά προβλεπόμενο εύρος, αντλώντας περίπου 81,3 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς, της μεγαλύτερης στην ιστορία των χρηματιστηριακών αγορών.

Σε πλήρως απομειωμένη βάση, η αποτίμηση της Anthropic διαμορφώνεται περίπου στα 1,5 τρισ. δολάρια, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που εισέρχεται στο χρηματιστήριο.

Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο βαρόμετρο για το επενδυτικό ενδιαφέρον απέναντι στον κλάδο της AI, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμφιβολίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει κλονιστεί τις τελευταίες εβδομάδες από τις ανησυχίες σχετικά με την πραγματική κερδοφορία των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες, που συχνά χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού, για την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών.

Nvidia: Η κρίση στη διοίκηση επισκιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα

Οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο έχουν ενταθεί εξαιτίας της κρίσης εταιρικής διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει η Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι διεθνείς αγορές δεν αντέδρασαν ιδιαίτερα θετικά στα καλύτερα των προσδοκιών οικονομικά αποτελέσματα και στις ισχυρές προβλέψεις πωλήσεων που ανακοίνωσε η εταιρεία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αντίθετα, οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αβεβαιότητα που δημιούργησε η αποχώρηση του ιδρυτή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 2,89% στην προηγούμενη συνεδρίαση, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, ενισχύοντας τους προβληματισμούς για τις προοπτικές των τεχνολογικών μετοχών.

Fed: Στο τραπέζι ακόμη και αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης

Την ίδια στιγμή, η αυστηρότερη στάση της Fed δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών διεθνώς.

Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε στο CNBC ότι, εφόσον η κεντρική τράπεζα επιδιώκει να επαναφέρει αποφασιστικά τον πληθωρισμό σε χαμηλότερα επίπεδα, θα πρέπει να προχωρήσει σε πιο «επιθετικές ενέργειες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με μια αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είτε μέσω μιας ιδιαίτερα αυστηρής ανακοίνωσης νομισματικής πολιτικής, η οποία θα προετοίμαζε τις αγορές για περαιτέρω αυξήσεις μέσα στο 2027.

Οι δηλώσεις Γουόλερ ακολουθούν τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία την περασμένη εβδομάδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για νέα νομισματική σύσφιγξη.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 90% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις προγραμματισμένες δηλώσεις του διοικητή της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, αργότερα την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πρόσθετες ενδείξεις για την κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

ΕΚΤ: Ο πληθωρισμός στο 2,6% περιορίζει τις ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων

Το περιβάλλον αυστηρής νομισματικής πολιτικής δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για το ενδεχόμενο πιο επιθετικής στάσης από την ΕΚΤ, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη προκαλούν νέους προβληματισμούς.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης έδειξε ότι ο δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε απροσδόκητα στο 2,6%, περιορίζοντας σημαντικά τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγορές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, Φρανκ Έλντερσον, που είναι προγραμματισμένες για αργότερα μέσα στη συνεδρίαση.

Οι δηλώσεις τους αναμένεται να εξεταστούν προσεκτικά για ενδείξεις σχετικά με το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αγορές καλούνται να διαχειριστούν τόσο τις πληθωριστικές πιέσεις όσο και την αβεβαιότητα για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών.