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Σε πτωτικό έδαφος κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αφομοιώνει ένα μέρος των κερδών που αποκόμισε το προηγούμενο διήμερο και ειδικά μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +1,75%. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει ο βασικός οδηγός, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο. Στο εσωτερικό, οι τραπεζικές μετοχές διατηρούν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο μετά τη δυναμική αντίδραση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (7/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,74% και διαπραγματεύεται στις 2.666,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,48 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.678,21 μονάδες. Απώλειες άνω του -1% καταγράφουν οι τράπεζες, μετά το χθεσινό ράλι κατά σχεδόν +4%.

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές αλλάζει εκ νέου, μόλις μία ημέρα μετά την ανακούφιση που προκάλεσαν η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το Brent έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

Η νευρικότητα περιορίζει τη δυναμική των μετοχών, παρά τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν ο S&P 500 και ο Nasdaq στη Wall Street. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την αγορά ομολόγων, καθώς μια νέα άνοδος των αποδόσεων θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, από τα οποία η αγορά αναζητεί ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος των επενδυτικών ροών. Η δυναμική αντίδραση του κλάδου μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις του πρώτου διημέρου του Οκτωβρίου αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανάκαμψης της αγοράς και βοήθησε τον Γενικό Δείκτη να πλησιάσει εκ νέου την περιοχή των 2.700 μονάδων.

Μετά την ανάκαμψη, η διατήρηση της ανοδικής ορμής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές περιβάλλον. Η επιστροφή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η συμπεριφορά των αποδόσεων των κρατικών τίτλων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες κινδύνου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η σταθεροποίηση της αγοράς εμφανίζεται ως το πιθανότερο σενάριο βραχυπρόθεσμα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο ΓΔ μπορεί να εδραιωθεί κοντά στις 2.700 μονάδες. Οι τράπεζες παραμένουν το «κλειδί» για την εγχώρια τάση, ωστόσο το βλέμμα των επενδυτών εξακολουθεί να είναι στραμμένο στις εξελίξεις εκτός συνόρων.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, η Metlen ενοποιεί τις δραστηριότητες υποδομών στη 100% θυγατρική METKA Group, η οποία θα συγκεντρώνει κατασκευές, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ και facility management. Παράλληλα, εξετάζει στρατηγικές επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξή της, μεταξύ των οποίων και πιθανή εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αυτονομία. Σε περίπτωση IPO, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της METKA.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΑΒΑΞ, καθώς αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα EBITDA του 2030 στα 230 εκατ. ευρώ, από 150 εκατ. ευρώ προηγουμένως, με την αύξηση να περιλαμβάνει 30 εκατ. ευρώ από τον κατασκευαστικό κλάδο, 20 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις και 30 εκατ. ευρώ από πιθανές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, οι οποίες αφορούν περίπου 250 MW φωτοβολταϊκών σε λειτουργία και περίπου 200 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Διορθώνουν οι τράπεζες

Πτώση -1,08% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.225,66 μονάδες, διορθώνοντας μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +3,8%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,45% στις 6.867,67 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,14% στις 3.056,20 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 13,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,43 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 3,8 εκατ. ευρώ κάνει η Πειραιώς και ακολουθεί η Eurobank με 3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,28 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 42 μετοχές, θετικό για 29, ενώ 16 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχωρεί κατά -1,4%, η Εθνική κατά -1,1%, η Πειραιώς κατά -0,8% και η Alpha Bank κατά -0,6%. Η CrediaBank κινείται πτωτικά κατά -0,9%, η Optima bank κατά -0,8% και η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,7%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πέριξ του -1% υποχωρούν η Allwyn, η Viohalco, η ΕΥΔΑΠ, η Cenergy και η ΔΕΗ. Στον αντίποδα, άνοδο περίπου +1% καταγράφουν η HELLENiQ ENERGY, η Aktor και η Motor Oil.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν η Euronext Athens, η Κρι Κρι και ο ΟΛΠ. Από την άλλη πλευρά, πέριξ του +1% ενισχύονται η Σαράντης, η Fourlis και ο ΑΔΜΗΕ.

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