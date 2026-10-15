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Υπάρχει μια σκληρή αλήθεια που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της τετραετούς ανοδικής πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς.

Από το χαμηλό της 12ης Οκτωβρίου 2022, ο ατέρμονος ενθουσιασμός για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχει καθορίσει την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Έχει επίσης θέσει δυσάρεστα ερωτήματα σχετικά με το πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι μια ανοδική πορεία, αν τροφοδοτείται μόνο από μια χούφτα εταιρειών, ενώ ο υπόλοιπος δείκτης S&P 500 παλεύει να τα βγάλει πέρα.

Οι ανησυχίες για την υπερβολική συγκέντρωση έχουν ενταθεί τον τελευταίο καιρό. Ενώ κάποτε οι «Magnificent Seven» αποτελούσαν τον κύριο κινητήρα των κερδών των μετοχών, η αγορά φαίνεται να συστέλλεται ακόμη περισσότερο. Η Apple, η Microsoft και η Nvidia αντιπροσωπεύουν περίπου το 22% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του δείκτη αναφοράς. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από περίπου 14% που ήταν στα τέλη του 2022.

Άλλοι τομείς της αγοράς, όπως οι μετοχές εταιρειών μνήμης και άλλων κατασκευαστών μικροτσίπ, έχουν επίσης σημειώσει ισχυρά κέρδη, εστιάζοντας ακόμη περισσότερο την προσοχή σε μια χούφτα εταιρειών που οδηγούν τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με την Ned Davis Research, το εύρος της αγοράς βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, την ίδια στιγμή που ο δείκτης βρίσκεται σε ρεκόρ υψηλό.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά όλη την προσοχή, οι μετοχές σε άλλους τομείς της αγοράς αγωνίζονται να παραμείνουν πάνω από βασικά τεχνικά επίπεδα. Ανάλυση του Kobeissi Letter τόνισε ότι το 84% των εταιρειών του S&P 500 διαπραγματεύονται τουλάχιστον 10% κάτω από τα ιστορικά υψηλά τους, τοποθετώντας την πλειοψηφία των μετοχών του δείκτη σε φάση διόρθωσης.

Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο στατιστικό στοιχείο τη στιγμή που η συνολική τιμή του δείκτη βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εν μέσω πολέμου, αυξανόμενων αποδόσεων ομολόγων και γενικής αβεβαιότητας σχετικά με την κατεύθυνση της οικονομίας.

Μια ερμηνεία υποστηρίζει απλά ότι η αγορά αντανακλά το πού δημιουργούνται τα κέρδη. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας συνεχίζουν να καταγράφουν εξαιρετικά κέρδη. Η Samsung ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει λειτουργικά κέρδη 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων το γ’ τρίμηνο. Εάν επιτευχθεί, θα σηματοδοτήσει τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη που έχουν καταγραφεί ποτέ για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνολογίας.

Μια πιθανή λύση για το περιορισμένο εύρος της αγοράς θα μπορούσε να είναι η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων. Όπως σημείωσε πρόσφατα η Morgan Stanley, το εύρος επιδεινώθηκε μετά το συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ, το οποίο αποτέλεσε ένα σήμα συναγερμού για τους επενδυτές και οδήγησε σε αύξηση των προσδοκιών για τα επιτόκια. Έκτοτε, οι διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε υψηλά 24 ετών, κλονίζοντας περαιτέρω τις προοπτικές για τις μετοχές.

«Εάν η μεταβλητότητα των ομολόγων υποχωρήσει νωρίτερα, το εύρος της αγοράς είναι πιθανό να καλύψει τη διαφορά με τις τιμές του δείκτη, οδηγώντας και τις δύο σε άνοδο βραχυπρόθεσμα», τόνισε πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της Morgan Stanley, Μάικ Γουίλσον.

«Το βραχυπρόθεσμο ερώτημα για τους επενδυτές σε μετοχές είναι εάν αυτό θα επεκταθεί στη μεταβλητότητα των μετοχών, η οποία παρέμεινε αξιοσημείωτα ήρεμη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κατάρρευσης του εύρους της αγοράς και των αποτιμήσεων. Κατά την άποψή μας, αυτό θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθεί τελικά η απόκλιση μεταξύ της ευρύτητας της αγοράς και του δείκτη», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Business Insider.

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