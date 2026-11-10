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Με ισχυρά κέρδη, που ξεπερνούν το 4% στη Νότια Κορέα και πλησιάζουν το 3% στην Ιαπωνία, κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, ακολουθώντας τη δυναμική ανάκαμψη της Wall Street και την επιστροφή των επενδυτών στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Το θετικό κλίμα στην περιοχή διαμορφώνεται μετά το εντυπωσιακό ράλι των αμερικανικών δεικτών τη Δευτέρα, το οποίο περιόρισε μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την πιθανότητα επιβράδυνσης στην ανάπτυξη νέων data centers, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Πρωταγωνιστής στην Ασία ήταν ο Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος εκτινασσόταν κατά 4,3%, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις μετοχές τεχνολογίας μετά τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχυόταν κατά 2,89%, ακολουθώντας την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θετική εικόνα επικρατούσε και στις υπόλοιπες μεγάλες ασιατικές αγορές. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωνε άνοδο 0,42%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχυόταν κατά 0,26%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραφε κέρδη 1,27%.

Το ράλι της Wall Street δίνει ώθηση στην Ασία

Η άνοδος των ασιατικών χρηματιστηρίων ακολούθησε την εντυπωσιακή ανάκαμψη της Wall Street τη Δευτέρα, με τους βασικούς αμερικανικούς δείκτες να καταγράφουν ισχυρά κέρδη.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά περίπου 1.104 μονάδες ή 2,2%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 2,4%.

Ακόμη μεγαλύτερα ήταν τα κέρδη για τον τεχνολογικό Nasdaq Composite, ο οποίος έκλεισε με άνοδο 2,7%.

Η ανοδική αντίδραση ήρθε έπειτα από μία ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για τις αγορές, κατά την οποία οι επενδυτές είχαν εκφράσει έντονες ανησυχίες για τις προοπτικές των μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενίσχυσε τους φόβους ότι ενδέχεται να υπάρξουν αυστηρότεροι περιορισμοί στην κατασκευή data centers, με πιθανές επιπτώσεις στα επενδυτικά σχέδια των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, η επιστροφή των αγοραστών στις μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας έδωσε σημαντική ώθηση στους αμερικανικούς δείκτες, βελτιώνοντας το κλίμα και στις ασιατικές αγορές.

Nvidia: Πτώση 4% παρά την ανάκαμψη της τεχνολογίας

Εξαίρεση στο ισχυρό ράλι των τεχνολογικών μετοχών αποτέλεσε η Nvidia, η οποία δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ανοδική πορεία του κλάδου.

Η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών υποχώρησε κατά 4% τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις από την υπόθεση που αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε την Κυριακή ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα την οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν πράκτορα του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης εσωτερικής έρευνας, επικαλούμενο δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Χουάνγκ φέρεται να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Η υπόθεση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για μία από τις σημαντικότερες εταιρείες του παγκόσμιου τεχνολογικού κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πετρέλαιο: Ισχυρή πτώση των τιμών

Στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος συνέβαλε και η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν με πτώση άνω του 4%, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του Brent υποχώρησαν περισσότερο από 5%.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου λειτούργησε υποστηρικτικά για τις μετοχικές αγορές, καθώς περιορίζει μέρος των ανησυχιών για το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Wall Street: Ανοδικά τα futures ενόψει του πληθωρισμού

Με θετικό πρόσημο κινούνταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών νωρίς το πρωί, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,16%, ενώ εκείνα του Dow Jones σημείωναν άνοδο 197 μονάδων ή 0,38%. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Nasdaq 100 παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Οκτώβριο, η οποία αναμένεται να προσφέρει κρίσιμες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,2%.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται για επιβράδυνση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν ο γενικός πληθωρισμός είχε αυξηθεί κατά 0,6% και ο δομικός κατά 0,3%.