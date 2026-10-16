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Τα εμπορεύματα βρίσκονται σε άνθηση, και οι τίτλοι των εφημερίδων θα σας εξηγήσουν το γιατί: ο αντίκτυπος των πολέμων στο Ιράν και στην Ουκρανία στις αγορές ενέργειας, η εξάρτηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης από ένα ευρύ φάσμα ορυκτών σπάνιων γαιών, καθώς και οι μακροπρόθεσμες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος που ενισχύουν τα πολύτιμα μέταλλα.

«Τα κερδοσκοπικά κεφάλαια προσελκύουν περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο Μαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Nationwide Investment Management, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη δυναμική των εμπορευμάτων ενδέχεται να είναι εις βάρος της αγοράς ομολόγων.

Αν και ο Χάκετ αναγνωρίζει την αξία των επενδύσεων σε εμπορεύματα, προειδοποίησε ενάντια στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Όπως θα σας πει οποιοσδήποτε επενδυτής εμπορευμάτων, η ιστορία είναι γεμάτη από εταιρείες που κατέρρευσαν λόγω μιας αποτυχημένης επένδυσης σε εμπορεύματα.

Μην προσπαθήσετε να προβλέψετε την πορεία της αγοράς, γιατί «τα εμπορεύματα δεν συμπεριφέρονται πάντα όπως νομίζετε ότι θα έπρεπε», τόνισε ο Χάκετ.

Μπορεί να είναι μάταιο να προσπαθήσει κανείς να στοιχηματίσει για το τι θα συμβεί τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες στις πρώτες ύλες, αλλά υπάρχουν σαφείς μακροπρόθεσμες τάσεις που ωθούν τις τιμές προς τα πάνω.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει δραματικά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και ορυκτά όπως ο χαλκός. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο απαιτεί περισσότερες πρώτες ύλες. Η αυξημένη κατανάλωση κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μακροπρόθεσμο παράγοντα που ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του καλαμποκιού και του σιταριού, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων.

Υπάρχει επίσης ένας λόγος που αφορά τη σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου: τα ομόλογα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με τις μετοχές από το 2022, και οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις έναντι των μετοχικών τους τοποθετήσεων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να πουλήσετε όλα τα ομόλογά σας για να επενδύσετε μαζικά σε εμπορεύματα αυτή τη στιγμή, ειδικά ενώ τα ομόλογα είναι φθηνά και τα εμπορεύματα ακριβά, σημείωσε ο Χάκετ.

Αντί να ανταγωνίζεστε τα hedge funds και τους traders στις ίδιες τις αγορές εμπορευμάτων, ο Χάκετ δήλωσε ότι «προτιμά» να επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Για παράδειγμα, αντί για πετρέλαιο, θα αγοράζατε μετοχές εταιρειών διύλισης και παραγωγής, μια ομάδα που περιλαμβάνει ονόματα όπως η Exxon και η Chevron, καθώς και εταιρείες συντήρησης και άλλες που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού. Μπορεί να αποτελεί μια πιο σταθερή επένδυση σε σχέση με τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Αυτές οι εταιρείες προσφέρουν επίσης ενδιαφέρουσες οπτικές γωνίες σχετικά με τις τάσεις των εμπορευμάτων. Οι εταιρείες που διυλίζουν πραγματικά πετρέλαιο, καθώς και εκείνες που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης για διυλιστήρια, σημειώνουν ρεκόρ κέρδους διύλισης εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας και του πολέμου με το Ιράν. Οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού είναι επίσης τεράστιοι παραγωγοί χαλκού.

Και παρόλο που ίσως ορισμένοι επενδυτές έχουν ήδη πολλές από αυτές τις εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό σας, πιθανότατα αποτελούν ένα αρκετά μικρό μέρος του. Ο δείκτης Dow Jones αφαίρεσε τις περισσότερες μετοχές εταιρειών ενέργειας από τον δείκτη του, ανέφερε ο Χάκετ σύμφωνα με το Business Insider, και τώρα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 4% του S&P 500.

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