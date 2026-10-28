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Ισχυρά κέρδη καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με πρωταγωνίστρια τη Νότια Κορέα, καθώς τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της SK Hynix αναζωπυρώνουν τον ενθουσιασμό για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας ημιαγωγών ενισχύει τις προσδοκίες ότι η παγκόσμια ζήτηση για μνήμες και υπολογιστικές υποδομές AI θα παραμείνει ισχυρή.

Το θετικό κλίμα ακολουθεί την ανοδική συνεδρίαση της Wall Street, όπου οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται ταυτόχρονα στην αποψινή απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια και στα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων.

Στις συναλλαγές των αμερικανικών futures στην Ασία, η εικόνα ήταν μεικτή, με τα συμβόλαια του τεχνολογικού Nasdaq να καταγράφουν την ισχυρότερη άνοδο.

Η εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI εκτινάχθηκε περισσότερο από 6%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,5%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite και ο δείκτης των μεγάλων εταιρειών CSI 300 σημείωσαν άνοδο 0,7% έκαστος, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κέρδισε 0,3%. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%, ο νεοζηλανδικός NZX 50 κατά 0,2% και ο Straits Times της Σιγκαπούρης επίσης κατά 0,2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50 κινήθηκαν χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

SK Hynix: Άλμα 631% στα λειτουργικά κέρδη

Η SK Hynix βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς ανακοίνωσε αύξηση 631% στα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για προηγμένα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της νοτιοκορεατικής εταιρείας σημείωσε άλμα σχεδόν 9%, ενώ πρόσθετη ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσε η ανακοίνωση για επιπλέον επιστροφές κεφαλαίων ύψους 60 τρισ. γουόν προς τους μετόχους.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε και η Samsung Electronics, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε περισσότερο από 8%. Ο νοτιοκορεατικός όμιλος συγκαταλέγεται επίσης στους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιπ μνήμης παγκοσμίως και επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση που δημιουργεί η ανάπτυξη της AI.

Τα αποτελέσματα της SK Hynix προσφέρουν μια ακόμη ένδειξη ότι οι επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να μεταφράζονται σε παραγγελίες για τους κατασκευαστές ημιαγωγών, παρά τις ανησυχίες που είχαν εκδηλωθεί το προηγούμενο διάστημα για το υπέρογκο κόστος κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Η Anthropic αναζωπυρώνει τον ενθουσιασμό για την AI

Η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών ενισχύεται από μια σειρά νέων ανακοινώσεων χρηματοδότησης στον κλάδο, αλλά και από την κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου της Anthropic για την επικείμενη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών της.

Η προοπτική εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο έχει αναθερμάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών, μετά την περίοδο προβληματισμού για το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες σε υποδομές AI μπορούν να αποφέρουν διατηρήσιμη κερδοφορία.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για τον κλάδο αναμένεται από τις Alphabet και Microsoft, οι οποίες πρόκειται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι οι αυξημένες δαπάνες για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, την προμήθεια επεξεργαστών και την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI συνοδεύονται πλέον από σταθερή αύξηση εσόδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κατά πόσο οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί θα επιβεβαιώσουν ότι η ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους συνεχίζει να ενισχύεται με ρυθμούς ικανούς να δικαιολογήσουν τα μεγάλα επενδυτικά τους προγράμματα.

Ράλι και στις ιαπωνικές εταιρείες ημιαγωγών

Το θετικό κλίμα για την τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρθηκε και στο χρηματιστήριο του Τόκιο, όπου οι εταιρείες του κλάδου ημιαγωγών πρωταγωνίστησαν στην άνοδο.

Η μετοχή της Kioxia Holdings εκτινάχθηκε περισσότερο από 12%, ενώ η Taiyo Yuden σημείωσε κέρδη άνω του 8%.

Η ζήτηση για προηγμένα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων και ηλεκτρονικά εξαρτήματα παραμένει βασικός παράγοντας στήριξης του κλάδου, καθώς οι μεγάλες επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.

Ωστόσο, η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχα ισχυρή αντίδραση στο σύνολο των ιαπωνικών μετοχών, όπως αποτυπώνεται στη στασιμότητα του ευρύτερου δείκτη TOPIX.

Fed: Αναμονή για τα επιτόκια και τα επόμενα βήματα

Πέρα από τις εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο, οι διεθνείς αγορές περιμένουν την ανακοίνωση της απόφασης της Fed αργότερα την Τετάρτη.

Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στις κατευθύνσεις που θα δώσουν οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες.

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων και οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου περιπλέκουν τις αποφάσεις της Fed, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος μπορεί να συντηρήσει τις ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες.

Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τις δηλώσεις της κεντρικής τράπεζας για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής ή εάν ο επίμονος πληθωρισμός θα επιβάλει τη διατήρηση περιοριστικών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυστραλία: Επιταχύνεται ο πληθωρισμός, αυξάνονται οι πιθανότητες ανόδου των επιτοκίων

Στην Αυστραλία, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Ο υποκείμενος πληθωρισμός επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας την πίεση προς τη Reserve Bank of Australia να αναλάβει δράση.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε την άνοδο του αυστραλιανού χρηματιστηρίου, με τον S&P/ASX 200 να καταγράφει οριακά κέρδη 0,1%.

Στη Νέα Ζηλανδία, η κεντρική τράπεζα αιφνιδίασε τις αγορές διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο δείκτης NZX 50 σημείωσε άνοδο 0,2% μετά την ανακοίνωση.

Οι διαφορετικές αποφάσεις και προσδοκίες για τις κεντρικές τράπεζες της περιοχής αναδεικνύουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι υπεύθυνοι νομισματικής πολιτικής επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη σταθερότητα των τιμών και στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Πετρέλαιο: Το Brent πάνω από τα 115 δολάρια

Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται εκ νέου ανοδικά.

Το Brent ξεπέρασε τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τους φόβους ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος θα εξακολουθήσει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ασιατικές οικονομίες, πολλές από τις οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές του αργού περιορίζουν τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών να προχωρήσουν σε μειώσεις επιτοκίων, ακόμη και εάν η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

Για την ώρα, πάντως, η ισχυρή ζήτηση για ημιαγωγούς και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχούν στο επενδυτικό κλίμα, με τη Νότια Κορέα να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο στην περιοχή.

Η συνέχεια θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τα μηνύματα της Fed και από το εάν τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών θα επιβεβαιώσουν ότι ο επενδυτικός κύκλος της AI διατηρεί τη δυναμική του.