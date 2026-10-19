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Το Bitcoin επέστρεψε πάνω από τα 82.000 δολάρια τη Δευτέρα, ακολουθώντας την ανάκαμψη των περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου ρίσκου, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο κατέγραψε άνοδο έως και 2,3% στις πρώτες συναλλαγές της ασιατικής συνεδρίασης, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 82.400 δολάρια το μεσημέρι στη Σιγκαπούρη.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα, με το Ether να ενισχύεται έως 3,7% και το Solana να σημειώνει κέρδη άνω του 4,6%.

Το πετρέλαιο αλλάζει το κλίμα στις αγορές

Η ανάκαμψη των κρυπτονομισμάτων εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια επαναφοράς της επενδυτικής εμπιστοσύνης, μετά την υποχώρηση του πετρελαίου από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών.

Οι ενδείξεις ότι ο εφοδιασμός από τη Μέση Ανατολή παραμένει ανθεκτικός, παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, περιορίζουν προσωρινά τις ανησυχίες για την ενεργειακή αγορά.

Το Brent υποχώρησε έως και 2%, αν και εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 ενισχύονταν περίπου 0,8%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 κατέγραφαν άνοδο 1,3%, αποτυπώνοντας τη βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η πίεση της προηγούμενης εβδομάδας

Η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών βοήθησε το Bitcoin να αντιστρέψει την πτωτική πορεία της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχε χάσει περίπου 3% της αξίας του.

Η υποχώρηση είχε συμπέσει με τις πιέσεις στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και ιδιαίτερα στις τεχνολογικές μετοχές, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι αμφιβολίες των επενδυτών για τις τεράστιες δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τη διάρκεια της ανοδικής κίνησης.

«Η σημερινή άνοδος αποτελεί μια αντίδραση μετά από μια εβδομάδα έντονης αποστροφής κινδύνου», δήλωσε στο Bloomberg ο Damien Loh, επικεφαλής επενδύσεων της Ericsenz Capital.

«Η απουσία αρνητικών ειδήσεων είναι από μόνη της θετική εξέλιξη», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν διακρίνει άμεσους καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν το Bitcoin σε νέα υψηλά.

Όπως εκτίμησε, οι κίνδυνοι παραμένουν κυρίως καθοδικοί, δεδομένης της συνολικής αβεβαιότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το επενδυτικό περιβάλλον.

Εκροές 909,6 εκατ. δολαρίων από τα Bitcoin ETFs σε δύο εβδομάδες

Πρόσθετο στοιχείο προβληματισμού αποτελεί η εξασθένηση της θεσμικής ζήτησης για Bitcoin, η οποία καταγράφεται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Τα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (spot Bitcoin ETFs) εμφάνισαν καθαρές εκροές 228,6 εκατ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τις εκροές 681 εκατ. δολαρίων που είχαν προηγηθεί.

Συνολικά, οι εκροές των δύο εβδομάδων ανέρχονται σε 909,6 εκατ. δολάρια, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η επιστροφή της επενδυτικής διάθεσης για ρίσκο δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε αναζωπύρωση των θεσμικών τοποθετήσεων.

Παρά τη σημερινή άνοδο, το Bitcoin εξακολουθεί να κινείται εντός του εύρους 80.000–85.000 δολαρίων, το οποίο χαρακτήρισε τις συναλλαγές της προηγούμενης εβδομάδας.

Η διατήρηση ή η υπέρβαση αυτού του εύρους θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το κατά πόσον η ανάκαμψη μπορεί να αποκτήσει διάρκεια ή περιορίζεται σε μια πρόσκαιρη αντίδραση των αγορών.