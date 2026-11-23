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Στο μεγαλύτερο ράλι από τον Απρίλιο του 2025 εξελίχθηκε η ανοδική αντίδραση της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς η απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναζωπύρωσε τις επενδυτικές προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας νέα ώθηση στις αγορές μετά το ισχυρό sell-off της προηγούμενης εβδομάδας.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 1.447 μονάδες ή 3,01% φτάνοντας τις 49.595 και ο S&P 500 κατέγραψε ισχυρή άνοδο ύψους 4,73% στις 7.237 μονάδες. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψε» ο Nasdaq με θεαματικό άλμα 6,51% φτάνοντας τις 24.089 μονάδες.

Θυμίζουμε πως στη συνεδρίαση της Παρασκευής, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones υποχώρησαν σε περιοχή διόρθωσης, ακολουθώντας έτσι τον Nasdaq που απώλεσε όλα τα κέρδη της χρονιάς. Ειδικά δε, για τον S&P 500 η εβδομάδα έκλεισε με το μεγαλύτερο σερί ημερήσιων απωλειών από τον Φεβρουάριο του 2020, με πενθήμερη πτώση του 3,7% που ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2025.

Στην αγορά ομολόγων, οι βραχυπρόθεσμοι κρατικοί τίτλοι δέχθηκαν πιέσεις, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, η απόδοση του 2ετούς ανέβηκε στο 4,674% και του 10ετούς στο 4,928%.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Nvidia ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει άμεσα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μόλις 11 ημέρες μετά την απροσδόκητη αποχώρησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ της επαναφοράς του, έπειτα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων που έπεισαν τα μέλη του για την ειλικρίνεια και την ικανότητά του να συνεχίσει να ηγείται της Nvidia.

Το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε επίσης ότι έλαβε πληροφορίες και εκτιμήσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, βάσει των οποίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Το τελευταίο επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι ήταν αυτός που έπεισε την εταιρεία να επαναφέρει τον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντας τον «εθνικό θησαυρό» και υμνώντας τον ρόλο του στον σχεδιασμό και την παραγωγή κρίσιμων μικροτσίπ ΑΙ.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε άλμα άνω του 32%, προσθέτοντας περισσότερα από 930 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση χρηματιστηριακής αξίας που έχει σημειώσει ποτέ εταιρεία διεθνώς.

Το αγοραστικό κύμα εξαπλώθηκε στο σύνολο της αμερικανικής αγοράς.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Γκλεν Σμιθ της GDS Wealth Management εκτίμησε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ συμβάλλει στην εξάλειψη μιας σημαντικής πηγής αβεβαιότητας γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. «Φαίνεται ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και η εταιρεία μπορεί πλέον να προχωρήσει μπροστά», δήλωσε.

Τη θεαματική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος περιέγραψε χαρακτηριστικά και ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Η αγορά ουσιαστικά πέρασε από τον πανικό στο “δεν τρέχει τίποτα”», ανέφερε προσθέτοντας ότι «είναι μια υπενθύμιση ότι οι αγορές που καθοδηγούνται από το συναίσθημα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν και ότι η αντίδραση σε κάθε διακύμανση μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από την ίδια τη μεταβλητότητα».

Πάντως, η υπόθεση Χουάνγκ εξακολουθεί να συνοδεύεται από ερωτηματικά που μπορεί να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την αγορά. Η αποχώρησή του έφερε στο προσκήνιο ευρύτερα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς ξεκίνησαν έρευνες για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Nvidia στη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Ειδικά το Κογκρέσο δεν πρόκειται να αφήσει την υπόθεση να κλείσει εύκολα ή γρήγορα και είναι χαρακτηριστικό ότι νομοθέτες και από τα δύο κόμματα επέκριναν την απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάγκ, ειδικά όσο η έρευνα συνεχίζεται.

Ο ίδιος ο Χουάγκ έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στο Καπιτώλιο, καταρχάς στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου, αλλά και με δημόσια ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών υποθέσεων της Γερουσίας στις 3 Δεκεμβρίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση οι επενδυτές επέλεξαν να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τα ερωτηματικά αυτά και να εστιάσουν στη θετική πλευρά της επιστροφής του έμπειρου Χουάγκ στο τιμόνι της εταιρείας που συνίδρυσε και οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου κλάδου των μικροτσίπ ΑΙ.

O PHLX Semiconductor Sectox, ήτοι ο δείκτης των ημιαγωγών, εκτινάχθηκε κατά πάνω από 14% ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος των ύψους 17% απωλειών που είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα. Μεταξύ δε, των μεγαλύτερων κερδισμένων βρέθηκαν εταιρείες μικροτσίπ και υποδομών AI, όπως οι CoreWeave, Nebius και AMD, καθώς και επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη των data centers, όπως η Astera Labs.

Ράλι άνω του 16% και για τη μετοχή της Arm Holdings, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της, Ρενέ Χάας, δεσμεύτηκε να παραμείνει στη σημερινή του θέση έως το 2033, έχοντας απορρίψει προσεγγίσεις για να αναλάβει τη διαδοχή του Χουάνγκ στη Nvidia.

Σημαντικά κέρδη και για τις Υπέροχες Επτά συνολικά, με πλέον κερδισμένες την Alphabet και την Meta Platforms, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι ενεργειακές εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Bloom Energy και η GE Vernova.

Στις λίγες χαμένες της ημέρας ξεχώρισε η CrowdStrike, με πτώση άνω του 9%, καθώς οι επενδυτές δεν υποδέχτηκαν θετικά τη συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Zscaler. Στον αντίποδα, η Zscaler ανέβηκε σχεδόν 18%, καθώς οι μέτοχοι της υποδέχθηκαν θετικά τους όρους της συμφωνίας.

Αξιοσημείωτη ήταν και η περίπτωση της Anthropic που δεν ακολούθησε το… πάρτι της Wall Street σημειώνοντας πτώση μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα της περασμένης Πέμπτης και επιβεβαιώνοντας τα τρωτά σημεία στο AI trade.

Απώλειες κατέγραψαν, επίσης, η Tyson Foods και η General Mills, καθώς η εντυπωσιακή ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών πυροδότησε μετακινήσεις κεφαλαίων από αμυντικούς τίτλους του κλάδου καταναλωτικών αγαθών, οι οποίοι είχαν προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την αναταραχή της προηγούμενης εβδομάδας.

Σημειωτέον ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα έχει μειωμένη δραστηριότητα λόγω της εθνικής αργίας του Thanksgiving την Πέμπτη 26/11. Οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 20:00 ώρα Ελλάδος.