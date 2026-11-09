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Με rebound ξεκινά η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα έπειτα από τις ισχυρές απώλειες που προηγήθηκαν.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,2% και διαπραγματεύεται στις 2.583,88 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.560,05 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,26 μονάδες.

Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν περιθώρια ανάκαμψης έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η σταδιακή βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό δημιουργεί προϋποθέσεις για επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις, χωρίς ωστόσο να αίρει την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε από τις παρυφές των 2.550 μονάδων, έχοντας καταγράψει συνολικές απώλειες 4,1% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με πτώση 2,51%, σε συνέχεια της διόρθωσης 4,36% που σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η απόδοση του ΧΑ από τις αρχές του έτους παραμένει θετική, στο 20,4%.

Καθοριστικό ρόλο για τη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να διαδραματίσει η πορεία των χρηματιστηρίων του εξωτερικού, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στη Wall Street και στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές. Οι έντονες διακυμάνσεις της προηγούμενης εβδομάδας, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, συνδέθηκαν και με τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, αλλά και για το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προσπάθεια σταθεροποίησης της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας προσφέρει στην Αθήνα τα απαραίτητα στηρίγματα για τη σημερινή ανοδική αντίδραση, μετά τις ρευστοποιήσεις των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, η ευαισθησία των αγορών στις διεθνείς εξελίξεις παραμένει αυξημένη, γεγονός που ενδέχεται να διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα και να περιορίσει την ένταση της ανάκαμψης.

Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία των τιμών του πετρελαίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι νέες ενδείξεις για τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και τις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve.

Σε εγχώριο επίπεδο, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών MSCI και FTSE All World.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η Σαράντης θα δημοσιοποιήσει την ενημέρωση για την πορεία των δραστηριοτήτων της στο εννεάμηνο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθούν η Optima bank, με ανακοίνωση αποτελεσμάτων πριν από το άνοιγμα της αγοράς, και η Austriacard, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, ενώ την ίδια ημέρα αναμένεται και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της CrediaBank και της Premia Properties.

Παράλληλα, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις συνακόλουθες ροές κεφαλαίων να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναθεώρησης του δείκτη FTSE All World. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, με τις αντίστοιχες επενδυτικές ροές να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου.

Τέλος, η Allwyn ανακοίνωσε ότι 1.969 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 15,4 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% της ελεύθερης διασποράς (free float) και στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου, επέλεξαν να επανεπενδύσουν την ενδιάμεση διανομή ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα διαθέσει στις 12 Νοεμβρίου 271.800 ίδιες μετοχές, με τιμή αναφοράς τα 11,29 ευρώ ανά μετοχή, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί. Η αξία των διανομών που θα επανεπενδυθούν διαμορφώνεται σε περίπου 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 149 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί σε μετρητά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός μέτοχος KKCG (Κάρελ Κομάρεκ) δεν συμμετείχε στη δυνατότητα επανεπένδυσης, επιλέγοντας να εισπράξει σε μετρητά περίπου 121,5 εκατ. ευρώ για τις 607,6 εκατ. μετοχές που κατέχει. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ελεύθερη διασπορά της Allwyn θα αυξηθεί οριακά σε 154,6 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 20,3% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι τράπεζες ηγούνται της ανάκαμψης

Κέρδη +2,22% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.115,76 μονάδες, έχοντας τα ηνία της ανοδικής προσπάθειας στο ταμπλό. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +1,37% στις 6.632,62 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) καταγράφει άνοδο +1,13% στις 3.101,68 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 9,97 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς, τη Eurobank και την ΕΤΕ να κάνουν τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,96 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 61 μετοχές, αρνητικό για 12, ενώ 10 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύεται κατά +2,8%, η Alpha Bank κατά +2,6%, η Εθνική κατά +2,1% και η Πειραιώς κατά +1,8%. Η CrediaBank κινείται ανοδικά κατά +2,1%, η Τράπεζα Κύπρου κατά +1,1% και η Optima bank κατά +0,5%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Coca-Cola HBC «τρέχει» ράλι +6,1% και διαπραγματεύεται στα 52,7 ευρώ, ανακάμπτοντας εν μέρει μετά τη «βουτιά» της προηγούμενης εβδομάδας. Σε αυτό βοήθησε η διάψευση του Κρεμλίνου σχετικά με την πιθανότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Coca-Cola HBC στη Ρωσία. Η Aegean καταγράφει άνοδο +2,1% και ακολουθούν με κέρδη άνω του +1% η Cenergy, η ΔΕΗ, η Metlen, η ElvalHalcor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Από την άλλη πλευρά, η Allwyn υποχωρεί κατά -2,8% και η Motor Oil κατά -1,2%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχωρίζει ο ΑΔΜΗΕ με κέρδη +2,6% και διαπραγματεύεται στα 4,75 ευρώ, πλησιάζοντας τα ιστορικά υψηλά των 4,9 ευρώ, με το βλέμμα στις εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η Dimand ενισχύεται κατά +2,2% και επιστρέφει πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 14 ευρώ, στον απόηχο του deal για την πώληση του ακινήτου στις Γούρνες. Πάνω από +1% κερδίζουν η Intracom Holdings, η Quest, η Σαράντης, η Alter Ego Media και η Trade Estates.