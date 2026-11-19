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Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο έργων και οι επενδύσεις σε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της Cenergy Holdings τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση του ανεκτέλεστου στα 5,2 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την επέκταση της παραγωγής σε ΗΠΑ και Βρετανία, ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων, ενώ τα αποτελέσματα εννεαμήνου οδήγησαν τη διοίκηση σε νέα αναβάθμιση των στόχων για το 2026.

Η Εθνική Χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση Outperform και την τιμή στόχο στα 28,40 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 29% από τα 22 ευρώ στις 18 Νοεμβρίου. Η θετική αξιολόγηση στηρίζεται κυρίως στη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, στην αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και στη δυνατότητα του ομίλου να διατηρήσει υψηλή λειτουργική κερδοφορία.

Οι νέες συμβάσεις ενισχύουν την ορατότητα

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Cenergy αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο, από 3,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου σε 5,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την ανάληψη τριών σημαντικών έργων.

Μεγαλύτερο από αυτά είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω, αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει 1.260 χιλιόμετρα υποβρύχιων καλωδίων και 30 χιλιόμετρα υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης.

Στο χαρτοφυλάκιο προστέθηκε επίσης έργο αξίας 200-250 εκατ. δολαρίων στη Μοζαμβίκη για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων σωληνώσεων του Rovuma LNG, καθώς και η κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης μήκους άνω των 200 χιλιομέτρων στο τμήμα Καρπερή – Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ, με δυνατότητα μεταφοράς υδρογόνου.

Οι νέες συμβάσεις ενισχύουν την παρουσία του ομίλου τόσο στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις όσο και στις ενεργειακές υποδομές φυσικού αερίου και υδρογόνου.

Η παραγωγή επεκτείνεται σε δύο νέες αγορές

Η αύξηση της ζήτησης συνοδεύεται από επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη των επόμενων ετών.

Το εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, με δυναμικότητα διπλάσια από εκείνη που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Παράλληλα, η νέα μονάδα χαλύβδινων σωλήνων στη Βρετανία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η Εθνική Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι επενδύσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο όμιλος για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του επιτρέπουν την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων.

Υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση των περιθωρίων

Τα έσοδα της Cenergy αυξήθηκαν κατά 20,2% στο τρίτο τρίμηνο, στα 630,2 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 10,4% τις προβλέψεις της Εθνικής Χρηματιστηριακής.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 100,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,2%, ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 16% από 17,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αποκλιμάκωση συνδέεται με την επιστροφή του μείγματος έργων σε περισσότερο διατηρήσιμα επίπεδα κερδοφορίας. Οι υψηλότερες αποσβέσεις και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος περιόρισαν τα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου στα 48,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,4%.

Ωστόσο, στο σύνολο του εννεαμήνου τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,2%, στα 186,4 εκατ. ευρώ, και τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 21,3%, στα 316,4 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις επιδόσεις αυτές, η διοίκηση αύξησε τον στόχο για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 στα 415-430 εκατ. ευρώ, από 390-420 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Οι εκτιμήσεις για το 2027 και το 2028

Η Εθνική Χρηματιστηριακή προβλέπει έσοδα 2,56 δισ. ευρώ το 2027 και 2,81 δισ. ευρώ το 2028, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αυξάνονται στα 448 εκατ. και 493 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 274 εκατ. ευρώ το 2027 και τα 306 εκατ. ευρώ το 2028.

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 17 φορές για το 2027 και 15,3 φορές για το 2028.

Η εξέλιξη του ανεκτέλεστου και η σταδιακή λειτουργία των νέων εργοστασίων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των αποτελεσμάτων, με τη Cenergy να διαθέτει ήδη σημαντικό όγκο συμβάσεων για τα επόμενα χρόνια.