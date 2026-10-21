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Η Cenergy αποτελεί την επόμενη μέρα δύο ιστορικών βιομηχανικών ονομάτων, των Ελληνικών Καλωδίων και των Σωληνουργείων Κορίνθου. Η διαδρομή της δείχνει πώς η συστηματική επένδυση σε παραγωγικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να μετατρέψει μια ελληνική βιομηχανική βάση σε διεθνώς ανταγωνιστικό όμιλο. Η αναγνώριση αυτής της εξέλιξης δεν χρειάζεται εθνικές υπερβολές. Αποτυπώνεται στην ανάληψη απαιτητικών έργων, στην επέκταση των εργοστασίων και στην παρουσία σε αγορές όπου η τεχνική επάρκεια και η συνέπεια στην παράδοση αποτελούν προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ασφαλώς, η συγκυρία βοηθά. Η ανανέωση των ηλεκτρικών δικτύων, οι διασυνδέσεις, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και η αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους κατασκευαστές καλωδίων. Ωστόσο, η ζήτηση από μόνη της δεν εξασφαλίζει ούτε συμβόλαια ούτε κερδοφορία.

Χρειάζονται εγκαταστάσεις, πιστοποιήσεις, παραγωγική ευελιξία και δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων παραγγελιών. Η Cenergy βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικεί μεγαλύτερο μέρος μιας αγοράς που αναπτύσσεται.

Το επόμενο μεγάλο βήμα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το εργοστάσιο της Hellenic Cables Americas στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ δημιουργεί μια τοπική παραγωγική βάση για την αμερικανική αγορά. Η πρόσφατη απόφαση να διπλασιαστεί η αρχικά προβλεπόμενη δυναμικότητά του, πριν ακόμη ξεκινήσει η λειτουργία του, δείχνει ότι ο όμιλος βλέπει αρκετά ισχυρές εμπορικές προοπτικές ώστε να διευρύνει από τώρα την επένδυση. Η επέκταση θα πραγματοποιηθεί με πρόσθετες γραμμές μόνωσης καλωδίων και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους (60-70 εκατ. ευρώ), καθώς τα κεφάλαια της αύξησης του 2024 έχουν ήδη κατανεμηθεί στην αρχική ανάπτυξη της μονάδας.

Η επιλογή έχει σαφή βιομηχανική λογική. Η κατασκευή καλωδίων κοντά στον τελικό πελάτη περιορίζει την απόσταση από την αγορά, διευκολύνει την εξυπηρέτηση και ενισχύει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μακροχρόνια επενδυτικά προγράμματα. Η απόφαση υποστηρίζεται από τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, τα κέντρα δεδομένων και την ευρύτερη τάση εξηλεκτρισμού της οικονομίας.

Η διευρυμένη εγκατάσταση θα διαθέτει ετήσια ονομαστική δυναμικότητα περίπου 100.000 τόνων, έναντι περίπου 50.000 τόνων στο αρχικό σχέδιο σχεδόν όσο το εργοστάσιο των υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο. Η πρώτη φάση αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και η πρόσθετη δυναμικότητα να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2028.

Έτσι, το 2029 τοποθετείται ως το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας και των δύο φάσεων. Το οικονομικό όφελος εκτιμάται σε λειτουργικά κέρδη 50-55 εκατ. ευρώ τα οποία θα προστεθούν στα υφιστάμενο 420 εκατ. ευρώ που αναμένει φέτος η αγορά. Η προσθήκη της μονάδας στην Αμερική θα δημιουργήσει δυναμική υπέρβασης με άνεση του μισού δις ευρώ ετησίως χωρίς την προσφυγή σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και χωρίς να περιλαμβάνονται αναθεωρήσεις για τον τομέα των σωλήνων (χαλυβουργία).

Παράλληλα, η ανάπτυξη συνεχίζεται στην Ελλάδα. Η αναδιάταξη της παραγωγής μεταξύ Θήβας και Ελαιώνα, με μεταφορά επιλεγμένων γραμμών και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού, αυξάνει τις δυνατότητες των χερσαίων καλωδίων. Η ετήσια δυναμικότητα αναβαθμίζεται σε 65.000 τόνους για τη Θήβα και 60.000 τόνων για τον Ελαιώνα

Πέρα από το εγκεκριμένο σχέδιο, η παράκτια θέση της εγκατάστασης διατηρεί το ενδιαφέρον για ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση στα υποβρύχια καλώδια. Μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε ξεχωριστή επενδυτική απόφαση και επαρκή εμπορική εξασφάλιση. Σήμερα αποτελεί δυνητική δυνατότητα για το μέλλον και χρειάζεται να αξιολογείται ως τέτοια.

Τέλος, οποιαδήποτε εξέλιξη που θα συνδέσει την εταιρία με το εγχείρημα διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο ή/και την Αίγυπτο αποτελούν διαφορετικές υποθέσεις που θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις, έξω από όσα ως τώρα έχουμε δει στην διαχρονική πορεία της εταιρίας. Εφόσον η εταιρία μπει στο σχήμα της προμήθειας καλωδίων τότε μάλλον θα έρθει η ώρα για μια νέα προσφυγή στις αγορές καθώς τα παραγωγικά μεγέθη απαιτούν άλλης κλίμακας κεφάλαια και παραγωγικές υποδομές.

Αυτό βέβαια συνεπάγεται και άλλη δυναμική στην κερδοφορία και την δυνατότητα εξυπηρέτησης έργων στα οποία ακόμα η εταιρία δεν έχει παρουσία. Μπορεί να φαίνεται ακόμα μια μακρινή υπόθεση αλλά η ηλεκτρική διασύνδεση Ηπείρων να αποτελεί το επόμενο βήμα εξέλιξης του κλάδου.

Η Cenergy έχει μπροστά της μια περίοδο στην οποία θα κριθεί η απόδοση ενός μεγάλου επενδυτικού κύκλου. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη δυνατότητα να συνδυάσει μεγαλύτερη παραγωγή, απαιτητικότερο προϊοντικό μείγμα και ισχυρότερες ταμειακές ροές. Αν αυτή η αλληλουχία επιβεβαιωθεί, το Μέριλαντ θα αποτελέσει σημαντικό σταθμό στη μετάβασή της σε μεγαλύτερη διεθνή κλίμακα. Και τότε ο τίτλος «ένα στόρι με πολύ μέλλον» θα αποκτήσει ακόμη πιο συγκεκριμένο οικονομικό περιεχόμενο.