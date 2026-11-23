Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) Bitcoin που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ με ολοένα ταχύτερο ρυθμό, στερώντας από το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα μία από τις βασικότερες πηγές στήριξής του, σε μια περίοδο κατά την οποία δέχεται ήδη ισχυρές πιέσεις.

Τα 12 ETFs κατέγραψαν καθαρές εκροές περίπου 1,8 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, τις μεγαλύτερες από τον Ιούνιο, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες αποσύρσεων κεφαλαίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το Bitcoin σημείωσε την έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια αρνητικό σερί από την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra-Luna το 2022.

Το Σάββατο, η τιμή του υποχώρησε έως τα 55.254 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η επίθεση στην Binance και οι πιέσεις από τις αγορές

Το Bitcoin βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλαπλές πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κυβερνοεπίθεση ύψους 6 δισ. δολαρίων στην Binance στα τέλη Οκτωβρίου προκάλεσε αναταραχή στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, η αδυναμία των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Το Bitcoin έχει σταθεροποιηθεί μετά το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων της περασμένης εβδομάδας.

Κατά τις συναλλαγές στην Ασία τη Δευτέρα, η τιμή του διατηρούνταν λίγο πάνω από τα 61.000 δολάρια.

Ωστόσο, οι πιέσεις στο κρυπτονόμισμα παραμένουν ισχυρές.

Εκροές άνω των 3,7 δισ. δολαρίων από την αρχή του έτους

Οι αποσύρσεις κεφαλαίων από τα ETFs αυξάνουν τον κίνδυνο να καταστεί η αγορά του Bitcoin ακόμη πιο ευάλωτη, καθώς τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα αποτελούν σημαντική πηγή ζήτησης από την κυκλοφορία τους στις ΗΠΑ το 2024.

Από την αρχή του 2026, οι επενδυτές έχουν αποσύρει περισσότερα από 3,7 δισ. δολάρια από τα αμερικανικά ETFs Bitcoin.

Στην κορυφή των εκροών βρίσκεται το iShares Bitcoin Trust της BlackRock, το οποίο κατέγραψε την Παρασκευή εκροή-ρεκόρ 544 εκατ. δολαρίων μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Koinly, Ρόμπιν Σινγκ, τα περισσότερα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs, δηλαδή τα κεφάλαια που επενδύουν απευθείας στο κρυπτονόμισμα, έχουν παρουσιάσει εκροές κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

Φόβοι για επιστροφή του Bitcoin στα 50.000 δολάρια

Ο Σινγκ εμφανίζεται επιφυλακτικός σχετικά με τις προοπτικές ουσιαστικής ανάκαμψης του Bitcoin, παρά την πρόσφατη σταθεροποίηση της τιμής του.

«Το γεγονός ότι το Bitcoin παραμένει πάνω από τα 60.000 δολάρια δύσκολα αποτελεί πειστική απόδειξη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια ανάκαμψη», δήλωσε.

«Δεν θα με εξέπληττε αν βλέπαμε το Bitcoin να υποχωρεί ξανά στη ζώνη των 50.000 δολαρίων στο άμεσο μέλλον».

Ο επικεφαλής της Koinly προειδοποίησε επίσης ότι το Bitcoin ενδέχεται να χάσει μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά την περίοδο των εορτών στο τέλος του έτους, καθώς θα υπάρχουν λιγότεροι καταλύτες ικανοί να προσελκύσουν νέα ζήτηση.