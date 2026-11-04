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Η αυξανόμενη πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να εξασφαλίσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας χαμηλότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχικών δεικτών και το δολάριο, ενώ παράλληλα ενισχύει τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών ενισχύουν το σενάριο ενός πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσιγκτον, το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα.

Στην Ασία, ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 1,3%, ενώ τα futures του S&P 500 σημείωσαν πτώση 1%, ανατρέποντας τα αρχικά κέρδη 0,5%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για τα συμβόλαια του τεχνολογικού Nasdaq 100, που υποχώρησαν κατά 1,8%.

Την ίδια ώρα, το δολάριο εξασθένησε έναντι των περισσότερων σημαντικών νομισμάτων, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,89%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στην ασφάλεια των κρατικών τίτλων.

Πτωτικά κινείται το Bitcoin, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις για πιθανή επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα πολιτικής αβεβαιότητας σε μια αγορά που ήδη δοκιμάζεται από την περιορισμένη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε έως και 1,6% στις ασιατικές συναλλαγές της Τετάρτης, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 76.600 δολάρια, στις 10:30 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης.

Η υποχώρηση ακολούθησε τις απώλειες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχικών δεικτών και στο δολάριο, την ώρα που τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύονταν. Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν τις προσδοκίες ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον, περιορίζοντας τη δυνατότητα της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει τη νομοθετική της ατζέντα.

«Το επενδυτικό κλίμα είναι επιφυλακτικό, αλλά δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση πανικού ή μαζικών ρευστοποιήσεων», δήλωσε η Ρέιτσελ Λούκας, αναλύτρια της BTC Markets.

Όπως εξήγησε, η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης δείχνει ότι οι επενδυτές επιδιώκουν κυρίως να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο των θέσεων που ήδη διατηρούν, εκτιμώντας ότι η μεταβλητότητα λόγω των εκλογών θα είναι βραχύβια.

Το «μπλε κύμα» και οι φόβοι της Wall Street

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο μιας σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών, το λεγόμενο blue wave, ως δυνητικά αρνητική εξέλιξη για τις μετοχές και το δολάριο.

Βασική πηγή ανησυχίας αποτελεί η πιθανότητα αυστηρότερου ρυθμιστικού ελέγχου, ιδιαίτερα για τις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ένα πολιτικό αδιέξοδο που θα περιόριζε τις πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις και τις δημόσιες δαπάνες, μετριάζοντας τις ανησυχίες για την αύξηση του ομοσπονδιακού δανεισμού.

Ενδεικτική της μεταβολής των πολιτικών προσδοκιών είναι η εικόνα στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi, η οποία αποτιμά στο 100% την πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να κατακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο 99% την πιθανότητα να κερδίσουν τη Γερουσία.

Πρόκειται για εκτιμήσεις της αγοράς προβλέψεων και όχι για οριστικά εκλογικά αποτελέσματα.

Στη Τζόρτζια, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε ανερχόμενο στέλεχος του κόμματος μέσα από τις επιθέσεις του στον Τραμπ για την αξιοποίηση του αξιώματός του προς ενίσχυση της προσωπικής του περιουσίας, προβλέπεται ότι θα επανεκλεγεί.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ κέρδισε την ανοιχτή έδρα της Γερουσίας στη Βόρεια Καρολίνα, εξασφαλίζοντας μια κρίσιμη νίκη στην προσπάθεια του κόμματος να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομία και να ανακτήσει τον έλεγχο του σώματος.

«Οι πρώτοι τίτλοι ειδήσεων και οι αγορές προβλέψεων υποδηλώνουν ότι αυξάνεται η πιθανότητα ενός μπλε κύματος», δήλωσε ο Άντριου Τάισχερστ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Nomura στο Σίδνεϊ.

Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται γενικά αρνητικό για το δολάριο και θετικό για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αρχικές αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές να κινούνται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.

