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Σημαντική επιδείνωση των προοπτικών της Allwyn διαπιστώνει η JPMorgan, η οποία υποβαθμίζει τη σύστασή της σε Underweight από Neutral και μειώνει την τιμή στόχο στα 9 ευρώ από 13 ευρώ. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο πτώσης περίπου 20% από τα 11,22 ευρώ, καθώς ο αμερικανικός οίκος θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για την κερδοφορία, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου έχουν αυξηθεί αισθητά.

Παρά τη σημαντική υποχώρηση της μετοχής από την αρχή του έτους, κατά 41%, η αποτίμηση εξακολουθεί να θεωρείται απαιτητική. Η Allwyn διαπραγματεύεται περίπου στις 10 φορές τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη EBITDA του 2027, όταν ο μέσος όρος των ανταγωνιστών της βρίσκεται στις 7 φορές.

Η JPMorgan αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες λοταρίας προσφέρουν σταθερότητα στον όμιλο. Ωστόσο, εκτιμά ότι τα πλεονεκτήματα αυτά δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις που δέχονται οι δύο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης, η PrizePicks στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Betano στη Λατινική Αμερική.

Η Βραζιλία αλλάζει τις προβλέψεις

Η μεγαλύτερη ανατροπή προέρχεται από τη Βραζιλία, όπου η απαγόρευση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών έχει οδηγήσει την JPMorgan να μη συνυπολογίζει πλέον τη συγκεκριμένη αγορά στις προβλέψεις της για την Betano.

Η Allwyn συμμετέχει με ποσοστό 36,75% στην Kaizen Gaming, η οποία διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα Betano. Σύμφωνα με τον οίκο, η Βραζιλία αντιπροσώπευε περίπου το ήμισυ της δραστηριότητας της εταιρείας.

Η απώλεια αυτή εκτιμάται ότι μειώνει τα ετήσια EBITDA του ομίλου κατά περίπου 6,5% από το 2027 και τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους κατά 17,5%.

Για την Betano, η πρόβλεψη EBITDA του 2027 περιορίζεται στα 618 εκατ. ευρώ από 1,14 δισ. ευρώ προηγουμένως. Παράλληλα, η εκτιμώμενη επιχειρηματική αξία της μειώνεται στα 2,5 δισ. ευρώ από 4,9 δισ. ευρώ.

Η πιθανότητα επαναλειτουργίας της αγοράς παραμένει αβέβαιη, ενώ πρόσθετοι ρυθμιστικοί κίνδυνοι καταγράφονται στην Αργεντινή και το Περού.

Η αμερικανική αγορά και η PrizePicks

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη των νέων αγορών προβλέψεων ενισχύει τον ανταγωνισμό απέναντι στην PrizePicks, περιορίζοντας τη δυναμική των παραδοσιακών διαδικτυακών παιχνιδιών που βασίζονται στις επιδόσεις αθλητών.

Η αύξηση των ακαθάριστων εσόδων της PrizePicks επιβραδύνθηκε στο 3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά την άνοδο κατά 35% των συνολικών ποσών συμμετοχής.

Η JPMorgan εκτιμά ότι η μετατόπιση προς προϊόντα με χαμηλότερα περιθώρια εσόδων θα συνεχιστεί. Για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει πλέον μέση ετήσια αύξηση των ακαθάριστων εσόδων κατά 8%, έναντι 13% που ανέμενε αρχικά.

Το δίλημμα για το μέρισμα

Οι πιέσεις στην κερδοφορία επαναφέρουν στο προσκήνιο τη δυνατότητα διατήρησης της μερισματικής πολιτικής της Allwyn.

Η JPMorgan προβλέπει ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα παραμείνει κοντά στις 3,7 φορές το 2027, αρκετά υψηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 2,5 φορών.

Για την περίοδο 2026-2030, οι μέσες ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά τα έκτακτα στοιχεία υπολογίζονται σε περίπου 730 εκατ. ευρώ, έναντι μερισματικών πληρωμών 810 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η διανομή τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή ενδέχεται να χρειαστεί επανεξέταση.

Παράλληλα, οι επικείμενες ανανεώσεις αδειών στην Αυστρία και το Ιλινόις το 2027, καθώς και του ΟΠΑΠ το 2030, αυξάνουν τις πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Ο οίκος δεν αποκλείει ακόμη και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συνδέοντας το ενδεχόμενο με την ανάγκη ενίσχυσης της ελεύθερης διασποράς ενόψει της μετάβασης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών.

Οι νέες εκτιμήσεις και η αποτίμηση

Για το 2027, η JPMorgan προβλέπει έσοδα 5,48 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα EBITDA 1,91 δισ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,94 ευρώ, μειωμένα κατά 12,7% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης.

Η αποτίμηση των 9 ευρώ βασίζεται σε χαμηλότερους πολλαπλασιαστές για τις δραστηριότητες της Βόρειας Αμερικής και την Betano.

Ακόμη και με μερική επαναφορά του διαδικτυακού στοιχήματος στη Βραζιλία, η εύλογη αξία υπολογίζεται στα 9,70 ευρώ.

Στο αισιόδοξο σενάριο η τιμή φτάνει τα 12,20 ευρώ, ενώ στο δυσμενές υποχωρεί στα 7,40 ευρώ. Η JPMorgan θεωρεί συνεπώς ότι, στις σημερινές αποτιμήσεις, οι κίνδυνοι παραμένουν μεγαλύτεροι από τα περιθώρια ανόδου.