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Με ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα και μεικτά πρόσημα στις υπόλοιπες αγορές συνεχίζονται οι συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, ενώ η προσοχή στρέφεται στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και στα εταιρικά αποτελέσματα.

Στη Σεούλ καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση, με τον Kospi να χάνει 3,59%, στις 5.648,79 μονάδες, ακολουθώντας τις απώλειες του τεχνολογικού κλάδου στη Wall Street. Η μετοχή της Samsung Electronics υποχωρεί κατά 4,04%, επιβαρύνοντας σημαντικά τον νοτιοκορεατικό δείκτη.

Αρνητική είναι η εικόνα και στην ηπειρωτική Κίνα, όπου οι τεχνολογικές και ενεργειακές μετοχές δέχονται πιέσεις, ενώ το Χονγκ Κονγκ κινείται ανοδικά, με τα κέρδη στον κλάδο της εκπαίδευσης να αντισταθμίζουν τις απώλειες στην ενέργεια.

O Shanghai Composite χάνει 0,82%, στις 3.608,10 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύεται κατά 0,25%, στις 23.451,23 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex καταγράφει άνοδο 1,11%, στις 76.535,87 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός δείκτης υποχωρεί κατά 0,74%, στις 5.264,38 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, οι αγορές παραμένουν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας, με τον Nikkei 225 να διατηρεί το προηγούμενο κλείσιμο στις 63.081,86 μονάδες, έπειτα από πτώση 0,33% στην τελευταία συνεδρίαση.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύεται κατά 0,39%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 καταγράφει οριακή υποχώρηση.

Wall Street: Στάση αναμονής στα futures μετά τα αποτελέσματα της Apple

Σχεδόν αμετάβλητα κινούνται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Apple και προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τα futures του Dow Jones υποχωρούν κατά 161 μονάδες, ενώ εκείνα του S&P 500 σημειώνουν οριακές απώλειες μικρότερες του 0,1%. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύονται κατά 0,12%.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε κατά 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η εταιρεία παρουσίασε απογοητευτικές προβλέψεις για τα περιθώρια κέρδους, ενώ οι πωλήσεις iPad κατά το τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης υπολείπονταν των εκτιμήσεων της Wall Street.

Οι εξελίξεις ενισχύουν την επιφυλακτικότητα απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες συνεδριάσεις.

Πιέσεις στην τεχνολογία – Βουτιά σε Marvell, Lumentum και Oracle

Στην κανονική συνεδρίαση της Δευτέρας, ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,07%, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,51%, καθώς συνεχίστηκε η μετακίνηση κεφαλαίων από τις τεχνολογικές μετοχές προς άλλους κλάδους.

Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά περίπου 214 μονάδες ή 0,41%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι Marvell Technology και Lumentum, με τις μετοχές τους να υποχωρούν περίπου 12% και 18% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση της Marvell ότι θα εξαγοράσει τη Lumentum έναντι 115 δισ. δολαρίων.

Ισχυρές απώλειες 8% κατέγραψε και η Oracle, η οποία ανακοίνωσε σχέδιο άντλησης κεφαλαίων μέσω πώλησης κοινών μετοχών αξίας 10 δισ. δολαρίων και έκδοσης ομολόγων επιπλέον 10 δισ. δολαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινήσεις αυτές επαναφέρουν στο επίκεντρο τις ανησυχίες για το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην AI και τις επιπτώσεις τους στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών.

Εκλογές ΗΠΑ: Τι φοβάται η JPMorgan για τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αποτελούν τον σημαντικότερο πολιτικό παράγοντα που παρακολουθούν οι επενδυτές.

Σύμφωνα με τις αγορές προβλέψεων που επικαλείται το CNBC, οι συμμετέχοντες αποτιμούν σε σχεδόν 75% την πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Η JPMorgan προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία θα μπορούσε να προκαλέσει ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμη και με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μια αλλαγή στους συσχετισμούς του Κογκρέσου θα μπορούσε να επηρεάσει την εποπτεία και τις κοινοβουλευτικές έρευνες στην Ουάσιγκτον, με ιδιαίτερη σημασία για κλάδους όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη και η υγειονομική περίθαλψη.

Ωστόσο, ο Ράιαν Ντέτρικ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Carson Group, εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση των εκλογών οι αγορές ενδέχεται να βρουν μεγαλύτερη ηρεμία.

Όπως ανέφερε στο CNBC, η αβεβαιότητα πριν από τις εκλογές δημιουργεί νευρικότητα, αλλά η ολοκλήρωση της διαδικασίας συχνά λειτουργεί ανακουφιστικά για τις μετοχές.

Προειδοποίησε πάντως ότι μια σαρωτική επικράτηση οποιουδήποτε από τα δύο κόμματα θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις, καθώς οι αγορές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην υπερβολική συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας και στις υψηλές κρατικές δαπάνες.

Εταιρικά αποτελέσματα και αγορά εργασίας στο επίκεντρο

Η Τρίτη περιλαμβάνει επίσης σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων.

Πριν από το άνοιγμα της Wall Street αναμένεται να δημοσιεύσουν αποτελέσματα οι Pfizer, Shopify, Eaton και Marathon Petroleum, ενώ αργότερα ακολουθούν οι Advanced Micro Devices (AMD) και Super Micro Computer.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία της έρευνας JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας και τις μεταβολές στην απασχόληση τον Σεπτέμβριο, καθώς και τα νέα στοιχεία για τις εργοστασιακές παραγγελίες στις ΗΠΑ.