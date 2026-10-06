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Ισχυρή άνοδο καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να επιταχύνουν επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στις 2.700 μονάδες. Η θετική εικόνα του τεχνολογικού κλάδου στις ΗΠΑ και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου προσφέρουν στήριξη στο επενδυτικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν τις ανησυχίες από τις υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις δημοσιονομικές και πολιτικές πιέσεις στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (6/10) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +1,71% και διαπραγματεύεται στις 2.685,14 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,95 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.688,75 μονάδες. Κέρδη +3% σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δίνουν τον ανοδικό «παλμό» στο ταμπλό. Αξιόλογη άνοδο καταγράφουν επίσης ορισμένα βαριά χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η ΔΕΗ.

Με επιλεκτικές τοποθετήσεις και το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές κινείται το ΧΑ, καθώς η βελτίωση του κλίματος στη Wall Street και οι θετικές εταιρικές ειδήσεις δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω αντίδραση μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων ημερών.

Ο τεχνολογικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήριο δύναμη της αμερικανικής αγοράς, αντισταθμίζοντας σε έναν βαθμό τις ανησυχίες που προκαλούν οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Πρόσθετη στήριξη προσφέρει η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας προσωρινά τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, παραμένει σύνθετο. Η αποδυνάμωση του ευρώ, σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές και πολιτικές ανησυχίες στην Ευρώπη, εξακολουθεί να περιορίζει τη διάθεση των επενδυτών για μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου. Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας την επιφυλακτικότητα στις αγορές.

Στην Αθήνα, μετά από δύο συνεδριάσεις σημαντικών απωλειών, η αγορά κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό έδαφος, παρά το επιφυλακτικό κλίμα που επικράτησε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα κέρδη παρέμειναν περιορισμένα, ωστόσο η εμφάνιση αγοραστών σε επιλεγμένες μετοχές έδωσε μια πρώτη ένδειξη αντίδρασης μετά την πρόσφατη διόρθωση. Η βελτίωση της εικόνας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με θετικές επιχειρηματικές εξελίξεις στο εσωτερικό, μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τις επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς προς το παρόν να μεταβάλλει τον συνολικά επιφυλακτικό χαρακτήρα της αγοράς.

Σε τεχνικό επίπεδο, η εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, με την περιοχή των 2.650 μονάδων να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς σε πρώτη φάση και σε δεύτερη η επαναπροσέγγιση των 2.700 μονάδων. Η υπέρβαση των παραπάνω επιπέδων θεωρείται η ελάχιστη προϋπόθεση για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης και για μια πιο πειστική αποκατάσταση της επενδυτικής ψυχολογίας μετά την πρόσφατη μεταβλητότητα. Μέχρι τότε, η πορεία της εγχώριας αγοράς θα εξακολουθήσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα του εξωτερικού, με Wall Street, αποδόσεις ομολόγων και πετρέλαιο να παραμένουν οι βασικοί καταλύτες για τη διάθεση ανάληψης ρίσκου.

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