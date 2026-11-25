Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αντιμέτωπα με τις μεγαλύτερες μηνιαίες εκροές κεφαλαίων από την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους το 2024 βρίσκονται τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που επενδύουν σε Bitcoin στις ΗΠΑ, καθώς το παρατεταμένο sell-off στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου οδηγεί ολοένα και περισσότερους επενδυτές στην έξοδο.

Οι καθαρές εκροές ανέρχονται σε 4,94 δισ. δολάρια από τις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg έως τις 24 Νοεμβρίου. Μόνο το iShares Bitcoin Trust της BlackRock, το μεγαλύτερο ETF που επενδύει στο συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, έχει καταγράψει εξαγορές μεριδίων άνω των 4 δισ. δολαρίων, οδεύοντας επίσης προς αρνητικό μηνιαίο ρεκόρ.

Η μαζική αποχώρηση κεφαλαίων συμπίπτει με την υποχώρηση του Bitcoin κάτω από τα 60.000 δολάρια, καθώς το κρυπτονόμισμα οδεύει προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Ιούνιο του 2022, όταν μια σειρά εταιρικών καταρρεύσεων προκάλεσε ευρύτερη κρίση στην αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το Bitcoin έχει χάσει περίπου το 23% της αξίας του τον Νοέμβριο, ενώ το πρωί της Τετάρτης διαπραγματευόταν κοντά στα 59.000 δολάρια, υποχωρώντας κατά περίπου 1,4%.

Από μοχλός ανόδου σε πηγή πιέσεων

Οι μαζικές εκροές αποτυπώνουν τη δραματική αντιστροφή του κλίματος για τα ETFs που συνέβαλαν καθοριστικά στην άνοδο του Bitcoin μετά την είσοδό τους στην αμερικανική αγορά τον Ιανουάριο του 2024.

Τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα διεύρυναν την πρόσβαση στο κρυπτονόμισμα τόσο για τους θεσμικούς όσο και για τους ιδιώτες επενδυτές, αποτελώντας σημαντική πηγή ζήτησης κατά την προηγούμενη ανοδική περίοδο. Πλέον, όμως, οι εκροές-ρεκόρ εντείνουν τις πιέσεις, καθώς στερεύει μία από τις βασικές πηγές αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Το Bitcoin ανέκαμψε προσωρινά τη Δευτέρα, ακολουθώντας τις υπόλοιπες επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Έκτοτε, ωστόσο, έχει εξανεμίσει το σύνολο των κερδών του, σε μια ένδειξη ότι οι επενδυτές αξιοποιούν κάθε ανοδική αντίδραση για να περιορίσουν την έκθεσή τους.

«Όταν μια αγορά αδυνατεί να διατηρήσει τα κέρδη της έπειτα από θετικές ειδήσεις, αυτό συνήθως σημαίνει ότι οι επενδυτές εκμεταλλεύονται κάθε άνοδο για να πουλήσουν», επισημαίνει σε έκθεσή της η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Glassnode.

Όπως σημειώνει, το Bitcoin διαπραγματεύεται σε 24ωρη βάση και τείνει να αποτελεί ένα από τα πρώτα περιουσιακά στοιχεία που ρευστοποιούν οι επενδυτές όταν επιδιώκουν να μειώσουν τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκιά τους.

Στερεύει η θεσμική ζήτηση

Το Bitcoin βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλαπλές προκλήσεις, από τις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια του κλάδου μέχρι την προοπτική υψηλότερων επιτοκίων και αυστηρότερου ρυθμιστικού ελέγχου μετά τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Glassnode, η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος από την αμερικανική αγορά επιτείνει τις πιέσεις.

«Τα ETFs και άλλοι θεσμικοί επενδυτές αποτελούσαν σημαντική πηγή ζήτησης κατά την άνοδο της αγοράς, όμως στα σημερινά επίπεδα τιμών το ενδιαφέρον τους είναι περιορισμένο», αναφέρει η εταιρεία.

Η επιστροφή των εισροών στα ETFs, σε συνδυασμό με την καταγραφή καθαρών αγορών στην πλατφόρμα Coinbase, θα αποτελούσε μια πρώτη ένδειξη αντιστροφής του αρνητικού κλίματος.

Το Bitcoin αναζητεί νέο καταλύτη

Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βρίσκεται αντιμέτωπο με εντεινόμενο ανταγωνισμό για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς τις μετοχές και τα περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν εισόδημα.

Η Αΐσα Κιάνι, επιχειρησιακή διευθύντρια της Monarq Asset Management, χαρακτήρισε ανησυχητικές τις εκροές από τα ETFs, επισημαίνοντας ότι το Bitcoin ανταγωνίζεται πλέον τις μετοχές για τα ίδια κεφάλαια που κατευθύνονται σε επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου.

Κατά την ίδια, η αγορά κρυπτονομισμάτων χρειάζεται ένα νέο αφήγημα και έναν νέο καταλύτη για την αναζωπύρωση της ζήτησης, καθώς οι παράγοντες που τροφοδότησαν το προηγούμενο ράλι έχουν εξασθενήσει.

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καλύτερες επενδυτικές επιλογές που προσφέρουν αποδόσεις μέσω εισοδήματος. Γιατί, λοιπόν, να επιλέξει κάποιος το Bitcoin;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.