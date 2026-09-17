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Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ημέρες στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, στο πλαίσιο της επίσημης μετάταξης στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η αναδιάρθρωση των δεικτών αποτελεί το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν από την έναρξη της νέας εποχής για το Χ.Α. από τις 21 Σεπτεμβρίου, όταν η ελληνική αγορά θα εγκαταλείψει την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων (advanced emerging) και θα ενταχθεί στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών (developed markets) των διεθνών οίκων.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να οδηγήσει σε πρωτοφανή αύξηση του τζίρου στο κλείσιμο της Παρασκευής, καθώς τα passive funds που ακολουθούν τους δείκτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τις τοποθετήσεις τους στις νέες σταθμίσεις. Για τον λόγο αυτό, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την παράταση της διαδικασίας συναλλαγών κατά 10 λεπτά, με το κλείσιμο να ολοκληρώνεται στις 17:30 αντί για τις 17:20.

Ροές έως και 2,8 δισ. δολάρια βλέπει η JPMorgan

Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς είναι οι νέες εισροές κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν την αλλαγή κατηγορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, οι συνολικές εισροές που συνδέονται με τις αναδιαρθρώσεις των ευρωπαϊκών δεικτών μπορούν να φτάσουν έως τα 2,8 δισ. δολάρια, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.

Ειδικότερα, οι τράπεζες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων των διεθνών χαρτοφυλακίων, καθώς διαθέτουν υψηλή στάθμιση στους νέους δείκτες. Σημαντικές ροές αναμένονται και σε άλλες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στους διεθνείς δείκτες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μετά την αναβάθμιση από τον FTSE Russell κάνουν λόγο για παθητικές εισροές περίπου 400 εκατ. δολαρίων, ενώ η αγορά αναμένει επιπλέον κεφάλαια από τη μετάβαση στους δείκτες Stoxx.

Ποιες μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον των ξένων funds στρέφεται κυρίως στις εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα. Οι τράπεζες αποτελούν τον βασικό πυλώνα των εισροών, με την Εθνική, τη Eurobank, την Alpha Bank και την Πειραιώς να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αναμενόμενων τοποθετήσεων.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν εταιρείες όπως η Coca-Cola HBC, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan και η Jumbo, οι οποίες διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ελκυστικές για διεθνή χαρτοφυλάκια.

Η είσοδος στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών δεν αφορά μόνο τις άμεσες ροές της Παρασκευής, αλλά δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον για την ελληνική αγορά, καθώς αυξάνει τη «δεξαμενή» των πιθανών επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στο Χ.Α.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από τους διεθνείς παρόχους δεικτών FTSE Russell και Stoxx δεν είναι μόνο μια αλλαγή «ταμπέλας». Αποτελεί μια σημαντική θεσμική αλλαγή που επηρεάζει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, τη ρευστότητα της αγοράς και την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια.

Το πρώτο και πιο άμεσο αποτέλεσμα αφορά τις εισροές κεφαλαίων από διεθνή funds. Πολλά μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ιδιαίτερα τα παθητικά κεφάλαια (passive funds) που ακολουθούν δείκτες, έχουν περιορισμούς ως προς το σε ποιες αγορές μπορούν να επενδύουν.

Με την ένταξη της Ελλάδας στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, «ανοίγει» η πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη επενδυτική βάση, καθώς διεθνή χαρτοφυλάκια που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα ή την εντολή να τοποθετούνται στην ελληνική αγορά μπορούν πλέον να αυξήσουν την έκθεσή τους.

Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές έχει και ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα είχε υποβαθμιστεί στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών το 2013 και παρέμεινε εκεί για περισσότερα από 13 χρόνια.

Συνοπτικά, η αναβάθμιση μετατρέπει το Χρηματιστήριο Αθηνών από μια περιφερειακή αγορά που παρακολουθούν κυρίως εξειδικευμένα funds σε μια αγορά που μπορεί να διεκδικήσει θέση στα χαρτοφυλάκια μεγαλύτερων διεθνών επενδυτών. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτή τη νέα πρόσβαση σε κεφάλαια με περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ισχυρότερες εισηγμένες εταιρείες.

Η αρχή και όχι το τέλος της αναβάθμισης

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου αποτελεί περισσότερο την αρχή μιας νέας περιόδου παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η Ελλάδα θα πρέπει πλέον να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούν οι διεθνείς δείκτες, ενώ η αγορά περιμένει και τα επόμενα βήματα, όπως η πιθανή μελλοντική αξιολόγηση από τον MSCI.

Η αναβάθμιση από τη Stoxx φέρνει αλλαγές στους ευρωπαϊκούς δείκτες, με τη JPMorgan να εκτιμά ότι οι σχετικές αναδιαρθρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές εισροές σε συγκεκριμένες ελληνικές μετοχές. Ακόμη μεγαλύτερες εισροές αναμένονται ενόψει της μετάταξης του MSCI στις ανεπτυγμένες αγορές, η οποία αναμένεται μέχρι τον Μάιο του 2027.

Για την Αθήνα, η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δεν είναι απλώς μια ημέρα υψηλού τζίρου. Είναι η συνεδρίαση που θα σηματοδοτήσει την τελευταία μεγάλη αναμέτρηση της αγοράς ως «αναδυόμενης» και θα ανοίξει τον δρόμο για τη νέα εποχή του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές.

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