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Καθώς 42.000 επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων συγκεντρώθηκαν στο Μόναχο αυτή την εβδομάδα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε αρκετές βασικές ευρωπαϊκές αγορές άγγιζαν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Δεδομένου ότι οι αποτιμήσεις των ακινήτων είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στο κόστος δανεισμού, ένα τέτοιο πλαίσιο δεν προμηνύει κάτι το θετικό. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους μεσίτες να προχωρήσουν σε μια σειρά σημαντικών πωλήσεων ακινήτων στο συνέδριο ακινήτων Expo Real.

Για ορισμένους επενδυτές, η απόφαση να προχωρήσουν στις προγραμματισμένες εκποιήσεις υπογραμμίζει πόσο ανυπόμονοι έχουν γίνει λόγω της μακράς αναμονής για πιο ευνοϊκές συνθήκες. Για άλλους, ίσως οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι τους έχει τελειώσει ο χρόνος.

Μεταξύ εκείνων που ετοιμάζονται να εκποιήσουν επενδύσεις συγκαταλέγεται η Blackstone Inc., ο μεγαλύτερος επενδυτής ακινήτων στον κόσμο. Σε συνεργασία με τον δανειστή BNP Paribas SA, έχει ορίσει συμβούλους για να βρουν αγοραστή για τα Kara και Tribeca, δύο συγκροτήματα γραφείων που ανέπτυξε στην περιοχή Porte de la Chapelle του Παρισιού.

Η αύξηση των αιτημάτων εξαργύρωσης γραμματίων ωθεί επίσης τους ιδιοκτήτες γραφείων να βγάλουν ακίνητα στην αγορά παρά την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Η Commerz Real Fund Management, θυγατρική της Commerzbank AG, έχει αναθέσει σε μεσίτες της Newmark την πώληση ενός κτιρίου γραφείων στο κέντρο του Παρισιού έναντι περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το κτίριο γραφείων, γνωστό ως Etoile Saint Honoré, ανήκει στο ανοιχτού τύπου αμοιβαίο κεφάλαιο HausInvest της Commerz Real από το 1998. Όπως πολλά από τα μεγαλύτερα ανοιχτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων της Γερμανίας, το HausInvest έχει δει τους επενδυτές να αποχωρούν, προβλέποντας πτώση των αποτιμήσεων. Οι πελάτες απέσυραν περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του έτους και ο διαχειριστής προβλέπει ότι οι εξαργυρώσεις χρέους για ολόκληρο το έτος θα φθάσουν περίπου τα 900 εκατομμύρια ευρώ.

Άλλοι ιδιοκτήτες ακινήτων πωλούν ακίνητα υψηλής αξίας, καθώς επιδιώκουν να μειώσουν το σχετικό χρέος τους, ένας δείκτης που έχει αυξηθεί λόγω της πτώσης των αποτιμήσεων των ακινήτων. Η μονάδα Immofinanz της CPI Property Group SA ανέθεσε σε μεσίτες την πώληση του ουρανοξύστη Spire στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Immofinanz αγόρασε το ακίνητο για περίπου 386 εκατομμύρια ευρώ το 2019 και το κτίριο αποτιμήθηκε στα 365 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της CPI κατά το α’ εξάμηνο του 2024.

Ένα κτίριο γραφείων στο Παρίσι, το οποίο έχει μισθωθεί στην Barclays Plc και ανήκει στο τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan Chase & Co., αναμένεται επίσης να τεθεί προς πώληση έναντι περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, ενώ ορισμένοι επενδυτές έχουν σαφή ανάγκη να πουλήσουν σε περιόδους αβεβαιότητας, τα περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να διατηρούν την ελκυστικότητά τους. Τα ενοίκια για τα καλύτερα κτίρια βρίσκονται σε άνοδο, προσφέροντας θετικά προοπτικά για τους πιθανούς αγοραστές, οι οποίοι στοιχηματίζουν ότι τα αυξανόμενα έσοδα θα τους αποζημιώσουν για τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη.

«Η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων αποτελεί πλέον, ουσιαστικά, μια επένδυση με στόχο το εισόδημα και την αύξηση του εισοδήματος», δήλωσε ο Μάικλ Νιλ, παγκόσμιος διευθυντής επενδύσεων και προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Savills Investment Management. «Τα στενότερα περιθώρια σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα σημαίνουν ότι η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αποζημιώνει τους επενδυτές για τον κίνδυνο έλλειψης ρευστότητας και μόχλευσης».

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