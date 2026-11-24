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Από τα ασιατικά χρηματιστήρια ξεκίνησε το νέο κύμα ισχυρών αγορών, με την Ταϊβάν να καταγράφει άνοδο άνω του 9%, τη Νότια Κορέα να ακολουθεί με κέρδη που ξεπερνούν το 7% και την Ιαπωνία να ενισχύεται πάνω από 4%. Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αναζωπυρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, πυροδοτώντας εντυπωσιακή ανάκαμψη των μετοχών ημιαγωγών μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Το θετικό κλίμα μεταφέρεται και στην Ευρώπη, όπου ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 2,15% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 1,81%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών δεικτών της Wall Street παραμένουν σε θετικό έδαφος, μετά το εντυπωσιακό ράλι της Δευτέρας.

Ασία: Άλμα 9% στην Ταϊβάν, πάνω από 7% ο Kospi

Στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής ανάκαμψης βρίσκονται οι ασιατικές αγορές, με τους τεχνολογικούς ομίλους να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted ενισχύεται άνω του 9%, με τις μετοχές της TSMC και της Hon Hai Precision Industry να πλησιάζουν το ημερήσιο όριο ανόδου του 10%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi καταγράφει άλμα άνω του 7%, με τη Samsung Electronics να σημειώνει κέρδη περίπου 8% και την SK Hynix να ενισχύεται σχεδόν κατά 10%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 4,05%, με τις εταιρείες που συνδέονται με τους ημιαγωγούς να οδηγούν την άνοδο. Θετική εικόνα παρουσιάζει και η Αυστραλία, όπου ο S&P/ASX 200 κερδίζει 1,62%.

Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,39%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύεται κατά 0,57% στις πρώτες συναλλαγές.

Wall Street: Η Nvidia εκτινάχθηκε 31% – Καλύτερη συνεδρίαση για Nasdaq και S&P 500 από τον Απρίλιο του 2025

Η παγκόσμια ανάκαμψη ακολουθεί το εντυπωσιακό ράλι της Wall Street τη Δευτέρα, όταν η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia προκάλεσε ισχυρό αγοραστικό κύμα στις τεχνολογικές μετοχές.

Η Nvidia εκτινάχθηκε κατά 31%, οδηγώντας σε άνοδο ολόκληρο τον κλάδο των ημιαγωγών.

Ο Nasdaq Composite έκλεισε με κέρδη 6,5%, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,7%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 3%.

Για τον Nasdaq και τον S&P 500 ήταν η καλύτερη συνεδρίαση από τις 9 Απριλίου 2025, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει προσωρινή αναστολή δασμών.

Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 σημείωσε άλμα 9%, με ιδιαίτερα ισχυρά κέρδη στις εταιρείες ημιαγωγών, μνήμης και υπολογιστικού νέφους.

Η AMD ενισχύθηκε σχεδόν κατά 7%, η Micron Technology εκτινάχθηκε 19%, ενώ η CoreWeave σημείωσε άνοδο 22%.

Πρόκειται για θεαματική ανατροπή σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή, όταν οι έντονες ρευστοποιήσεις είχαν οδηγήσει τους S&P 500 και Dow Jones σε περιοχή διόρθωσης, υπό το βάρος των ανησυχιών για τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Θετικά τα futures της Wall Street – Οι προσδοκίες για τη συνέχεια

Η ανοδική τάση συνεχίζεται και σήμερα, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο η ανάκαμψη μπορεί να αποκτήσει διάρκεια.

Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύονται κατά 0,19%, εκείνα του S&P 500 κατά 0,26%, ενώ τα συμβόλαια του Dow Jones σημειώνουν άνοδο 65 μονάδων ή 0,13%.

«Η απροσδόκητη απόφαση να επανέλθει ο Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου βοηθά να εξαλειφθεί ένας σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Γκλεν Σμιθ, επικεφαλής επενδύσεων της GDS Wealth Management.

Όπως πρόσθεσε, «οι χρηματιστηριακές διορθώσεις ορισμένες φορές τελειώνουν τόσο γρήγορα όσο αρχίζουν και εκτιμούμε ότι πιθανότατα έχει ήδη διαμορφωθεί ο πυθμένας των μετοχών».

Στο οικονομικό μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανακοίνωση των στοιχείων καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δώσουν πρόσθετες ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.