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Σε τροχιά νέας υποχώρησης βρίσκεται ο χρυσός, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, χωρίς να δώσει σαφείς ενδείξεις για την επόμενη κίνησή της. Η προοπτική αύξησης του κόστους δανεισμού πριν από το τέλος του έτους εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο, την ώρα που οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε έως 1,1%, πλησιάζοντας τα 4.020 δολάρια ανά ουγγιά, διακόπτοντας ένα τριήμερο περιορισμένων κερδών.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε με 10 ψήφους υπέρ και 2 κατά να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα περιορίσει τον αριθμό των αποφάσεων για τα επιτόκια σε έξι ετησίως, από οκτώ σήμερα.

Σύμφωνα με αναλυτές, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να ενισχύσει την αβεβαιότητα στις αγορές, καθώς θα περιοριζόταν η συχνότητα των προγραμματισμένων αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική.

Η πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο πιέζει τον χρυσό

Η απόφαση της Fed την Τετάρτη ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τους επενδυτές του χρυσού. Ωστόσο, η προοπτική νέας νομισματικής σύσφιγξης εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει στις τιμές τους το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς οι επίμονα υψηλές τιμές της ενέργειας δυσκολεύουν την προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού.

Τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν παραδοσιακά αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη τακτική απόδοση. Όταν αυξάνονται οι αποδόσεις των επιτοκιακών επενδύσεων, η διακράτησή του γίνεται συγκριτικά λιγότερο ελκυστική.

Καθοριστικό ρόλο στις προσδοκίες για την επόμενη απόφαση της Fed αναμένεται να διαδραματίσουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, την Πέμπτη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η ανακοίνωση θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερες ενδείξεις για το κατά πόσον η Fed θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων πριν από το τέλος του 2026.

Η μάχη γύρω από τα 4.000 δολάρια

Με τον χρυσό να κινείται κοντά στο ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά κατά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

«Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής», επισημαίνει ο Όλε Σλοθ Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Όπως εξηγεί, μετά την ανάκαμψη από την κρίσιμη τεχνική στήριξη κοντά στα 3.970 δολάρια, συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων επενδυτών που πωλούν ακολουθώντας τη δυναμική της αγοράς και εκείνων που επιδιώκουν να αυξήσουν τις μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις τους.

Η μάχη αυτή κρατά τον χρυσό σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή τιμών, όπου ακόμη και περιορισμένες μεταβολές στις προσδοκίες για τα επιτόκια μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές κινήσεις.

Πρόσθετος παράγοντας κινδύνου είναι η αναμενόμενη μείωση της ρευστότητας καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους.

Η Γιουσουάν Τανγκ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων και συναλλάγματος για την Ασία στην JPMorgan Private Bank, εκτιμά ότι η περιορισμένη ρευστότητα μπορεί να ενισχύσει τις διακυμάνσεις του χρυσού τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Σε συνέντευξή της, υποστήριξε ότι το πολύτιμο μέταλλο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν σταθερό πυθμένα στις τιμές του μόνο όταν τα επιτόκια φτάσουν στο ανώτατο σημείο τους.

Δεύτερος μήνας απωλειών με φόντο τις πιέσεις στην τεχνολογία

Ο χρυσός καταγράφει απώλειες περίπου 3% από τις αρχές Οκτωβρίου και οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία πτώση.

Η αγορά παραμένει ευάλωτη και σε ενδεχόμενες νέες ρευστοποιήσεις μετοχών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις των υψηλών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη στις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων.

Το κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές την προηγούμενη εβδομάδα συνέβαλε στην υποχώρηση του χρυσού στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής, στην προκειμένη περίπτωση επηρεάστηκε από τις ανάγκες ρευστότητας των επενδυτών.

Καθώς οι μετοχικές αγορές κατέγραφαν μεγάλες απώλειες, ορισμένοι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις χρυσού προκειμένου να καλύψουν ζημίες από τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές.

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ των ρευστοποιήσεων στην αγορά τεχνολογίας και των διακυμάνσεων στα πολύτιμα μέταλλα.

Τα επίπεδα που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα

Σύμφωνα με τον Όλε Σλοθ Χάνσεν της Saxo Bank, οι προοπτικές του χρυσού παραμένουν ιδιαίτερα αμφίρροπες στα σημερινά επίπεδα.

«Με τις τρέχουσες τιμές, είναι σχεδόν σαν να ρίχνεις ένα νόμισμα», ανέφερε, περιγράφοντας την αβεβαιότητα ως προς την επόμενη κατεύθυνση της αγοράς.

Στην περίπτωση μιας ανοδικής αντίδρασης, η υπέρβαση κρίσιμων τεχνικών επιπέδων θα μπορούσε να ενεργοποιήσει νέες αγορές από επενδυτικά κεφάλαια.

Ειδικότερα, τα 4.070 και τα 4.230 δολάρια ανά ουγγιά αποτελούν σημαντικά επίπεδα αντίστασης.

Εάν ο χρυσός καταφέρει να κινηθεί πάνω από αυτά, σύμφωνα με τον αναλυτή, τα επενδυτικά κεφάλαια θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην πλευρά των αγοραστών, ενισχύοντας τη δυναμική της ανάκαμψης.

Πτώση και για το ασήμι – Σχεδόν 13% οι απώλειες τον Οκτώβριο

Στη Σιγκαπούρη, η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,9%, στα 4.030,94 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονταν στο ασήμι, το οποίο σημείωνε πτώση 2,3%, στα 52,75 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι απώλειες του ασημιού από τις αρχές του μήνα πλησιάζουν πλέον το 13%, αποτυπώνοντας την έντονη διόρθωση που έχει σημειωθεί στην αγορά.

Πτωτικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Την ίδια ώρα, ο Bloomberg Dollar Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, ενισχυόταν κατά 0,1%.

Η ενδυνάμωση του δολαρίου αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία αποτιμώνται διεθνώς στο αμερικανικό νόμισμα.

Με τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και τις εξελίξεις στις μετοχικές αγορές να διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα, ο χρυσός παραμένει κοντά σε ένα κρίσιμο τεχνικό και ψυχολογικό όριο, χωρίς ακόμη να έχει διαμορφωθεί σαφής κατεύθυνση για την επόμενη κίνησή του.