Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με παρακαταθήκη τη σημαντική άνοδο της χθεσινής συνεδρίασης και σύμμαχο το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκληρώνει σήμερα μία ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα, όχι μόνο από πλευράς αποδόσεων, αλλά και σε επίπεδο επιχειρηματικών και θεσμικών εξελίξεων, με αιχμή την ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ στον όμιλο της Euronext.

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων κινείται εκ νέου ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 0,82% στις 2.500,21 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 47,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,17 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύεται κατά 1,05% στις 6.427,87 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap σημειώνει άνοδο 0,22% στις 2.964,23 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 1,40% στις 3.040,02 μονάδες.

Στο τραπεζικό ταμπλό, η Alpha Bank πρωταγωνιστεί με άνοδο 2,54% στα 4,368 ευρώ, ακολουθούμενη από τη Eurobank στο +2,08% και στα 4,608 ευρώ, την Εθνική Τράπεζα στο +1,04% και στα 16 ευρώ και την Πειραιώς στο +0,87% και στα 9,538 ευρώ.

Από τις υπόλοιπες μετοχές, ξεχωρίζει η Metlen με άνοδο 3,06% στα 41,70 ευρώ, συγκεντρώνοντας και τον μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης, ύψους 16,87 εκατ. ευρώ. Η ΜΕΤΚΑ ενισχύεται κατά 3,75% στα 9,908 ευρώ, η Titan κατά 1,14% στα 44,24 ευρώ, η Aktor κατά 1,01% στα 8,99 ευρώ, η ΔΕΗ κατά 0,55% στα 21,82 ευρώ και η Motor Oil κατά 0,37% στα 54,20 ευρώ.

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχεται η ΕΧΑΕ, με πτώση 12,04% στα 9,94 ευρώ, στον απόηχο της ανακοίνωσης για την απορρόφησή της από την Euronext, ενώ η Jumbo υποχωρεί κατά 0,75% στα 26,56 ευρώ.

Η Coca Cola HBC χάνει 0,77% και τα 51,50 ευρώ, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε και τυπικά η εξαγορά της Coca Cola Beverage Africa.

Στις μεγαλύτερες ποσοστιαίες ανόδους συγκαταλέγονται επίσης η Profile και η Κέκροψ (+3,76%), η Τζιρακιάν (+3,40%), η Ίλυδα (+3,16%), η Έλτον (+2,97%), η Frigoglass (+2,94%), η Βιοσώλ (+2,81%) και η Performance Technologies (+2,72%).

Η εικόνα της αγοράς είναι σαφώς υπέρ των αγοραστών, καθώς 79 μετοχές κινούνται ανοδικά, 13 υποχωρούν και 11 παραμένουν αμετάβλητες, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 185,49 δισ. ευρώ.

Η νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στη δυνατότητα της εγχώριας αγοράς να διατηρήσει την ανοδική δυναμική της Πέμπτης, αξιοποιώντας και την ανάκαμψη των διεθνών χρηματιστηρίων, με τις ασιατικές αγορές να καταγράφουν ισχυρά κέρδη και τα futures της Wall Street να προμηνύουν θετικό άνοιγμα μετά την αργία των Ευχαριστιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χθες με άνοδο 1,02% στις 2.479,94 μονάδες, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει κατά το προηγούμενο διήμερο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, το οποίο είχε υπερβεί ενδοσυνεδριακά.

Η νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Στην κορυφή της εγχώριας επιχειρηματικής επικαιρότητας βρίσκεται η ανακοίνωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Euronext Athens Holding (πρώην ΕΧΑΕ) με την Euronext N.V., μέσω της απορρόφησης της ελληνικής εταιρείας από τον ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό όμιλο.

Η εξέλιξη αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την εξαγορά του 2025 και δρομολογεί την πλήρη εταιρική ενσωμάτωση της ελληνικής χρηματιστηριακής υποδομής στον πανευρωπαϊκό όμιλο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διεθνή προβολή των ελληνικών εισηγμένων, διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προβλέπει μία νέα μετοχή της Euronext για κάθε 17 μετοχές της πρώην ΕΧΑΕ, έναντι σχέσης 1 προς 20 κατά την προηγούμενη δημόσια πρόταση.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της Euronext στις 25 Νοεμβρίου, κάθε μετοχή της ελληνικής εταιρείας αποτιμάται στα 9,85 ευρώ, ενώ για τους μετόχους που θα καταψηφίσουν τη συγχώνευση και θα ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου προβλέπεται αποζημίωση 9,29 ευρώ ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η μετοχή της πρώην ΕΧΑΕ θα διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται το καθεστώς λειτουργίας και εποπτείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2027.