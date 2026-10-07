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Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι περισσότερες ασιατικές αγορές, παρά τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε η Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή περιορίζουν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,51% στις 70.324,97 μονάδες, με απώλειες 359,01 μονάδων. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng χάνει 0,55% και κινείται στις 24.147,79 μονάδες, μειωμένος κατά 132,77 μονάδες.

Ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi υποχωρεί κατά 1,53% στις 6.835,02 μονάδες, χάνοντας 106,37 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός δείκτης καταγράφει πτώση 1,30% στις 5.627,15 μονάδες, με απώλειες 74,39 μονάδων.

Στην Ινδία, ο Sensex σημειώνει πτώση 0,18% στις 72.936,97 μονάδες, χαμηλότερα κατά 130,84 μονάδες.

Ο δείκτης της Σαγκάης εμφανίζεται στις 3.842,19 μονάδες, επίπεδο αυξημένο κατά 0,31% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, ωστόσο οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παραμένουν κλειστές λόγω της αργίας της Golden Week.

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street

Η εικόνα στην Ασία έρχεται σε αντίθεση με το θετικό κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη, όπου το ράλι των τεχνολογικών μετοχών οδήγησε τους βασικούς δείκτες σε νέα υψηλά.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,58%, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση και κλείνοντας πάνω από τις 7.800 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,49%, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,45%.

Στους μεγάλους κερδισμένους της συνεδρίασης βρέθηκαν οι κατασκευαστές ημιαγωγών. Η Marvell Technology σημείωσε άνοδο 5,8%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων για τα έσοδά της, ενώ η Advanced Micro Devices ενισχύθηκε κατά 2,8%, αφότου η Citi αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή, επικαλούμενη την αυξανόμενη ζήτηση για κεντρικές μονάδες επεξεργασίας.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών παρουσιάζουν μικρές μεταβολές. Τα συμβόλαια που συνδέονται με τον Dow Jones υποχωρούν κατά 0,08% ή 44 μονάδες, τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,06%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 παραμένουν αμετάβλητα.

Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent

Νέα άνοδο καταγράφουν παράλληλα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας επαναφέρουν τις ανησυχίες για τις ροές αργού από τη Μέση Ανατολή, παρά την ανάκαμψη της προσφοράς.

Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent ενισχύονται κατά 1,17% στα 101,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Νοεμβρίου του αμερικανικού West Texas Intermediate σημειώνουν άνοδο 1,26% στα 90,57 δολάρια το βαρέλι.

Ο Ναΐμ Ασλάμ, επικεφαλής επενδύσεων της Zaye Capital Markets, επισήμανε ότι το πετρέλαιο παραμένει «παγιδευμένο μεταξύ της βελτίωσης της φυσικής προσφοράς και του επίμονου γεωπολιτικού κινδύνου».

Από την πλευρά του, ο Σάμερ Χασν, senior market analyst στην XS.com, σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη δυνατότητα των Χούθι να πλήττουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο μιας νέας μεγάλης διαταραχής στην προσφορά αργού.

Ανάσα στα ομόλογα – Στο 5,286% το αμερικανικό 10ετές

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έκαναν ένα διάλειμμα την Τρίτη από τη σταθερή ανοδική πορεία που ακολουθούν από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώνεται τελευταία στο 5,286%, έχοντας φθάσει τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2002.

Η απόδοση του 30ετούς Treasury κινείται στο 5,661%, ενώ του 2ετούς υποχώρησε στο 4,798%.

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, επενδυτές προειδοποιούν για τον κίνδυνο υποχώρησης της ζήτησης από το εξωτερικό για το αμερικανικό κρατικό χρέος εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων.

«Οι Κινέζοι δεν θέλουν να συνεχίσουν να συσσωρεύουν», δήλωσε ο επενδυτής Ρέι Ντάλιο στο Bloomberg. «Όταν υπάρχει μια σχέση οφειλέτη-πιστωτή και ταυτόχρονα μια σχέση αντιπάλων, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη δυναμική».

Στο επίκεντρο τα πρακτικά της Fed

Το επόμενο σημαντικό τεστ για τις αγορές είναι τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός της ημέρας.

Στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, η αμερικανική κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023. Τα πρακτικά αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματούχοι της Fed αξιολογούν τις οικονομικές συνθήκες και, κυρίως, για τις επόμενες κινήσεις στη νομισματική πολιτική.

Με τη Wall Street να βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κοντά σε υψηλά δεκαετιών και το Brent ξανά πάνω από τα 100 δολάρια, οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν την ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών απέναντι στους αυξανόμενους κινδύνους από τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

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