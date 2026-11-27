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Στην αγορά 412.895 μετοχών της Allwyn, συνολικής αξίας περίπου 3,9 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Valea Structured Finance AG, εταιρεία που συνδέεται με τον Pavel Saroch, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου, μέσω τεσσάρων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Allwyn

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ότι στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2026 έλαβε γνωστοποιήσεις από τη Valea Structured Finance AG, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Pavel Saroch, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε σχέση με τις ακόλουθες συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας:

– Στις 24 Νοεμβρίου 2026, η Valea Structured Finance AG αγόρασε 58.135 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 9,51 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος 552.988,91 ευρώ.

– Στις 25 Νοεμβρίου 2026, η Valea Structured Finance AG αγόρασε 100.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 9,44 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος 943.503,72 ευρώ.

– Στις 26 Νοεμβρίου 2026, η Valea Structured Finance AG αγόρασε: o 64.841 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 9,38 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος 607.908,43 ευρώ

o 189.919 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 9,45 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος 1.794.734,55 ευρώ.

Οι συναλλαγές επί των κοινών μετοχών έλαβαν χώρα στο χρηματιστήριο της Euronext Athens.

Η Valea Structured Finance AG ελέγχεται κατά 100% από το Valea Foundation και είναι εμμέσως θυγατρική του. Το Valea Foundation είναι ο κατά 100% έμμεσος μέτοχος της KKCG Entertainment International AG, η οποία είναι ο ελέγχων μέτοχος της Allwyn AG.

Η παρούσα ανακοίνωση συντάσσεται και δημοσιεύεται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014