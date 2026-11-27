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Ανοδικά κινείται ο χρυσός, καθώς η δειλή ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών και η αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 2,8%, στα 3.666 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύοντας προς εβδομαδιαία κέρδη, έπειτα από την ανάκαμψή του από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 μηνών, στα οποία είχε υποχωρήσει προ διημέρου.

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο για δεύτερη διαδοχική ημέρα, συνεχίζοντας την ανάκαμψη έπειτα από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας που πυροδότησαν οι ανησυχίες γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,1%, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους περισσότερους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Περαιτέρω ώθηση στις διεθνείς αγορές έδωσε το ράλι των κινεζικών μετοχών, μετά τη σπάνια ανακοίνωση του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με την οποία επαναβεβαίωσε τη στήριξή του στη χρηματιστηριακή αγορά.

Παραμένουν οι πιέσεις από τη Fed

Παρά την ανάκαμψη, το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο στο τέλος μιας εβδομάδας έντονων διακυμάνσεων. Ο χρυσός διαπραγματεύεται κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά από τις 11 Νοεμβρίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επόμενες κινήσεις της Fed για την αντιμετώπιση του επίμονου πληθωρισμού.

Το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να οδεύει προς τρίτο διαδοχικό μήνα απωλειών άνω του 5%, διευρύνοντας την πτώση από τα ιστορικά υψηλά του Ιανουαρίου. Η υποχώρηση επιταχύνθηκε μετά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που οδήγησε σε εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

«Η αστάθεια είναι πιθανό να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες», δήλωσε στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της Aspect Bullion & Refinery, με έδρα τη Μουμπάι, Ντάρσαν Ντεσάι. «Οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων και οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην αγορά».

Τα στοιχεία για τον δομικό πληθωρισμό του Οκτωβρίου, βάσει του δείκτη που προτιμά η Fed, τα οποία δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού λειτουργεί συνήθως αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο. Οι αγορές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων στις αρχές του 2027, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

Τα κρίσιμα επίπεδα στήριξης

«Ο χρυσός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη ζώνη στήριξης μεταξύ 3.450 και 3.500 δολαρίων, την περιοχή από την οποία ξεκίνησε η ανοδική διάσπαση τον Αύγουστο του 2025, πριν από το ιστορικό ράλι προς επίπεδα ρεκόρ», ανέφερε η ανώτερη αναλύτρια αγορών της Vantage Global Prime, Χίμπι Τσεν.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη ζώνη αποτελεί πλέον καθοριστικό όριο για την πορεία του χρυσού. Η διατήρηση των τιμών πάνω από αυτά τα επίπεδα θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις σταθεροποίησης, ενώ μια σαφής καθοδική διάσπαση θα ενίσχυε τον κίνδυνο βαθύτερης διόρθωσης.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 2,4%, στα 3.651,25 δολάρια ανά ουγγιά, στις 14:35 ώρα Σιγκαπούρης. Το ασήμι κατέγραφε άλμα 6,5%, στα 44,22 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο σημείωναν άνοδο περίπου 5%.