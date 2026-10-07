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Η Σιγκαπούρη μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε παγκόσμια πρωτεύουσα των crypto, καθώς περίπου 25.000 επενδυτές, επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς συγκεντρώνονται στο Token2049, αναζητώντας το επόμενο μεγάλο στοίχημα σε μια περίοδο κατά την οποία η ισχυρή ανάκαμψη του Bitcoin αναζωπυρώνει τις προσδοκίες για έναν νέο ανοδικό κύκλο.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει ανακάμψει από περίπου 58.000 δολάρια στα τέλη Ιουνίου στα 85.000 δολάρια, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι ο παρατεταμένος «crypto winter» αρχίζει να υποχωρεί. Η αγορά, ωστόσο, απέχει ακόμη από την ευφορία που χαρακτήριζε προηγούμενα bull markets.

Στο εμβληματικό Marina Bay Sands αναμένονται στις 7 και 8 Οκτωβρίου περισσότεροι από 500 εκθέτες και 300 ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο CEO της Hyperliquid, Τζεφ Γιαν, ο επικεφαλής της Polymarket, Σέιν Κόπλαν, και ο συνιδρυτής της World Liberty Financial, Έρικ Τραμπ.

Από τα 126.000 στα 58.000 δολάρια και ξανά στα 85.000

Η βιομηχανία των crypto προσπαθεί να αφήσει πίσω της την παρατεταμένη πτώση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, όταν το Bitcoin άρχισε να υποχωρεί από το ιστορικό υψηλό των άνω των 126.000 δολαρίων.

Η εικόνα άλλαξε αισθητά το τελευταίο τρίμηνο. Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 43% στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή του από τους τελευταίους τρεις μήνες του 2024.

Η αισιοδοξία αποτυπώνεται ακόμη και στο πρόγραμμα του Token2049, με μία από τις πρώτες κεντρικές ομιλίες, του προέδρου της BitMine Τομ Λι, να έχει τίτλο «Crypto Spring Turning Into Full Blown Bull Market».

Ωστόσο, το Bitcoin δυσκολεύεται μέχρι στιγμής να ξεπεράσει τα 87.000 δολάρια, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων πιέζει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου.

«Καλύτερο κλίμα, αλλά όχι ευφορία»

«Το κλίμα είναι καλύτερο από τον Ιούνιο, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει ευφορία», εκτιμά ο Χασίμπ Κουρέσι, managing partner της Dragonfly, εταιρείας venture capital που επικεντρώνεται στα crypto.

Η αγορά έχει καταφέρει να απορροφήσει αρνητικές εξελίξεις, όπως την αποτυχία της αμερικανικής Γερουσίας να προωθήσει το Clarity Act. Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και η διεύρυνση της χρήσης των stablecoins έχουν συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης.

Η Ντόβι Γουάν, ιδρυτική εταίρος της Primitive Ventures και μία από τις λίγες που παρακολουθούν το Token2049 από την πρώτη διοργάνωση το 2018, σημειώνει ότι η εξέλιξη του συνεδρίου αποτυπώνει πόσο έχει ωριμάσει ολόκληρη η κατηγορία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Crypto και παραδοσιακές αγορές συγκλίνουν

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα του φετινού συνεδρίου θα είναι η σταδιακή μεταφορά τμημάτων του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος στα blockchain δίκτυα.

Tokenized assets, stablecoins και συναλλαγές σε 24ωρη βάση φέρνουν ολοένα πιο κοντά τους δύο κόσμους.

Η συνολική αξία των tokenized πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ομόλογα, εμπορεύματα και μετοχές, ξεπέρασε τα 38 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της RWA.xyz, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται τα stablecoins.

Η σύγκλιση αποτυπώνεται και στους ομιλητές του Token2049. Στελέχη που προέρχονται από τον χώρο των crypto θα βρεθούν δίπλα σε επικεφαλής του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως η πρόεδρος και CEO του Nasdaq Αντίνα Φρίντμαν και η CEO της Franklin Templeton Τζένι Τζόνσον.

Έρικ Τραμπ, Binance και μεγάλα ονόματα στη Σιγκαπούρη

Ο Έρικ Τραμπ, δεύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization, θα μιλήσει σε συζήτηση με θέμα «The Future of Finance, Built in America».

Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης ο συνιδρυτής του Ethereum, Τζόζεφ Λούμπιν, ο συν-CEO της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, και ο δισεκατομμυριούχος των crypto, Τζάστιν Σαν, πρώιμος επενδυτής στη World Liberty Financial της οικογένειας Τραμπ, με την οποία βρίσκεται πλέον σε αντιπαράθεση.

Ανάμεσα στους ομιλητές βρίσκεται ακόμη και ο πρωταθλητής της Formula 1 Λάντο Νόρις, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη για το Grand Prix και θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τίτλο «The Drive to Win».

Αντίθετα, από το φετινό πρόγραμμα απουσιάζουν ο CEO της Tether Πάολο Αρντοΐνο και ο επικεφαλής της Robinhood Βλαντ Τένεφ, οι οποίοι είχαν κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση του 2025.

Το επόμενο στοίχημα: AI που πληρώνει με crypto

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν ακόμη βασικό άξονα του συνεδρίου, καθώς η αγορά πειραματίζεται με τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων και blockchain για συναλλαγές μεταξύ συστημάτων AI.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα λεγόμενα «agentic payments», στα οποία αυτόνομοι AI agents μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές για λογαριασμό χρηστών ή ακόμη και να συναλλάσσονται μεταξύ τους.

«Είναι ακόμη νωρίς, αλλά εκεί βλέπω τους πιο έξυπνους ιδρυτές να δοκιμάζουν νέες ιδέες», ανέφερε ο Κουρέσι.

Στο επίκεντρο και η κυβερνοασφάλεια

Η ασφάλεια αναμένεται επίσης να απασχολήσει έντονα τις συζητήσεις, έπειτα από μια σειρά πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων στον κλάδο. Ανάμεσά τους βρίσκεται η κλοπή 388 εκατ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bitget μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

Η CEO της Bitget Γκρέισι Τσεν εκτιμά ότι η πραγματική αξία του Token2049 βρίσκεται λιγότερο σε όσα συμβαίνουν επί σκηνής και περισσότερο στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο περιθώριο της διοργάνωσης.

Η ίδια ζητεί μεγαλύτερη παρουσία ρυθμιστικών αρχών και φορέων χάραξης πολιτικής, καθώς ο κλάδος προσπαθεί να προσδιορίσει πώς τα stablecoins, τα tokenized assets και οι πλατφόρμες crypto θα ενσωματωθούν στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Σιγκαπούρη εδραιώνεται ως παγκόσμιο crypto hub

Η διοργάνωση έρχεται την ώρα που η Σιγκαπούρη ενισχύει τη θέση της ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία της Chainalysis, η δραστηριότητα σε crypto στην πόλη-κράτος έφτασε τα 284 δισ. δολάρια μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιουνίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 55,4% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Εκατοντάδες παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα γύρω από το Token2049, με την αγορά να αναζητεί το αφήγημα που θα μπορούσε να οδηγήσει τον επόμενο ανοδικό κύκλο.

Όπως το θέτει ο συνιδρυτής του συνεδρίου Άλεξ Φίσκουμ, το Token2049 αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς στο ημερολόγιο του κλάδου: μια ευκαιρία να αποτιμηθεί πού βρίσκεται η αγορά, να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες και να τεθεί η ατζέντα για την επόμενη χρονιά.

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