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Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, οι παραδοσιακές επενδυτικές στρατηγικές επανεξετάζονται, με τα ομόλογα να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως οι στρατηγικές managed futures, κερδίζουν έδαφος, καθώς υπόσχονται μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου σε περιόδους αναταράξεων.

Οι επενδυτές ίσως χρειάζεται να επανεξετάσουν το ποσοστό των ομολόγων στα χαρτοφυλάκιά τους και να εξετάσουν την έκθεσή τους σε στρατηγικές ενεργητικής διαχείρισης προθεσμιακών συμβολαίων (managed futures), ανέφερε ο διαχειριστής κεφαλαίων, Andrew Beer της DBi. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία ήταν παραδοσιακά διαθέσιμη κυρίως σε hedge funds, θα μπορούσε να προσφέρει μια σύγχρονη εναλλακτική προσέγγιση στο κλασικό χαρτοφυλάκιο 60/40, που κατανέμει το 60% των επενδύσεων σε μετοχές και το 40% σε ομόλογα.

«Τα ομόλογα ήταν ουσιαστικά «νεκρά» επενδυτικά κεφάλαια καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας», δήλωσε ο Beer στην εκπομπή «ETF Edge» στο CNBC. Όπως εξήγησε, τον κέρδισε η στρατηγική των managed futures, καθώς επιτρέπει στους επενδυτές να προσαρμόζονται γρήγορα στις συνθήκες της αγοράς, όταν τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια δυσκολεύονται να αντιδράσουν.

Γιατί κερδίζει έδαφος

Κατά τον Beer, οι στρατηγικές managed futures μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες των μετοχών αποτελεσματικότερα από τα ομόλογα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας. Οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν εντείνει τους προβληματισμούς στις αγορές.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των στρατηγικών είναι ότι επιτρέπουν τη λήψη τόσο θέσεων αγοράς (long) όσο και θέσεων πώλησης (short) σε διαφορετικές διεθνείς αγορές. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαχειριστές μπορούν να προσαρμόζουν γρήγορα τις επενδυτικές τους θέσεις και να επιδιώκουν κέρδη ακόμη και όταν οι αγορές υποχωρούν.

«Θέλεις κάτι που να έχει χαμηλή συσχέτιση τόσο με τις μετοχές όσο και με τα ομόλογα και να μπορεί να αποδίδει καλά σε περιόδους κρίσης», ανέφερε ο Beer, εκτιμώντας ότι οι στρατηγικές managed futures αποτελούν μία από τις αποτελεσματικότερες επιλογές για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο ίδιος συμμετέχει στη διαχείριση του ETF iMGP DBi Managed Futures Strategy (DBMF), το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση κορυφαίων hedge funds που εφαρμόζουν στρατηγικές managed futures, προσφέροντας στους επενδυτές πρόσβαση μέσω ενός διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου με χαμηλό κόστος και υψηλή ρευστότητα.

Ο Beer υποστηρίζει ότι το παραδοσιακό μοντέλο κατανομής κεφαλαίων 60/40 βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις. Όπως σημείωσε, παρότι εξακολουθεί να θεωρεί τα ομόλογα χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο, δεν θεωρεί απαραίτητο να διατηρείται σταθερά το 40% ενός χαρτοφυλακίου σε αυτά, εφόσον δεν προσφέρουν επαρκή διαφοροποίηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, το ETF DBMF κατέγραφε άνοδο σχεδόν 19% από την αρχή του 2026 έως το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, επίδοση που ενισχύει το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επενδυτική προσέγγιση.

Γιατί τα ομόλογα εξακολουθούν να έχουν θέση στα χαρτοφυλάκια

Ωστόσο, η στρατηγική των managed futures δεν θεωρείται απαραίτητα υποκατάστατο των ομολόγων.

Ο Nate Geraci, πρόεδρος της NovaDius Wealth Management και συνιδρυτής του ETF Institute, υπογράμμισε ότι τα ομόλογα εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των επενδύσεων.

«Θεωρώ ότι το σταθερό εισόδημα είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο απαιτητικούς τομείς των επενδύσεων», δήλωσε στην ίδια εκπομπή. Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε ότι οι εναλλακτικές επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει μετοχές και ομόλογα, χωρίς να καταργείται η συμμετοχή στα ομόλογα.

Ο Geraci τόνισε, επίσης, ότι οι επενδυτές πρέπει να κατανοούν πώς οι εναλλακτικές στρατηγικές, όπως τα ETF managed futures, αλληλεπιδρούν με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις τους.

Οι συγκεκριμένες στρατηγικές μπορούν να εμφανίσουν ισχυρές επιδόσεις σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας, αλλά ενδέχεται να καταγράψουν και διαστήματα χαμηλότερων αποδόσεων.

«Πρέπει να τους δώσεις χρόνο ώστε να αποδώσουν μακροπρόθεσμα», σημείωσε ο Geraci, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία μιας επενδυτικής στρατηγικής βασίζεται στην ισορροπία και τη διαφοροποίηση.