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Ισχυρή αντίδραση καταγράφουν την Παρασκευή τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις τεχνολογικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη έπειτα από τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι επενδυτές εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες αποτιμήσεις για να επιστρέψουν στον κλάδο των ημιαγωγών, παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για το υψηλό χρέος που χρηματοδοτεί την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύεται κατά 3,3%, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της Πέμπτης, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 σημειώνει άνοδο 1,7%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific κερδίζει 1,1%, αντανακλώντας τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στις περισσότερες αγορές της περιοχής.

Η ανάκαμψη ακολουθεί το χθεσινό sell-off στη Σεούλ, όπου ο Kospi υποχώρησε σχεδόν 8%, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου. Οι μαζικές ρευστοποιήσεις στις εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης προκάλεσαν μάλιστα την ενεργοποίηση του μηχανισμού προσωρινής διακοπής συναλλαγών (circuit breaker).

Στον αντίποδα, η Ινδονησία βιώνει μια από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, με τον βασικό δείκτη της Τζακάρτας να καταγράφει βουτιά άνω του 11%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Ιανουάριο του 1998.

Ανάκαμψη στις μετοχές ημιαγωγών – Κέρδη για Samsung και SK Hynix

Οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής αντίδρασης, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν σε μετοχές που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις.

Η Samsung Electronics ενισχύεται κατά 2,9%, ενώ η SK Hynix καταγράφει κέρδη 2,22%. Στην Ιαπωνία, η Kioxia σημειώνει άνοδο 3,3% και η Sony κερδίζει 2,9%.

Στην Ταϊβάν, η εικόνα είναι περισσότερο μικτή. Η Foxconn ενισχύεται κατά 1,3%, ενώ η Largan υποχωρεί κατά 5,7%.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) καταγράφει οριακές απώλειες 0,4%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε κέρδη τριμήνου σε επίπεδα ρεκόρ και παρουσίασε αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία των εσόδων της.

Η αντίδραση των μετοχών έρχεται μετά τη μαζική αποχώρηση επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται πλέον όχι μόνο στις υψηλές αποτιμήσεις, αλλά και στη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης των επενδύσεων στην AI.

CoreWeave: Το χρέος της Τεχνητής Νοημοσύνης ανησυχεί τη Wall Street

Καταλυτικό ρόλο στην πρόσφατη αναταραχή διαδραμάτισαν οι εξελίξεις γύρω από την CoreWeave, την αμερικανική εταιρεία υποδομών υπολογιστικού νέφους που δραστηριοποιείται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μετοχή της είχε καταγράψει βουτιά 15,5% την Τετάρτη, ενώ οι πιέσεις συνεχίστηκαν και στην αρχή της συνεδρίασης της Πέμπτης, προτού ανακτήσει μέρος των απωλειών της.

Το κλίμα επιδεινώθηκε από πληροφορίες ότι οι αποδόσεις των ομολόγων της εταιρείας είχαν φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν σε χρέος υπό σοβαρή χρηματοοικονομική πίεση (distressed debt).

Η εξέλιξη ενίσχυσε τους φόβους ότι η επενδυτική έκρηξη στην AI στηρίζεται σε ολοένα μεγαλύτερη χρήση δανειακών κεφαλαίων, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα εάν τα αναμενόμενα έσοδα δεν επαρκέσουν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων.

Οι ανησυχίες για την CoreWeave μεταδόθηκαν ευρύτερα στις εταιρείες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκαλώντας πωλήσεις σε τεχνολογικές μετοχές διεθνώς.

Η Κίνα ανεβάζει τον ανταγωνισμό στα τσιπ μνήμης

Ένας ακόμη παράγοντας που επιβάρυνε τις αγορές ήταν οι εξελίξεις στον κινεζικό κλάδο ημιαγωγών.

Η ChangXin Memory Technologies (CXMT) ανακοίνωσε πρόοδο στην ανάπτυξη αρχιτεκτονικής νέας γενιάς για μνήμες DRAM, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά όπου κυριαρχούν παραδοσιακά η Samsung και η SK Hynix.

Η τεχνολογική πρόοδος της CXMT δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους καθιερωμένους κατασκευαστές, καθώς η Κίνα επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές ημιαγωγών.

Η μετοχή της CXMT ανακάμπτει σχεδόν 5% την Παρασκευή, μετά τις προηγούμενες πιέσεις.

Παράλληλα, οι κινεζικές αγορές κινούνται ανοδικά, με τον Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ να ενισχύεται κατά 1,2%, τον CSI 300 να κερδίζει 0,9% και τον Shanghai Composite να σημειώνει άνοδο 1,1%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ταϊβάν καταγράφει κέρδη 0,7%.

