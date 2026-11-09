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Ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να σημειώνουν την καλύτερη συνεδρίασή τους από τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά στις τεχνολογικές μετοχές μετά το μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας.

Πρόσθετη ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσε και η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία περιορίζει τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού.

Έτσι, ο Dow Jones παρουσίασε σημαντικά κέρδη ύψους 1.104 μονάδων ή 2,15% φτάνοντας τις 52.389. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 2,35% στις 7.549 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,74% αγγίζοντας τις 25.253 μονάδες.

Η διάθεση για ανάληψη κινδύνου ενισχύθηκε αισθητά, καθώς οι αγοραστές εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά τη διόρθωση σε ορισμένες από τις δημοφιλέστερες επενδυτικές επιλογές της αγοράς.

Μάλιστα, η ευρεία ανάκαμψη ήρθε παρά τη νέα ισχυρή πτώση της Nvidia, η μετοχή της οποίας υποχωρεί κατά περίπου 5%, στον απόηχο της έρευνας που διεξάγεται για τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η υπόθεση συνδέεται με την παραδοχή του Χουάνγκ ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε πως διερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης και το ενδεχόμενο ο επικεφαλής της εταιρείας να αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης για τη συλλογή πληροφοριών.

Πάντως, παρά τις πιέσεις στη μετοχή της εταιρείας, οι επενδυτές έδειξαν να αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως έναν ειδικό κίνδυνο για τη Nvidia, χωρίς να εγκαταλείπουν συνολικά τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Προς το παρόν, η αγορά επιδεικνύει την ανθεκτικότητα που απαιτείται ώστε η αδυναμία της προηγούμενης εβδομάδας να μετατραπεί σε μια νέα ευκαιρία αγορών», επεσήμανε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ενθαρρυντική.

Εξάλλου, η πρόσφατη διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο και ειδικά τις μετοχές μικροτσίπ και τεχνητής νοημοσύνης έχει αφήσει μεγάλο περιθώριο για νέες τοποθετήσεις σε ελκυστικά επίπεδα.

Σε ανάλυση της, η UBS εκτίμησε ότι η πρόσφατη πτώση των τεχνολογικών μετοχών αντιπροσώπευε περισσότερο μια επαναπροσαρμογή των αποτιμήσεων παρά την αρχή μιας διαρθρωτικής κάμψης στον επενδυτικό κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι, από το επενδυτικό τμήμα της UBS, προειδοποίησε ωστόσο ότι η ανάκαμψη δεν εξαλείφει τους κινδύνους που απορρέουν από τη μεγάλη συγκέντρωση επενδυτικών τοποθετήσεων σε συγκεκριμένες μετοχές και τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες για τις επιδόσεις τους.

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, παράγοντας-κλειδί για την αλλαγή κλίματος στην αγορά έπαιξε η μεγάλη υποχώρηση των τιμών της ενέργειας, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε πιο μετριοπαθή ρητορική, δηλώνοντας ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να διατάξει εκτεταμένα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες για περιορισμό της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε σημαντική πτώση τις τιμές του αργού. Η τιμή του Brent έπεσε σχεδόν 6% κάτω από τα 93 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI διολίσθησε κάτω από τα 87 δολάρια.

Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί υποστηρικτικά για τις μετοχές, καθώς περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις και βελτιώνει τις προοπτικές των επιχειρηματικών περιθωρίων κέρδους.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό του Οκτωβρίου, που ανακοινώνονται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αποτελώντας κρίσιμο παράγοντα για τις αποφάσεις της Federal Reserve τον Δεκέμβριο. Την Παρασκευή θα ακολουθήσουν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI)

Οι αναλυτές προβλέπουν μηνιαία αύξηση 0,3% στον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή, έναντι 0,6% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 0,2% από 0,3%.

Παρά την προβλεπόμενη αποκλιμάκωση, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με τις σχετικές πιθανότητες να κινούνται κοντά στο 80%.

Ειδικά η αγορά ομολόγων αναμένει με αγωνία τα στοιχεία. Εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί υψηλότερος των εκτιμήσεων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά και οι τιμές τους να υποχωρήσουν, καθώς οι επενδυτές θα ενισχύσουν τα στοιχήματα για νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών θα μπορούσε να πυροδοτήσει αγορές ομολόγων, οδηγώντας σε πτώση των αποδόσεων.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν ελαφρά με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,874% και το 30ετές στο 5,267%.

Σε επίπεδο μετοχών, στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης βρέθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές και ιδιαίτερα οι κατασκευαστές ημιαγωγών. Ανάμεσα τους η Broadcom, η AMD και η Applied Materials.

Μάλιστα, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 7%, έπειτα από απώλειες άνω του 12% την περασμένη εβδομάδα, αποτυπώνοντας την επιστροφή της επενδυτικής διάθεσης για μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της επενδυτικής τάσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σειρά μεγάλων εταιρειών τεχνολογικής υποδομής ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η CoreWeave, ένας από τους σημαντικότερους παρόχους cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου οι ανακοινώσεις της Applied Materials, κορυφαίου προμηθευτή εξοπλισμού για τη βιομηχανία ημιαγωγών και της Cisco Systems, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους δικτυακών υποδομών.

Οι αναλυτές θα εξετάσουν προσεκτικά τα οικονομικά μεγέθη και τις προβλέψεις των διοικήσεων, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της ζήτησης σε επεξεργαστές, υπολογιστικές υποδομές και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η πρόσφατη διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών αντανακλά μια προσωρινή αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων λόγω πολιτικών και ρυθμιστικών κινδύνων ή την αρχή μιας ευρύτερης επιβράδυνσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εκτός τεχνολογίας, η Constellation Energy ενισχύθηκε κατά περίπου 10%, μετά την ανακοίνωση κερδών καλύτερων των προσδοκιών, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, αξιοσημείωτα ήταν τα κέρδη της Caterpillar, της Goldman Sachs, της Sherwin-Williams και της Microsoft που τροφοδότησαν το ράλι του Dow Jones.

Στην πλευρά των χαμένων, η First Solar υποχώρησε περίπου 5%, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, που είχε τροφοδοτηθεί από τις προσδοκίες για ευνοϊκότερες πολιτικές στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πτώση περίπου 3% κατέγραψε και η Hershey, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται για την αντοχή της καταναλωτικής ζήτησης και τις πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας, παρά την πρόσφατη αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων της εταιρείας, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Lyft μετά τις απρόσμενες ζημιές που ανακοίνωσε.

Υπό πίεση βρέθηκε και ο ευρύτερος πετρελαϊκός κλάδος ακολουθώντας τις απώλειες των διεθνών τιμών, ανάμεσα τους η Chevron, η ExxonMobil και η Occidental Petroleum.