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Από τη λάμψη της ανόδου στη σκιά μιας απότομης διόρθωσης, ο χρυσός αναζητά ξανά τον δρόμο προς την ισορροπία. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αναταραχή στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να καθορίζουν την πορεία του, ενώ η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει μια πρώτη ανάσα στο πολύτιμο μέταλλο.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το εάν η πρόσφατη βουτιά αποτελεί ευκαιρία αγορών ή προάγγελο νέων απωλειών. Ο χρυσός κινείται ανοδικά σήμερα, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε κάποια ανακούφιση από τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες αγορών έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη βουτιά του πολύτιμου μετάλλου την Παρασκευή, όταν η τιμή του υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Η τιμή του χρυσού ενισχύεται 1,2%, προσεγγίζοντας τα 3.920 δολάρια ανά ουγγιά, ανακτώντας μέρος των απωλειών μετά τη βουτιά της Παρασκευής, η οποία ολοκλήρωσε τον χειρότερο Οκτώβριο για το πολύτιμο μέταλλο από το 2008, με μηνιαίες απώλειες 10%.

Το πετρέλαιο υποχώρησε μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία προτού αποφασίσει εάν θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

Ωστόσο, ο χρυσός εξακολουθεί να είναι ευάλωτος σε ενδεχόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Tραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν ότι θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει για ευρύτερα αντίποινα. Παράλληλα, αρκετά κράτη του Περσικού Κόλπου έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι μια νέα επίθεση θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ακόμη πιο καταστροφικό πόλεμο σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, έχουν ενισχύσει τον πληθωρισμό, ωθώντας τις κεντρικές τράπεζες σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Τα υψηλότερα επιτόκια λειτουργούν ανασταλτικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν αποφέρει τόκους ή άλλη τακτική απόδοση στους κατόχους του.

Πρόσθετες πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα έχει ασκήσει το κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές διεθνώς. Η τελευταία υποχώρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την Παρασκευή, οδήγησε τους επενδυτές στην πώληση χρυσού, προκειμένου να καλύψουν τις ζημίες τους σε άλλες τοποθετήσεις. Το κύμα των ρευστοποιήσεων υποχώρησε τη Δευτέρα.

Η πτώση της τιμής του χρυσού κάτω από το όριο των 4.000 δολαρίων δοκιμάζει την αντοχή ορισμένων επενδυτών. Σχεδόν το σύνολο των περίπου 150 τόνων χρυσού που προστέθηκαν στα αποθέματα διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs), τα οποία υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό, από τα μέσα Ιουλίου και μετά, βρίσκονται πλέον με απώλειες. Η συσσώρευση αυτή στα ETFs «κινδυνεύει να περάσει σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι τιμές πλησιάζουν επίπεδα 15% έως 20% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά τους», δήλωσε ο Justin Lin, στρατηγικός αναλυτής της Global X ETFs.

Προς το παρόν, οι ανησυχίες για τη ρευστότητα και οι τεχνικές ρευστοποιήσεις έχουν επισκιάσει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική ελκυστικότητα του χρυσού, ανέφερε σε σημείωμά του ο Ole Sloth Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Όπως σημείωσε, το κλείσιμο της Παρασκευής κάτω από το σημαντικό επίπεδο των 3.886 δολαρίων «καθιστά τον χρυσό ευάλωτο σε πρόσθετες καθοδικές πιέσεις». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι θα απαιτηθεί ανάκαμψη της τιμής πάνω από τα 4.000 δολάρια, προκειμένου να αποκατασταθεί μια «περισσότερο ουδέτερη βραχυπρόθεσμη προοπτική».

Παρά τη σημαντική υποχώρηση, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) του χρυσού σε ορίζοντα 14 ημερών έπεσε την περασμένη εβδομάδα κάτω από το επίπεδο των 30 μονάδων. Για ορισμένους αναλυτές, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι οι τιμές ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε μια ανοδική αντίδραση.

H τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,6%, στα 3.897,27 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι καταγράφει άνοδο 2,3%, στα 50,23 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πτώση σχεδόν 6% της Παρασκευής. Η πλατίνα και το παλλάδιο κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, μετά τις μεγάλες απώλειες που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index υποχώρησε κατά 0,1%.