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Ανοδικά κινείται ο χρυσός, επωφελούμενος από την υποχώρηση του δολαρίου και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δείχνουν σημαντική ενίσχυση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε άνοδο έως και 0,9%, ξεπερνώντας τα 3.960 δολάρια ανά ουγγιά, ανακτώντας το έδαφος που είχε χάσει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η καταμέτρηση των πρώτων ψήφων έδειξε ότι οι Δημοκρατικοί ενισχύουν τη θέση τους στη μάχη για τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια εκλογική αναμέτρηση που κυριαρχείται από τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων για την ακρίβεια και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αγορές ερμηνεύουν την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη ότι ενδέχεται να περιοριστούν οι δυνατότητες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει πολιτικές που θα διεύρυναν το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά την επόμενη διετία.

Γιατί η υποχώρηση του δολαρίου ευνοεί τον χρυσό

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σε όλες τις διάρκειες, ενώ ο δείκτης που παρακολουθεί την πορεία του δολαρίου σημείωσε πτώση έως και 0,4%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δύο μηνών.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τον χρυσό, καθώς οι χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων μειώνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής του πολύτιμου μετάλλου, το οποίο δεν προσφέρει τόκο.

Παράλληλα, η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τον χρυσό φθηνότερο για τους αγοραστές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε άλλα νομίσματα.

«Ο χρυσός αποκτά κάποια δυναμική, καθώς οι αγορές αξιολογούν κατά πόσο μια ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη δημοσιονομική ατζέντα του Τραμπ και να μετριάσει τις προσδοκίες για περαιτέρω δημοσιονομική επέκταση», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Ιράν και πετρέλαιο κρατούν τις αγορές σε επιφυλακή

Η πορεία του χρυσού χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι αντικρουόμενες πληροφορίες για την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργούν αβεβαιότητα στις αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, έπειτα από μια συνεδρίαση την Τρίτη κατά την οποία κινήθηκαν σε εύρος περίπου 5 δολαρίων ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξετάζουν νέες προτάσεις διαμεσολαβητών, με στόχο να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να αποτρέψουν την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Οι διπλωματικές προσπάθειες ακολούθησαν πληροφορίες ότι περιορισμένης έκτασης αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στόχους στο ιρανικό νησί Κεσμ, εντός των Στενών του Ορμούζ, το προηγούμενο βράδυ.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτιναχθεί τον περασμένο μήνα εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων, ωστόσο αυτή την εβδομάδα κατέγραψαν απότομη αντιστροφή πορείας, καθώς εμφανίστηκαν ενδείξεις ότι ο Λευκός Οίκος είναι διατεθειμένος να δώσει περισσότερο χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες.

Η αντίθετη πορεία χρυσού και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο χρυσός και το πετρέλαιο κινούνται σε μεγάλο βαθμό προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας ενισχύουν τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, καθώς τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Αυτό λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο και γίνεται λιγότερο ελκυστικός όταν τα επιτόκια αυξάνονται.

Το πολύτιμο μέταλλο υποχώρησε σχεδόν 7% τον Οκτώβριο, περνώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη του μήνα.

Η πτώση επιταχύνθηκε όταν η απομάκρυνση των επενδυτών από τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη τους οδήγησε να ρευστοποιήσουν θέσεις σε χρυσό, προκειμένου να καλύψουν ζημιές σε άλλες επενδύσεις.

Συνολικά, ο χρυσός καταγράφει απώλειες περίπου 25% από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η επιτάχυνση του πληθωρισμού έχει οδηγήσει σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανάκαμψη

Παρά την ανοδική αντίδραση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια.

«Υπάρχει περιθώριο συγκρατημένης αισιοδοξίας εφόσον οι τιμές του πετρελαίου, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο συνεχίσουν να υποχωρούν», ανέφερε ο Γουόνγκ.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να αποδίδεται υπερβολική σημασία στην αρχική ανάκαμψη, ιδιαίτερα όσο η καταμέτρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Στις 10:40 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης, η τιμή spot του χρυσού κατέγραφε άνοδο 0,3%, στα 3.942,34 δολάρια ανά ουγγιά.

Αντίθετα, το ασήμι υποχωρούσε κατά 0,8%, στα 49,42 δολάρια, ενώ μικρές απώλειες σημείωναν η πλατίνα και το παλλάδιο. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, υποχωρούσε κατά 0,4%.