Γιατί οι επενδυτές στρέφονται στα αμερικανικά ομόλογα

Παρά τις έντονες κινήσεις, οι μεταβολές στις αμερικανικές μετοχές και στα κρατικά ομόλογα αποτελούν μέχρι στιγμής σχετικά περιορισμένη αναστροφή της τάσης που έχει διαμορφωθεί από την αρχή του έτους. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο περίπου 10% το 2026, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έχει αυξηθεί περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα περιόριζε τις πιθανότητες έγκρισης νέων νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης Τραμπ που θα διεύρυναν το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων εκφράζουν ήδη ανησυχία για τη δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ, καθώς το δημόσιο χρέος της χώρας βρίσκεται κοντά στα 40 τρισ. δολάρια. Ένα Κογκρέσο με διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς θα μπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο πρόσθετων δαπανών ή φορολογικών περικοπών που θα απαιτούσαν νέες εκδόσεις κρατικού χρέους.

«Μια διαιρεμένη κυβέρνηση σημαίνει ουσιαστικά λιγότερες δημοσιονομικές δαπάνες από όσες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Wellington Management.

Όπως πρόσθεσε, ιστορικά οι περίοδοι διαιρεμένης κυβέρνησης έχουν αποδειχθεί αρκετά ευνοϊκές για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται επίσης στα τριμηνιαία σχέδια έκδοσης κρατικού χρέους των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Δολάριο: Το ελβετικό φράγκο κερδίζει τη μάχη των ασφαλών καταφυγίων

Στην αγορά συναλλάγματος, το ελβετικό φράγκο κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο έναντι του δολαρίου, ενισχυόμενο κατά 0,7%. Το ιαπωνικό γεν σημείωσε κέρδη 0,6%, ενώ η σουηδική κορόνα ενισχύθηκε κατά 0,5%.

«Το δολάριο δεν απολαμβάνει καμία στήριξη ως ασφαλές καταφύγιο, με το ελβετικό φράγκο να αποτελεί ξεκάθαρα την προτιμώμενη επιλογή στην αγορά συναλλάγματος για την έκφραση της αποστροφής προς τον κίνδυνο», δήλωσε ο Ρέι Άτριλ, στρατηγικός αναλυτής της National Australia Bank στο Σίδνεϊ.

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι εξελίξεις στις αμερικανικές εκλογές ανέτρεψαν το αρχικά θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας πέρασε σε απώλειες 2,1%, παρότι νωρίτερα κατέγραφε άνοδο έως 3,2%, μετά τα κέρδη των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street την Τρίτη.

Στις 11:27 π.μ. ώρα Τόκιο, τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 1,1%, ενώ τα συμβόλαια του ιαπωνικού Nikkei 225 στην Οσάκα σημείωναν πτώση 3,7%.

Στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, ο Topix της Ιαπωνίας έχανε 2,6%, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχωρούσε κατά 0,5%, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατά 0,5% και ο Shanghai Composite κατά 0,2%. Πτώση 1,2% κατέγραφαν και τα futures του ευρωπαϊκού Euro Stoxx 50.

Η εικόνα σε συνάλλαγμα, ομόλογα, πετρέλαιο και χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 1,1248 δολάρια. Το γεν σημείωσε άνοδο 0,6%, στα 157,66 γεν ανά δολάριο, ενώ το υπεράκτιο κινεζικό γουάν υποχώρησε κατά 0,2%, στα 6,6812 ανά δολάριο.

Απώλειες κατέγραψαν και τα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να υποχωρεί κατά 1,5%, στα 76.600,07 δολάρια, και το Ether να χάνει 1,6%, στα 2.255,69 δολάρια.

Στα κρατικά ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης στο 4,89%, η απόδοση του αντίστοιχου ιαπωνικού τίτλου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 2,775%, ενώ η απόδοση του αυστραλιανού 10ετούς υποχώρησε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 5,04%.

Στις αγορές εμπορευμάτων, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 0,9%, στα 95,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,2%, στα 3.938 δολάρια ανά ουγγιά, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.