Ινδονησία: Βουτιά άνω του 11% και φόβοι για υποβάθμιση από τον MSCI

Τη μεγαλύτερη αναταραχή στην περιοχή προκαλεί η χρηματιστηριακή αγορά της Ινδονησίας, η οποία κινείται αντίθετα από το θετικό κλίμα των υπόλοιπων ασιατικών αγορών.

Ο δείκτης Jakarta Composite καταρρέει περισσότερο από 11%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Αφορμή αποτελεί η πρόταση του MSCI να υποβαθμίσει την Ινδονησία από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών (emerging markets) στην κατηγορία των αυτόνομων αγορών (standalone markets).

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς επενδυτικές ροές προς τις ινδονησιακές μετοχές, καθώς πολλοί θεσμικοί επενδυτές χρησιμοποιούν τους δείκτες του MSCI ως σημείο αναφοράς για την κατανομή των κεφαλαίων τους.

Ο οργανισμός επικαλείται επίμονες ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια και τη λειτουργία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αδιαφανών μετοχικών δομών και υποψιών για συντονισμένες συναλλαγές.

Σύμφωνα με τον MSCI, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δεν θεωρούνται επαρκείς.

Ήδη από τον Ιανουάριο, ο οργανισμός είχε αναστείλει την προσθήκη νέων ινδονησιακών τίτλων στους δείκτες του.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα παραμείνει ανοιχτή έως τον Απρίλιο του 2027, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται έως τα τέλη Ιουνίου του επόμενου έτους.

Το χρηματιστήριο της Ινδονησίας υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε ενέργειες για τη βελτίωση της διαφάνειας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλός του, Τζέφρι Χέντρικ, έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τον MSCI.

Η νέα κρίση έρχεται να επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη χρονιά για την αγορά της χώρας.

Ο βασικός δείκτης της Ινδονησίας καταγράφει απώλειες άνω του 30% από την αρχή του έτους, παρουσιάζοντας τη χειρότερη επίδοση παγκοσμίως, ενώ οι ξένοι επενδυτές έχουν προχωρήσει σε καθαρές πωλήσεις μετοχών ύψους 4,7 δισ. δολαρίων.

Μικτή εικόνα στις υπόλοιπες αγορές – Στάση αναμονής στη Wall Street

Στις υπόλοιπες αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης ενισχύεται κατά 0,6%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημειώνει άνοδο 0,9%.

Αντίθετα, στη Νέα Ζηλανδία ο NZX 50 υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50 ενισχύονται κατά 1,5%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα futures των Nasdaq 100 και S&P 500 παρουσιάζουν περιορισμένες μεταβολές, υποδηλώνοντας επιφυλακτικότητα ενόψει της επόμενης συνεδρίασης.

Η στάση αναμονής ακολουθεί τα ήπια κέρδη που κατέγραψαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις τεχνολογικές μετοχές.

Η Fed, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν τις τελευταίες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ οι ανθεκτικές λιανικές πωλήσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές περιπλέκουν τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Αρχικά, οι αγορές αύξησαν τις εκτιμήσεις τους για νέα νομισματική σύσφιγξη. Στη συνέχεια, ωστόσο, περιόρισαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, στρέφοντας την προσοχή τους στον Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγου, Όσταν Γκούλσμπι, επισήμανε ότι ορισμένες από τις πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αποδειχθούν προσωρινές.

Προειδοποίησε, όμως, ότι η επίμονη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, θα μπορούσε να απαιτήσει ισχυρότερη αντίδραση από τη νομισματική πολιτική.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, από την Μπανγκόκ την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Πετρέλαιο, Χούθι και νέοι εμπορικοί κίνδυνοι από την ΕΕ

Πέρα από τις ανησυχίες για την AI και τα επιτόκια, οι αγορές παραμένουν εκτεθειμένες και στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή, διατηρεί αυξημένες τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Οι κίνδυνοι για την προσφορά πετρελαίου παραμένουν σημαντικοί, παρά το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν ορισμένες κυρώσεις σε δεξαμενόπλοια, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νέα εμπορικά εργαλεία με στόχο την Κίνα, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις ασιατικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Έτσι, παρά τη σημερινή ανάκαμψη, το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο.

Η επιστροφή των αγοραστών στις τεχνολογικές μετοχές προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά οι προβληματισμοί για τη χρηματοδότηση της AI, τον κινεζικό ανταγωνισμό, τα αμερικανικά επιτόκια και τις γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να καθορίζουν την πορεία των διεθνών αγορών.

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