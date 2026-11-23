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Πιέσεις δέχονται τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς η ανάκαμψη των διεθνών χρηματιστηρίων περιορίζει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, οδηγώντας τους επενδυτές σε μείωση των τοποθετήσεών τους στην αγορά κρατικού χρέους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενισχύεται κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,96%, οδεύοντας προς τον τερματισμό ενός πενθήμερου πτωτικού σερί. Την Παρασκευή είχε υποχωρήσει κατά 10 μονάδες βάσης, καθώς το ισχυρό sell-off στις μετοχές είχε προκαλέσει μαζική στροφή προς ασφαλέστερες επενδύσεις.

Αντίστοιχα, η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου, που εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής, αυξάνεται κατά τέσσερις μονάδες βάσης.

Στην Ασία δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές στην αγορά φυσικών τίτλων του αμερικανικού Δημοσίου, λόγω της αργίας στην Ιαπωνία.

Η ανάκαμψη των μετοχών περιορίζει τη ζήτηση για ομόλογα

Η ισχυρή αντίδραση των αμερικανικών χρηματιστηριακών συμβολαίων απομακρύνει μέρος των επενδυτών από την ασφάλεια των κρατικών ομολόγων, καθώς οι αγορές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν το κύμα ρευστοποιήσεων που προκάλεσε η υποχώρηση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης έχει ολοκληρωθεί.

Τα futures του Nasdaq 100 σημειώνουν άνοδο 3,3%, μετά τη βουτιά 5,6% που κατέγραψε ο υποκείμενος δείκτης κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

«Το sell-off στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης την προηγούμενη εβδομάδα ώθησε τους επενδυτές προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Τώρα που τα χρηματιστηριακά συμβόλαια ανακάμπτουν, μέρος αυτής της ζήτησης για ασφάλεια υποχωρεί», εξηγεί η Άννα Γου, στρατηγική αναλύτρια επενδύσεων και ιδρύτρια της Floodlines Research.

Στην Ευρώπη, οι περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές κινούνται ανοδικά, ενώ στην Ασία οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με γενικευμένες απώλειες.

Οι πιέσεις στις ασιατικές μετοχές συνεχίστηκαν παρά την κινητοποίηση των αρχών σε αρκετές χώρες της περιοχής, οι οποίες ανακοίνωσαν μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση των περιορισμών στις ανοικτές πωλήσεις και η χαλάρωση των απαιτήσεων περιθωρίου για αγορές τίτλων με δανεισμό.

Fed: Πώς το sell-off άλλαξε τις προσδοκίες για τα επιτόκια

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα είχαν καταγράψει σημαντικά κέρδη την Παρασκευή, καθώς η έντονη πτώση των μετοχών οδήγησε τους επενδυτές να περιορίσουν τα στοιχήματά τους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed.

Η απόδοση του διετούς ομολόγου μειώθηκε συνολικά κατά 20 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση από τον Αύγουστο του 2025.

Η αλλαγή αυτή αντανακλά τη μεταστροφή των προσδοκιών για τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, καθώς οι αγορές έπαψαν να προεξοφλούν πλήρως μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

«Δεν βλέπουμε πώς η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο ή πώς ο Γουόρς θα μπορούσε να δώσει μια ιδιαίτερα επιθετική συνέντευξη Τύπου», ανέφερε ο Μόχιτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Jefferies.

Κατά την εκτίμησή του, η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) τον Δεκέμβριο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την κορύφωση της επιθετικής στάσης της Fed ως προς τα επιτόκια, απομακρύνοντας ακόμη ένα εμπόδιο για τις επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου.

Σύμφωνα με δείκτη συνολικής απόδοσης του Bloomberg, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν κέρδη 1,3% την προηγούμενη εβδομάδα, την καλύτερη επίδοση πενθημέρου από τον Απρίλιο του 2025.

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πιέσεις σε Γερμανία και Βρετανία, άνοδος στη Γαλλία

Στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικού χρέους, οι τιμές των γερμανικών και βρετανικών ομολόγων κινούνται ως επί το πλείστον πτωτικά.

Αντίθετα, τα γαλλικά ομόλογα ενισχύονται, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην εφημερίδα Le Figaro, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ενός «χρυσού δημοσιονομικού κανόνα» με στόχο τον περιορισμό των ελλειμμάτων.

Η πιθανότητα θέσπισης αυστηρότερων δημοσιονομικών περιορισμών ενισχύει το ενδιαφέρον για τους γαλλικούς κρατικούς τίτλους.

Ο Βεν Ραμ, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg Markets Live, εκτιμά ότι η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, η οποία οδήγησε σε υποχώρηση τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς τις τελευταίες ημέρες, θα εξασθενήσει μέσα στην εβδομάδα.

Ο φόβος νέου sell-off και οι επιπτώσεις στις κεντρικές τράπεζες

Παρά την ανάκαμψη των αμερικανικών futures, ορισμένοι αναλυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις προοπτικές των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Προειδοποιούν μάλιστα ότι μια νέα υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για τις διεθνείς αγορές και τη νομισματική πολιτική.

«Εάν οι ρευστοποιήσεις στις διεθνείς αγορές συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα, θα μπορούσαν να μεταβάλουν σε κάποιο βαθμό τους υπολογισμούς των κεντρικών τραπεζών», σημειώνει ο Σεντρίκ Σεχάμπ, επικεφαλής οικονομολόγος της BMI, εταιρείας του ομίλου Fitch Solutions.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα τέτοιο σενάριο, η Fed και η ΕΚΤ ενδέχεται να χρειαστεί να μετριάσουν την επιθετική ρητορική τους σχετικά με τα επιτόκια.

Αντίθετα, οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να υιοθετήσουν ελαφρώς αυστηρότερη στάση.

Bank of America και BMO επιμένουν στα στοιχήματα για την καμπύλη αποδόσεων

Παρά τη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών, οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America και της BMO Capital Markets εξακολουθούν να στηρίζουν τις επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται στην επιπέδωση της καμπύλης αποδόσεων.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις βασίζονται στην εκτίμηση ότι τα βραχυπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θα εμφανίσουν χαμηλότερη απόδοση από τα αντίστοιχα μεγαλύτερης διάρκειας.

Η λογική είναι ότι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed θα ωθήσουν υψηλότερα τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων τίτλων.

Την ίδια στιγμή, οι αρνητικές επιπτώσεις της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη και στον πληθωρισμό αναμένεται, σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, να οδηγήσουν τελικά σε υποχώρηση το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού.