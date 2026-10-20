Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι δεν αναμένει μετάδοση των αναταράξεων από τη γαλλική αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί απότομα, προκαλώντας ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της ευρωπαϊκής χώρας.

«Δεν αναμένω μετάδοση των αναταράξεων από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τρίτη. «Οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά η οικονομική ομάδα του προέδρου Μακρόν, την οποία γνωρίζω πολύ καλά, είναι πραγματικά εξαιρετική».

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ταραχές να γίνονται πιο βίαιες το Σαββατοκύριακο και να αιφνιδιάζουν την κυβέρνηση. Οι εξελίξεις αυτές άσκησαν πρόσθετες πιέσεις στο χρέος της χώρας, το οποίο έχει παρουσιάσει χειρότερη επίδοση σε σχέση με εκείνο άλλων χωρών, καθώς η κυβέρνηση δυσκολεύεται να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα.

Η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά δεκαετή ομόλογα αντί των ασφαλέστερων γερμανικών τίτλων έχει φτάσει αυτόν τον μήνα έως και τις 159 μονάδες βάσης, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για το χρέος της Γαλλίας.

«Δεν είναι κάτι που προβλέπουμε, αλλά παρατηρούμε μια στροφή των επενδυτών προς την ασφάλεια των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, απομακρυνόμενοι από ορισμένες άλλες χώρες που προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Οι αποδόσεις των δεκαετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 20 μονάδες βάσης από το υψηλό που είχαν καταγράψει στις αρχές Οκτωβρίου.