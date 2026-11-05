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Ισχυρές επιδόσεις εξακολουθεί να εμφανίζει ο κλάδος των ψηφιακών πληρωμών, με την Bank of America (BofA) να ξεχωρίζει τρεις εταιρείες ως τις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές, έπειτα από ένα ιδιαίτερα θετικό τρίτο τρίμηνο για τον κλάδο.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, 10 από τις 12 εταιρείες που παρακολουθεί ανακοίνωσαν έσοδα υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της δραστηριότητας στις υπηρεσίες πληρωμών.

Παράλληλα, και οι τέσσερις εταιρείες που δημοσιοποίησαν στοιχεία κερδοφορίας ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ενώ αρκετές προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για τις επόμενες περιόδους.

Η BofA επισημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε παράκαμψη των υφιστάμενων παρόχων πληρωμών, περιορίζοντας τον ρόλο τους στην αγορά. Ούτε έχουν καταγραφεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις από τη μακροοικονομική αβεβαιότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τράπεζα διατηρεί θετική στάση απέναντι σε επιλεγμένες μετοχές του κλάδου, με τις Adyen, Wise και Remitly να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεών της.

Adyen: Στις κορυφαίες επιλογές παρά την αναθεώρηση των περιθωρίων κέρδους

Η ολλανδική Adyen παραμένει μία από τις βασικές επιλογές της Bank of America στον κλάδο των πληρωμών, χάρη στις ισχυρές τάσεις αύξησης των εσόδων και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της.

Η θετική αξιολόγηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον ανθεκτικότητας του κλάδου, χωρίς μέχρι στιγμής εμφανείς πιέσεις από την τεχνητή νοημοσύνη ή τις οικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, η Adyen ήταν η μοναδική εταιρεία μεταξύ όσων παρακολουθεί η BofA που αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα περιθώρια κέρδους.

Η κίνηση αντανακλά τις προγραμματισμένες επενδύσεις της εταιρείας σε εξαγορές, με στόχο να αξιοποιήσει την ισχυρή ζήτηση.

Η μετοχή της Adyen κατέγραφε άνοδο 3,42%, στα 883,20 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα.

Wise: Θετική αξιολόγηση με στήριγμα την ανθεκτικότητα του κλάδου

Στις προτιμώμενες μετοχές της Bank of America παραμένει και η βρετανική Wise, καθώς η συνολική εικόνα των εταιρειών πληρωμών εξακολουθεί να είναι θετική.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δείχνουν ισχυρή δυναμική εσόδων στις εταιρείες που καλύπτει η αμερικανική τράπεζα, ενισχύοντας τη θετική της στάση απέναντι σε επιλεγμένους τίτλους.

Η μετοχή της Wise σημείωνε άνοδο 0,31%.

Remitly: Στις βασικές επιλογές της BofA

Η αμερικανική Remitly Global συμπληρώνει την τριάδα των κορυφαίων επιλογών της Bank of America στον κλάδο των πληρωμών.

Η τράπεζα διατηρεί θετική στάση απέναντι στην εταιρεία, εκτιμώντας ότι οι βασικές τάσεις της αγοράς παραμένουν ισχυρές.

Η μετοχή της Remitly κατέγραφε κέρδη 6,70%, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος.

Συνολικά, η Bank of America θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, με τις περισσότερες εταιρείες να ξεπερνούν τις προσδοκίες για τα έσοδα και την κερδοφορία, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι μακροοικονομικές εξελίξεις και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.